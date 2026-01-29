Sở Y tế TPHCM tuyển gần 100 công chức, nhiều vị trí hấp dẫn

Sở Y tế TPHCM vừa có thông báo cần tuyển gần 100 công chức, làm việc tại nhiều phòng, ban chuyên môn.

Các vị trí có nhu cầu tiếp nhận tập trung ở nhóm quản lý khám, chữa bệnh; quản lý nguồn nhân lực; tổ chức bộ máy; dược; tài chính – kế toán; kiểm soát bệnh tật; thiết bị y tế, công trình y tế; công nghệ thông tin; truyền thông; pháp chế; cải cách hành chính; hành chính – văn phòng, lưu trữ, tổng hợp…

Trong đó, riêng lĩnh vực quản lý khám, chữa bệnh có hơn 15 chỉ tiêu, dược hơn 10 chỉ tiêu và công nghệ thông tin 5 chỉ tiêu.

Đối tượng được xem xét tiếp nhận, gồm: Công chức đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước; viên chức đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập; người từng là cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển sang vị trí công tác khác ngoài khu vực công chức.

Gần 100 vị trí việc làm hấp dẫn của ngành Y đang được Sở Y tế TPHCM công bố tiếp nhận

Về tiêu chuẩn chung, người đăng ký tiếp nhận phải có quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe và đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

Đối với viên chức, yêu cầu tối thiểu là có từ 5 năm công tác trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định. Trường hợp từng là cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển thì không bắt buộc điều kiện về thời gian công tác.

Sở Y tế TPHCM tiếp nhận công chức ở nhiều vị trí chuyên môn, chủ yếu yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành y, dược, y tế công cộng, quản lý y tế, luật, hành chính công, tài chính – kế toán, công nghệ thông tin, báo chí – truyền thông hoặc các ngành phù hợp.

Một số vị trí chuyên môn sâu như quản lý trang thiết bị y tế, tài chính, công trình y tế yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thực tế.

Hồ sơ đăng ký tiếp nhận gồm đơn xin chuyển công tác, sơ yếu lý lịch, văn bằng chứng chỉ liên quan, giấy khám sức khỏe, bản đánh giá quá trình công tác, các quyết định về lương, bổ nhiệm và sổ bảo hiểm xã hội. Thời hạn nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày thông báo được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế TPHCM. Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế TPHCM (số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TPHCM).