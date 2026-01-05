Linh vật ngựa vàng Tết Bính Ngọ đầu tiên tại sân bay Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Linh vật ngựa vàng Tết Bính Ngọ đầu tiên tại sân bay Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Nghệ nhân Đinh Văn Tâm vừa hoàn thành chế tác linh vật ngựa vàng cao 5 m tại khu vực thác nước lối vào nhà ga T2, Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Ngày 5-1, nghệ nhân Đinh Văn Tâm (ngụ tỉnh Quảng Trị) chính thức giới thiệu tác phẩm linh vật ngựa vàng thu hút sự quan tâm, thích thú của đông đảo người dân và du khách.

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm ra mắt linh vật ngựa vàng tại Sân bay Đà Nẵng - Ảnh 1.

Linh vật ngựa vàng do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác đặt tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Linh vật ngựa vàng cao khoảng 5 m, được tạo hình trong tư thế tung vó mạnh mẽ, đầu ngẩng cao, bờm bay ngược về phía sau. Phần thân săn chắc với các khối cơ nổi rõ, đuôi uốn cong mềm mại, tổng thể toát lên vẻ uy nghi, tràn đầy năng lượng. 

Bên dưới linh vật được điểm xuyết cành hoa xuân, góp phần tạo nên không khí Tết rộn ràng ngay từ cửa ngõ hàng không của thành phố.

Điểm nhấn của tác phẩm nằm ở kỹ thuật chế tác công phu. Toàn bộ linh vật được xây dựng trên khung sắt chịu lực chắc chắn, bao phủ bởi hơn 60 m² tấm alu màu vàng. Bề mặt tượng được ghép từ khoảng 150.000 mảnh alu nhỏ, cắt ghép hoàn toàn thủ công. 

Cách xử lý này không chỉ giúp linh vật vững chãi mà còn tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng lung linh, đặc biệt nổi bật khi về đêm.

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm ra mắt linh vật ngựa vàng tại Sân bay Đà Nẵng - Ảnh 2.

Linh vật cao khoảng 5 m

Theo Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), để hoàn thiện tác phẩm, nghệ nhân Đinh Văn Tâm cùng đội ngũ cộng sự đã làm việc liên tục hơn một tháng. Đây là dự án được AHT đặt nhiều tâm huyết, chuẩn bị từ sớm nhằm mang biểu tượng ngựa vàng đến với không gian sân bay đúng dịp Tết Bính Ngọ.

Trước đó, nghệ nhân Đinh Văn Tâm từng ghi dấu ấn với loạt linh vật hổ (Tết Nhâm Dần), mèo (Tết Quý Mão) và rồng (Tết Giáp Thìn), gây "sốt" trên mạng xã hội nhờ tạo hình chân thực, giàu thần thái.

Đại diện AHT cho biết đơn vị đã chủ động hợp tác với nghệ nhân Tâm từ 6 tháng trước và kỳ vọng tác phẩm này sẽ lan tỏa năng lượng tích cực, sự hứng khởi, niềm tin vào một năm mới nhiều bứt phá đến với hành khách trong và ngoài nước.

Tin liên quan

Dịp Tết dương lịch, Đà Nẵng đón 908 chuyến bay

Dịp Tết dương lịch, Đà Nẵng đón 908 chuyến bay

(NLĐO) - Tết Dương lịch 2026, Đà Nẵng đón 908 chuyến bay, 630.000 lượt khách, doanh thu 2.445 tỉ đồng, tăng 24–30%

Xác minh vết dầu loang trên sông Cu Đê ở Đà Nẵng

(NLĐO) - UBND phường Hải Vân, TP Đà Nẵng đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh nguyên nhân xuất hiện vết dầu loang trên sông và triển khai xử lý

Đà Nẵng: Du khách "xông đất" Hội An, khám phá "đặc sản" Ma Nhai đầu năm mới

(NLĐO) – TP Đà Nẵng tổ chức đón đoàn du khách xông đất Hội An đầu năm mới nhằm gửi gắm những ước vọng tốt đẹp về sự an lành, thịnh vượng, kết nối và sẻ chia.

Đà Nẵng nghệ nhân đinh văn tâm bính ngọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo