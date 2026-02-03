HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

Cán bộ tăng cường về xã, phường hưởng nhiều ưu đãi về lương, phụ cấp

G.Nam

(NLĐO) - Cán bộ tăng cường về xã, phường tiếp tục hưởng lương, phụ cấp theo vị trí cũ, đồng thời nhận trợ cấp một lần 10 tháng lương cơ sở

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường về công tác tại xã, phường tiếp tục được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo vị trí việc làm cũ, đồng thời được nhận trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở và xem xét nâng lương theo quy định.

Bà N.T.B.H. (tỉnh Lào Cai) phản ánh, thời gian qua, một số cán bộ thuộc các sở, ngành được cử tăng cường về làm việc tại xã, phường. Theo tìm hiểu, những trường hợp này được hưởng trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở. Tuy nhiên, bà băn khoăn khoản hỗ trợ này sẽ được chi trả vào thời điểm nào, căn cứ pháp lý ra sao và có cần chờ hướng dẫn cụ thể của UBND tỉnh hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đi công tác ở cơ sở đã được quy định cụ thể tại Điều 12 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31-12-2024 của Chính phủ.

Cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường về công tác tại cấp xã tiếp tục hưởng nguyên lương và được trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở ngay khi nhận nhiệm vụ, theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường đến làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã sẽ tiếp tục được hưởng tiền lương và các khoản phụ cấp lương theo vị trí việc làm trước khi được cử đi. Đây được xem là chính sách quan trọng nhằm bảo đảm thu nhập, tạo tâm lý yên tâm cho cán bộ khi nhận nhiệm vụ tại cơ sở.

Bên cạnh đó, những trường hợp này còn được hưởng trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác. Khoản trợ cấp được chi trả theo quy định hiện hành, không phụ thuộc vào hướng dẫn riêng của địa phương, nếu việc cử đi tăng cường đúng thẩm quyền và kế hoạch.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại xã, phường, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tiếp nhận trở lại cơ quan cử đi hoặc bố trí công tác phù hợp, bảo đảm không thấp hơn vị trí việc làm trước khi tăng cường. Ngoài ra, người được cử đi còn được nâng lương vượt một bậc nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh; thời điểm giữ bậc lương mới được tính liên tục từ bậc lương cũ.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trung ương được tăng cường về công tác tại cấp tỉnh, mức trợ cấp một lần là 3 tháng lương cơ sở, đồng thời vẫn được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách tương tự.

Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc cử cán bộ tăng cường về cơ sở theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi cho người được điều động.

Tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online

Tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online

(NLĐO) - Nghị định mới quy định gần 200 thông tin cá nhân, trong đó có lương, phụ cấp, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online toàn quốc

Xem xét sớm tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc triển khai các bảng lương và chế độ phụ cấp mới

Từ năm 2026, điều chỉnh phụ cấp chức vụ với những cán bộ, công chức nào?

(NLĐO) - Nghị định 07 điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ của nhiều nhóm cán bộ, công chức, đồng thời quy định bảo lưu, truy lĩnh

    Thông báo