Quốc tế

Cận cảnh binh sĩ hàng loạt nước NATO đặt chân lên Greenland

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được cảnh báo khi nhóm binh sĩ NATO đầu tiên được gửi tới Greenland, theo giới phân tích.

Những binh sĩ NATO đầu tiên đặt chân lên Greenland trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh kiểm soát hòn đảo này.

Một đơn vị quân đội Pháp đã đến thủ phủ Nuuk của Greenland. Họ đi cùng các binh sĩ Đan Mạch trong chuyến bay rạng sáng 15-1. 

Một số quốc gia thành viên NATO ở châu Âu cũng gửi lực lượng tới đây, bao gồm binh sĩ từ Anh, Đức, Thụy Điển và Na Uy.

Nhóm binh sĩ NATO đặt chân xuống hòn đảo này để tham gia các cuộc tập trận chung do Đan Mạch dẫn đầu, được gọi là Chiến dịch Arctic Endurance. 

Các quan chức quốc phòng Đan Mạch cho biết họ có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự trên hòn đảo.

Theo các quan chức này, họ mong muốn mở rộng “dấu chân” của NATO tại khu vực Bắc Cực, nhằm phục vụ lợi ích an ninh của cả châu Âu và khu vực xuyên Đại Tây Dương.

Cận cảnh binh sĩ hàng loạt nước NATO đặt chân lên Greenland (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Những binh sĩ NATO đầu tiên đặt chân lên Greenland - Ảnh 1.

Tàu hải quân Đan Mạch tuần tra gần thủ phủ Nuuk của Greenland hôm 15-1. Ảnh: AP

Những binh sĩ NATO đầu tiên đặt chân lên Greenland - Ảnh 2.

Máy bay của Đan Mạch đậu trên đường băng tại Nuuk hôm 15-1. Ảnh: AP

Những binh sĩ NATO đầu tiên đặt chân lên Greenland - Ảnh 3.

Một chiếc máy bay vận tải Airbus A400M của không quân Đức tại Hanover - Đức trong bối cảnh nước này gửi lực lượng tới Greenland để đảm bảo an ninh. Ảnh: AP

Những binh sĩ NATO đầu tiên đặt chân lên Greenland - Ảnh 4.

Những binh sĩ NATO đầu tiên đặt chân lên Greenland - Ảnh 5.

Những binh sĩ NATO đầu tiên đặt chân lên Greenland - Ảnh 6.

Những binh sĩ NATO đầu tiên đặt chân lên Greenland - Ảnh 7.

Một số quốc gia thành viên NATO châu Âu đã gửi lực lượng tới Greenland. Ảnh: BBC

Những binh sĩ NATO đầu tiên đặt chân lên Greenland - Ảnh 8.

Những binh sĩ NATO đầu tiên đặt chân lên Greenland - Ảnh 9.

Lực lượng Anh và Pháp tập trận chung. Anh và Pháp là 2 trong số các quốc gia tuyên bố gửi quân tới Greenland. Ảnh: NATO

Tin liên quan

Hàng loạt nước châu Âu đưa quân đến Greenland

Hàng loạt nước châu Âu đưa quân đến Greenland

(NLĐO) - Giới chức Đan Mạch, Greenland và Mỹ không thể thu hẹp những “bất đồng căn bản” về tương lai Greenland tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 14-1.

Đan Mạch, Greenland không thuyết phục được Mỹ

Trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng, các đồng minh châu Âu đã đề nghị mở rộng hợp tác an ninh với Mỹ ở Bắc Cực

Dấu hiệu nóng: Hàng loạt máy bay tiếp liệu của Mỹ nối nhau rời căn cứ ở Qatar

(NLĐO) – Tạp chí Indian Defence Review cho biết có một số máy bay tiếp liệu của Mỹ đã cất cánh từ Qatar giữa lúc có đồn đoán Mỹ sắp tấn công Iran.

    Thông báo