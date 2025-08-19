Ngày 19-8, fanpage Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Huế đăng tải clip ghi lại cảnh lãnh đạo và cán bộ đơn vị cùng ăn thịt heo giữa lúc người dân Huế đang quay lưng với thịt heo vì nhiều người nhiễm liên cầu lợn.

Đoạn clip quay cảnh lãnh đạo, nhân viên Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Huế ăn giò heo để tuyên truyền người dân đừng quay lưng với thịt heo sạch.

Trong clip, ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Huế, khẳng định: "Thịt heo lấy từ lò mổ tập trung, đã kiểm dịch, đóng dấu, nấu chín kỹ nên rất an toàn". Sau đó, mỗi người cầm một móng giò heo ăn tại bàn ăn ở sân cơ quan với không khí vui vẻ, thoải mái, không lo lắng. Trên bàn còn có một đầu heo đã nấu chín.

Ông Nguyễn Văn Hưng (bên trái) cùng mọi người ăn giò heo.

Bài đăng kèm thông điệp: người dân có thể yên tâm sử dụng thịt heo nếu tuân thủ an toàn vệ sinh thực phẩm – tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt tái hay nem chua; luôn nấu chín kỹ vì vi khuẩn liên cầu lợn bị tiêu diệt ở nhiệt độ từ 70°C. Khi chế biến cần chọn thịt rõ nguồn gốc, dùng găng tay nếu có vết thương hở, tách biệt dao thớt cho thịt sống – chín và rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc.

Ông Hưng cho biết bữa ăn thịt heo được đơn vị tổ chức vào sáng thứ sáu, ngày 15-8. Thịt giò và đầu heo trong clip được mua tại một tiểu thương mổ tại lò mổ tập trung Phú Hậu, được kiểm dịch chặt chẽ. Sau khi mua về, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Huế đã chế biến sạch rồi dùng nồi nấu chín tại cơ quan. Việc đăng tải đoạn clip trên, theo ông Hưng là để "mỗi người góp một tay" nhằm tuyên truyền người dân không quay lưng với thịt heo sạch.

Ông thừa nhận do nhiều ca bệnh liên cầu lợn, sức tiêu thụ thịt heo ở Huế giảm hơn 70%, chỉ còn khoảng 500 con giết mổ/ngày, giá heo hơi xuống 56.000 đồng/kg. Hiện toàn TP còn khoảng 100.000 con heo thịt và heo con nuôi tầm 4-5 tháng thì xuất chuồng nhưng khó tiêu thụ.

Ngành chăn nuôi – thú y TP Huế đang áp dụng đồng thời hai giải pháp: tuyên truyền người dân ăn thịt heo an toàn và kiểm soát chặt nguồn heo, xử lý nhanh ổ dịch. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã ghi nhận 42 ca mắc liên cầu lợn ở 18 xã, phường, trong đó có 4 ca tử vong.