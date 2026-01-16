HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 16-1: Vì “Vòm Vàng”, Mỹ không thể thiếu Greenland

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump cho rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland là “yếu tố quyết định” đối với hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” (Golden Dome).

Ông Donald Trump lập luận rằng điều này là cần thiết cho an ninh quốc gia Mỹ, cũng như hiệu quả của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội: "Mỹ cần Greenland vì mục đích an ninh quốc gia. Hòn đảo này có ý nghĩa sống còn đối với Vòm Vàng mà chúng tôi đang triển khai.

NATO sẽ trở nên mạnh mẽ và hoạt động hiệu quả hơn nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ. Mọi phương án khác ngoài việc này đều hoàn toàn không thỏa đáng".

Liệu nỗi ám ảnh của ông Donald Trump với việc biến Greenland thành bang thứ 51 của Mỹ có liên quan đến "Vòm Vàng" hay không? Được biết, hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng này có chi phí ước tính khoảng 175 tỉ USD.

Theo tờ The Times of India, câu trả lời là "có". Tầm quan trọng của Greenland đối với Vòm Vàng là ở vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng không gian, đường bay của tên lửa và sự kiểm soát tại Bắc Cực, chứ không chỉ đơn thuần là chính trị hay nguyên liệu thô.

Giải mã lá chắn “Vòm Vàng”: Tại sao Mỹ không thể thiếu Greenland? - Ảnh 1.

Radar cảnh báo sớm được nâng cấp tại căn cứ không gian Pituffik, Greenland. Ảnh: Lực lượng Không gian Mỹ/Paul Honnick

Đường bay của tên lửa ngang qua Greenland

Theo tờ Eurasian Times, Greenland giữ vị trí chiến lược trọng yếu đối với an ninh Bắc Cực và Mỹ nhờ nằm án ngữ giữa Mỹ và Nga. Đây cũng là vùng lãnh thổ nổi tiếng với các nguồn nguyên liệu thô chưa khai thác, từ dự trữ dầu khí đến các mỏ khoáng sản quan trọng.

Các tên lửa đạn đạo của Nga nếu nhắm vào Mỹ có khả năng cao sẽ bay qua Greenland vì con đường ngắn nhất là băng qua Bắc Cực.

Nhờ vị trí này, Greenland là nơi hoàn hảo để sớm phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa từ tên lửa. Hiệu quả phòng thủ sẽ tối ưu khi các trạm radar và tên lửa đánh chặn nằm sát với quỹ đạo bay của mục tiêu.

Greenland sở hữu các tài sản không gian quan trọng của Mỹ

Greenland là nơi đặt căn cứ không gian Pituffik (trước đây được gọi là căn cứ không quân Thule). Hiện căn cứ này thuộc biên chế của Lực lượng Không gian Mỹ.

Pituffik hỗ trợ các radar cảnh báo tên lửa, theo dõi vệ tinh và giám sát không gian. Hệ thống Vòm Vàng dựa vào các hệ thống trên không gian này, chứ không chỉ là các hệ thống phòng thủ dưới mặt đất.

Đan Mạch và Mỹ không tìm được tiếng nói chung về Greenland, ông Donald Trump nói "sẽ ổn thỏa" (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Bắc Cực rất quan trọng đối với việc kiểm soát không gian

Các vệ tinh ở quỹ đạo cực bay qua vùng cực Bắc nhiều lần trong ngày.

Nhiều chuyên gia cho rằng Greenland là một trong những địa điểm tốt nhất trên Trái đất để điều khiển vệ tinh, truyền dữ liệu và phối hợp phòng thủ tên lửa từ không gian. 

Greenland chỉ đứng sau quần đảo Svalbard của Na Uy về vị trí, nhưng lại gần Mỹ hơn và dễ bảo vệ hơn - theo tờ Eurasian Times.

Trung Quốc và Nga mở rộng ảnh hưởng

Nga đang quân sự hóa Bắc Cực, còn Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng tại đây. Cả hai quốc gia này đều đang phát triển vũ khí chống vệ tinh và tên lửa tầm xa.

Hệ thống Vòm Vàng được thiết kế để chống lại mối đe dọa kết hợp này từ phía Bắc và từ không gian.

Tin liên quan

Hàng loạt nước châu Âu đưa quân đến Greenland

Hàng loạt nước châu Âu đưa quân đến Greenland

(NLĐO) - Giới chức Đan Mạch, Greenland và Mỹ không thể thu hẹp những “bất đồng căn bản” về tương lai Greenland tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 14-1.

Đan Mạch và Mỹ không tìm được tiếng nói chung về Greenland, ông Donald Trump nói "sẽ ổn thỏa"

(NLĐO) - Cuộc đàm phán cấp cao tại Washington đã khép lại mà không thể xóa bỏ được sự chia rẽ giữa Mỹ và Đan Mạch về tương lai của Greenland.

Lãnh đạo Đan Mạch và Greenland thống nhất lập trường

Thủ tướng Đan Mạch và Thủ hiến Greenland đã thể hiện lập trường thống nhất tại cuộc họp báo ở TP Copenhagen hôm 13-1

