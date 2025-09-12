Đàn đá Đắk Sơn hơn 3.000 tuổi của Lâm Đồng là Bảo vật quốc gia

Ngày 12-9, tại phường Đông Gia Nghĩa, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đàn đá Đắk Sơn là Bảo vật quốc gia.



Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đàn đá Đắk Sơn là bảo vật quốc gia

Đan đá Đắk Sơn được phát hiện ngẫu nhiên trong lòng đất vào năm 2014 khi người dân xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng (trước xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông trước đây) đào hố trồng tiêu.

Đàn đá Đắk Sơn gồm 16 thanh, được chế tác từ loại đá Rhyolite (đá phiến biến chất), có niên đại khoảng 3.500 – 3.000 năm. Trong đó, 11 thanh còn nguyên vẹn, 4 thanh bị gãy đôi, 1 gãy ba nhưng vẫn có thể phục dựng nguyên dạng. Chiều dài trung bình của các thanh 57,6 cm, chiều rộng trung bình 12,4 cm, độ dày trung bình các thanh 3 cm, trọng lượng trung bình 3,94 kg, tần số âm thanh dao động lớn, thấp nhất 191,9 Hz, lớn nhất 4.500 Hz.

Bộ đàn đá Đắk Sơn được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Cũng trong dịp này, tỉnh Lâm Đồng cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia, danh lam thắng cảnh Hang C3, C4, C7, C8 thuộc hệ thống hang động núi lửa Krông Nô (tỉnh Đắk Nông cũ).

Đây là một phần của hệ thống hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á, hình thành từ hoạt động phun trào của núi lửa Chư B'luk khoảng 600.000 - 200.000 năm trước.

Bên cạnh đó, lễ hội Tăm Blang M'prang Bon (Lễ Cúng rào bon trồng cây) của người M'nông cũng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng có 144 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được Nhà nước xếp hạng; 03 bảo vật quốc gia; 10 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận; công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông được tái công nhận vào tháng 7-2024.