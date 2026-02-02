HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Cận cảnh 8 linh vật ngựa "bắt mắt" được trưng bày ở Lao Bảo

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Không những người dân địa phương mà nhiều người ở nơi khác cũng tìm đến xã Lao Bảo để được "check-in" với 8 linh vật ngựa

Ngày 2-2, UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương này đã trưng bày 8 linh vật ngựa tại công viên xã này để phục vụ người dân đến tham quan, chụp ảnh.

8 linh vật ngựa được trưng bày mang thông điệp "Mã đáo thành công" nhằm tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Đây cũng là điểm nhấn văn hóa, góp phần thu hút khách du lịch, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn xã Lao Bảo trong những ngày Tết đến, xuân về.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 1.

Khách tham quan chụp ảnh với 8 linh vật ngựa trưng bày tại Công viên xã Lao Bảo

8 linh vật ngựa đang trưng bày tại xã Lao Bảo được thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Mỗi linh vật được thiết kế với kích thước và hình dáng khác nhau, cao 2-3,5 m, được tạo hình trong tư thế phi nước đại, dáng vẻ mạnh mẽ, oai hùng tiến về phía trước.

Được biết, 8 linh vật ngựa ngày do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (35 tuổi, ngụ xã Triệu Bình, Quảng Trị) chế tác. Nghệ nhân Đinh Văn Tâm là người từng chế tác các linh vật trưng bày dịp Tết được dư luận chú ý, khen ngợi.

Sau khi ra mắt, 8 linh ngựa tại xã Lao Bảo đã nhanh chóng gây chú ý và nhiều người đã tìm đến địa phương này để được tham quan, chụp ảnh.

Dưới đây là hình ảnh 8 linh vật ngựa được trưng bày tại Công viên xã Lao Bảo:

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 2.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 3.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 4.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 5.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 6.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 7.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 8.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 9.

Cận cảnh 8 linh vật ngựa ở Lao Bảo - điểm nhấn văn hóa tết 2026 - Ảnh 10.

Tin liên quan

Linh vật ngựa mạnh mẽ tung vó tại Lạng Sơn trước thềm tết Bính Ngọ

Linh vật ngựa mạnh mẽ tung vó tại Lạng Sơn trước thềm tết Bính Ngọ

Tại khuôn viên Lễ hội hoa đào xứ Lạng đã có linh vật ngựa vàng, đỏ được tạo hình tung vó mạnh mẽ, uy nghiêm trước thềm Tết Nguyên đán khiến người dân thích thú.

CLIP: Dùng robot chế tác linh vật ngựa độc đáo Tết Nguyên đán Bính Ngọ

(NLĐO) - Hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 đang được hoàn thiện, chuẩn bị xuất xưởng phục vụ tại Đồng Nai và TPHCM.

Linh vật ngựa vàng Tết Bính Ngọ đầu tiên tại sân bay Đà Nẵng

(NLĐO) - Nghệ nhân Đinh Văn Tâm vừa hoàn thành chế tác linh vật ngựa vàng cao 5 m tại khu vực thác nước lối vào nhà ga T2, Sân bay quốc tế Đà Nẵng

tỉnh Quảng trị linh vật nghệ nhân dịp Tết Đinh Văn Tâm linh vật ngựa ngựa Lao Bảo mã đáo thành công
