Cán bộ không chuyên trách cấp xã không thuộc diện tăng lương từ 1-7

Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng trong khu vực công vừa được cơ quan chức năng xây dựng đã loại bỏ đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khỏi phạm vi áp dụng. Nguyên nhân được lý giải là nhóm này sẽ kết thúc hoạt động trước thời điểm nghị định dự kiến có hiệu lực.

Điều chỉnh nhằm phù hợp lộ trình sắp xếp

Theo dự thảo, từ ngày 1-7 tới, mức lương cơ sở mới dự kiến áp dụng là 2,53 triệu đồng/tháng đối với 9 nhóm đối tượng trong khu vực công. So với Nghị định 73/2024/NĐ-CP hiện hành, điểm thay đổi đáng chú ý là không còn bao gồm người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong danh sách thụ hưởng.

Từ ngày 1-7 tới, mức lương cơ sở mới dự kiến áp dụng là 2,53 triệu đồng/tháng đối với 9 nhóm đối tượng trong khu vực công

Cơ quan soạn thảo cho biết việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với lộ trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy ở cơ sở, đồng thời cập nhật các quy định mới liên quan đến các nhóm đối tượng còn lại trong hệ thống chính trị.

9 nhóm được đề xuất

Cụ thể, 9 nhóm được đề xuất áp dụng mức lương cơ sở mới gồm: cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP; người làm việc trong biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Bên cạnh đó còn có các lực lượng vũ trang và đặc thù như: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng trong lực lượng công an; người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Ngoài ra, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũng nằm trong diện áp dụng mức lương cơ sở mới.

Về chế độ tiền thưởng, dự thảo quy định có 7/9 nhóm đối tượng được áp dụng, không bao gồm hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Việc điều chỉnh chính sách tiền lương lần này được kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện cơ chế trả lương trong khu vực công, phù hợp với quá trình cải cách tiền lương và sắp xếp tổ chức bộ máy, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.