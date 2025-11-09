Khẩn trương khắc phục "cầu treo" ray đường sắt sau bão số 13 Kalmaegi

Sáng 9-11, hàng trăm công nhân đang tích cực sửa chữa đường sắt Bắc - Nam, đoạn chạy qua xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk - bị hư hỏng, tê liệt do bão số 13 Kalmaegi.

Bão số 13 đổ bộ vào tỉnh Đắk Lắk vào tối 6-11, đã khiến địa phương này thiệt hại nghiêm trọng. Trong đó, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua xã Xuân Lãnh bị xói lở khoảng 100 m nền đường, khiến đường ray chạy qua khu vực này nhìn như chiếc "cầu treo" võng xuống bắc qua dòng sông.

Từ sau khi bị sự cố, các chuyến tàu Bắc - Nam qua khu vực này bị tê liệt hoàn toàn. Ngành đường sắt vẫn duy trì một số chuyến tàu vận tải Bắc - Nam nhưng phải "tăng bo".

Cụ thể, hành khách các chuyến tàu từ phía Bắc vào sẽ dừng tại ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai) và được trung chuyển bằng xe khách tới ga Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), cách khoảng 100 km để tiếp tục hành trình. Một số chuyến tàu khác thì thay đổi lịch trình chỉ khai thác tuyến Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại.



Theo chỉ huy khắc phục sự cố tại công trình, đã có khoảng 300 công nhân cùng phương tiện đang tích cực thi công để nhanh chóng nối lại tuyến đường. Trước mắt sẽ xây cầu tạm, đổ đá gia cố nền đường và khắc phục bệ đỡ đường ray. Song song đó là sửa chữa lại hệ thống thông tin liên lạc dọc tuyến đường sắt. "Địa chất khu vực rất phức tạp nên chưa thể khẳng định thời điểm thông tuyến chính xác" - vị này nói.

Tối 6-11, bão số 13 đổ bộ vào đất liền miền Trung với sức gió mạnh cấp 8-11, giật cấp 10-13, có nơi gió giật cấp 14-15. Tính đến 17 giờ ngày 7-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thống kê bão số 13 khiến 5 người chết (Đắk Lắk: 3 người, Gia Lai: 2 người); 3 người mất tích; 17 người bị thương. 244 nhà bị sập; 17.562 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 21 tàu bị sóng đánh chìm; 54.335 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 18 ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại; 1.603.637 khách hàng bị mất điện, đã khôi phục 315.016 khách hàng; Nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng.... Ước tính thiệt hại ban đầu do bão số 13 gây ra là 7.050 tỉ đồng (Đắk Lắk: 2.050 tỉ đồng; Gia Lai: 5.000 tỉ đồng).

