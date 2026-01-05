Linh vật ngựa vàng Tết Bính Ngọ đầu tiên tại sân bay Đà Nẵng

Ngày 5-1, nghệ nhân Đinh Văn Tâm (ngụ tỉnh Quảng Trị) chính thức giới thiệu tác phẩm linh vật ngựa vàng thu hút sự quan tâm, thích thú của đông đảo người dân và du khách.



Linh vật ngựa vàng do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác đặt tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Linh vật ngựa vàng cao khoảng 5 m, được tạo hình trong tư thế tung vó mạnh mẽ, đầu ngẩng cao, bờm bay ngược về phía sau. Phần thân săn chắc với các khối cơ nổi rõ, đuôi uốn cong mềm mại, tổng thể toát lên vẻ uy nghi, tràn đầy năng lượng.

Bên dưới linh vật được điểm xuyết cành hoa xuân, góp phần tạo nên không khí Tết rộn ràng ngay từ cửa ngõ hàng không của thành phố.

Điểm nhấn của tác phẩm nằm ở kỹ thuật chế tác công phu. Toàn bộ linh vật được xây dựng trên khung sắt chịu lực chắc chắn, bao phủ bởi hơn 60 m² tấm alu màu vàng. Bề mặt tượng được ghép từ khoảng 150.000 mảnh alu nhỏ, cắt ghép hoàn toàn thủ công.

Cách xử lý này không chỉ giúp linh vật vững chãi mà còn tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng lung linh, đặc biệt nổi bật khi về đêm.

Linh vật cao khoảng 5 m

Theo Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), để hoàn thiện tác phẩm, nghệ nhân Đinh Văn Tâm cùng đội ngũ cộng sự đã làm việc liên tục hơn một tháng. Đây là dự án được AHT đặt nhiều tâm huyết, chuẩn bị từ sớm nhằm mang biểu tượng ngựa vàng đến với không gian sân bay đúng dịp Tết Bính Ngọ.

Trước đó, nghệ nhân Đinh Văn Tâm từng ghi dấu ấn với loạt linh vật hổ (Tết Nhâm Dần), mèo (Tết Quý Mão) và rồng (Tết Giáp Thìn), gây "sốt" trên mạng xã hội nhờ tạo hình chân thực, giàu thần thái.

Đại diện AHT cho biết đơn vị đã chủ động hợp tác với nghệ nhân Tâm từ 6 tháng trước và kỳ vọng tác phẩm này sẽ lan tỏa năng lượng tích cực, sự hứng khởi, niềm tin vào một năm mới nhiều bứt phá đến với hành khách trong và ngoài nước.