Cần bổ sung quan niệm mới về giai cấp công nhân

Chiều 31-10, tại TP HCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, góp ý của cán bộ, đoàn viên - lao động cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phải có tổ chức Công đoàn vững mạnh

Phát biểu tại hội nghị, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh mục đích của việc lấy ý kiến nhằm tập hợp trí tuệ, tâm huyết và tiếng nói chân thực từ cán bộ, đoàn viên - lao động, những người trực tiếp sản xuất, công tác, cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng và phát triển đất nước.

Thống nhất cao dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, nhưng ông Nguyễn Hữu Đại, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, cho rằng nên đề cập thỏa đáng đến những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân (CN).

Lý giải đề xuất này, ông Đại cho biết hiện nay, giai cấp CN đã có mặt trong tất cả các thành phần kinh tế, ở hầu hết ngành, lĩnh vực; vận hành, làm chủ những công cụ sản xuất hiện đại nhất. Tuy tỉ lệ CN trong cơ cấu dân số và lực lượng lao động xã hội chưa cao, nhưng hằng năm họ tạo ra phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp. Vì vậy, việc bổ sung đánh giá cụ thể hơn về vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp CN là phù hợp, để nội dung báo cáo toàn diện và có tính kế thừa cao hơn.

Gửi tham luận góp ý cho dự thảo Văn kiện, PGS-TS Phạm Thị Hoàng Hà, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, nói thực tiễn 40 năm đổi mới cũng như yêu cầu phát triển đất nước, cần bổ sung quan niệm mới về giai cấp CN Việt Nam; bổ sung nội dung xây dựng giai cấp CN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, có cơ cấu phù hợp cũng như quan tâm công tác dự báo, chủ động đi trước, đón đầu đào tạo đội ngũ CN cho các ngành kinh tế mới nổi có giá trị gia tăng cao.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, góp ý tại hội nghị. Ảnh: MAI CHI

Đồng thời, quan tâm phát triển đảng viên, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trưởng thành từ giai cấp CN, Công đoàn. Giai cấp CN Việt Nam sẽ ngày càng phát triển về số lượng, chất lượng. Sự lớn mạnh của giai cấp CN đòi hỏi phải có một tổ chức Công đoàn vững mạnh tương ứng.

Do vậy, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện là đòi hỏi có tính khách quan. Hiện nay, việc tinh gọn bộ máy của cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Công đoàn, là cần thiết, nhưng tinh gọn hướng tới mục tiêu tăng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức Công đoàn.

"Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV cần bổ sung quan điểm: Xây dựng Công đoàn Việt Nam tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động" - PGS-TS Phạm Thị Hoàng Hà kiến nghị. Điều này góp phần ổn định quan hệ lao động, tránh xung đột, mâu thuẫn không có lợi cho CN, doanh nghiệp (DN) và môi trường đầu tư.

Chú trọng chính sách an sinh

Theo nhiều ý kiến của các cán bộ Công đoàn tại hội nghị, cần bổ sung nội dung liên quan đến chính sách đối với giai cấp CN.

Theo bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trong bối cảnh hiện nay, giai cấp CN Việt Nam cần được xây dựng theo hướng hiện đại về cơ cấu, trình độ, phẩm chất, năng lực. Do đó, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội cần có chính sách đồng bộ phát triển giai cấp CN, trọng tâm là đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng số và kỹ năng thích ứng công nghệ mới. Bên cạnh đó, ngoài bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CN, cần cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập, nhà ở, phúc lợi xã hội.

Đồng thời, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội trong khu vực DN ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm giữ vững bản chất giai cấp CN của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Đối với các chính sách an sinh cho CN - lao động, theo bà Loan, trong dự thảo Văn kiện, phần đánh giá có nêu là "Đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội". Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đề nghị nêu số liệu dẫn chứng để thể hiện.

Cho đến nay, với chỉ đạo rất quyết liệt của Chính phủ, đã có được bao nhiêu căn nhà ở xã hội và trong số đó có bao nhiêu người lao động (NLĐ) được tiếp cận? Để từ đó, có giải pháp trong nhiệm kỳ mới để giải quyết hiệu quả vấn đề nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu, nhất là tại các tỉnh, thành có đông NLĐ nhập cư.

Tập trung đề xuất giải pháp mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác chăm lo cho NLĐ của tổ chức Công đoàn, bà Ngô Thị Thùy Trang, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, góp ý cần đa dạng hóa nguồn lực và hình thức chăm lo bên cạnh nguồn tài chính Công đoàn. Qua đó, thực hiện chương trình phúc lợi dài hạn như xây dựng nhà ở xã hội, nhà trẻ cho con CN…

"Công đoàn cũng cần được trao quyền chủ động hơn trong việc đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các chính sách an sinh xã hội đặc thù cho CN - lao động trong các khu, cụm công nghiệp để thực sự "bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội" trong chăm lo" - bà Trang nhấn mạnh.

LĐLĐ tỉnh cũng đề nghị bổ sung giải pháp giao Công đoàn tham gia sâu hơn vào việc xây dựng, giám sát thực hiện các chương trình đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề cho NLĐ, nhất là NLĐ bị tác động bởi công nghệ; cần có cơ chế tài chính đặc thù hỗ trợ Công đoàn địa phương chủ động liên kết với các cơ sở đào tạo, DN để tổ chức các lớp học phù hợp với từng vùng miền.

Đề xuất thay thế Nghị quyết 20 Xuất phát từ những thay đổi về bối cảnh kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, cũng như những biến chuyển giai cấp CN Việt Nam sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, LĐLĐ TP HCM đã đề xuất Trung ương sớm ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 20 về tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



