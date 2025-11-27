HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Đô thị

Cận cảnh các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Tình hình mở bán, thi công các dự án nhà ở xã hội tại trung tâm Đà Nẵng đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Ngày 27-11, ghi nhận của phóng viên, công trình xây dựng nhà ở xã hội tại dự án Chung cư cho người thu nhập thấp ở khu dân cư An Trung 2 (đường Ngô Quyền, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang trở lại quỹ đạo sau những khó khăn trong thời gian mở bán đầu năm.

Hình ảnh thực tế tại các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Dự án Nhà ở xã hội An Trung 2 được người dân săn đón vì có vị trí quá đắc địa, ngay trung tâm Đà Nẵng, trên tuyến đường Ngô Quyền sầm uất

Hình ảnh thực tế tại các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 2.

Trước đó, hồi cuối tháng 6, hàng nghìn người dân phải xếp hàng suốt đêm, thậm chí có trường hợp đánh nhau để tranh suất nộp hồ sơ xin mua nhà tại dự án nhà ở xã hội An Trung 2

Hình ảnh thực tế tại các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 3.
Hình ảnh thực tế tại các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 4.
Hình ảnh thực tế tại các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 5.

Ghi nhận hiện tại, 2 block của dự án đang được khẩn trương xây dựng. Nhà ở xã hội An Trung 2 được xem là dự án căn hộ dành cho người thu nhập thấp "nóng" nhất Đà Nẵng

CLIP: Hình ảnh thực tế tại các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng

Công trường thi công khẩn trương với 2 block cao trên 15 tầng đã hoàn thiện phần thô, tiến độ được đẩy nhanh nhờ lượng nhân công và máy móc được tăng cường liên tục.

Trước đó, vào cuối tháng 6-2025, dự án gây lùm xùm khi người dân phải xếp hàng thức trắng đêm, thậm chí đánh nhau để nộp hồ sơ mua nhà thu nhập thấp. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đến nay, Sở Xây dựng cũng như chủ đầu tư – Liên danh DMC-579, vẫn chưa công bố danh sách người được mua căn hộ.

Trong khi đó, tại dự án Chung cư cho người thu nhập thấp thuộc Khu tái định cư Đại Địa Bảo (đường Dương Lâm, phường Sơn Trà), khối C hiện xây đến tầng thứ 5, tạo diện mạo mới tại tam giác đường Hồ Hán Thương - Phạm Huy Thông - Dương Lâm.

Mới đây, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản thông báo dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh đối với nhà ở hình thành trong tương lai, khiến nhiều người dân rục rịch tìm hiểu thông tin, chuẩn bị hồ sơ chờ mua nhà ở xã hội.

Hình ảnh thực tế tại các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 6.

Tương tự, một dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp khác đang được quan tâm là dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo do Liên doanh DMC-579 làm chủ đầu tư

Hình ảnh thực tế tại các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 7.

Hiện trạng, dự án đang được xây đến tầng thứ 5, nằm trên trục tam giác sầm uất Hồ Hán Thương - Phạm Huy Thông - Dương Lâm (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng)

Hình ảnh thực tế tại các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 8.

Mới đây, dự án này được Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh đối với nhà ở hình thành trong tương lai

Tương tự, tại khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside trên đường Mê Linh, dự án nhà ở xã hội quy mô 305 căn hộ đang mở bán tiếp tục thu hút đông đảo người dân. Trước thời điểm nhận hồ sơ, hàng trăm người đã xếp hàng từ tờ mờ sáng để giữ thứ tự nộp hồ sơ, phản ánh sức hút của những căn hộ có mức giá dễ tiếp cận so với mặt bằng nhà thương mại cũng như nhu cầu an cư tại khu vực phía Bắc thành phố.

Ngoài các dự án đang triển khai, TP Đà Nẵng còn chấp thuận nhiều dự án nhà ở xã hội mới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh. Đáng chú ý là Ecohome Hòa Hiệp tại khu đất B4-1 và B4-2 trên đường Mê Linh (thuộc địa bàn phường Hải Vân và Liên Chiểu). Dự án đã khởi công, dự kiến bổ sung nguồn cung lớn trong vài năm tới.

Hình ảnh thực tế tại các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 9.

Một góc tại dự án khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside trên đường Mê Linh, mới đây vừa mở bán 305 căn hộ

Hình ảnh thực tế tại các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 10.

Dự án do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Theo đánh giá, con số 305 căn hộ mở bán vừa rồi vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu an cư quá lớn của người dân địa phương

Hình ảnh thực tế tại các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 11.

Một dự án khác ở "vị trí vàng" cũng đang được săn đón là 831 căn hộ chung cư tại khu đất A2-4, vị trí tiếp giáp đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn

Hình ảnh thực tế tại các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 12.

Hiện tại, Đà Nẵng đang kêu gọi đầu tư với dự án này, tổng vốn đầu tư khoảng 1.225 tỉ đồng

Bên cạnh đó, thành phố phê duyệt các dự án tại khu chung cư Hòa Minh (đường Trần Anh Tông), chung cư số 3 khu B Nam Cẩm Lệ và kêu gọi đầu tư 831 căn hộ chung cư tại khu đất A2-4, vị trí tiếp giáp đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn, nhằm tăng quỹ nhà phục vụ người thu nhập thấp và phân bổ đồng đều nguồn cung.

Mới đây, như đã thông tin, chính quyền TP Đà Nẵng đã siết chặt quản lý để chấn chỉnh tình trạng "cò mồi" và môi giới trái phép. UBND thành phố yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi thu tiền đặt chỗ hoặc rao bán "suất ngoại giao" trái quy định.

Chủ đầu tư được yêu cầu công khai đầy đủ thông tin về dự án, gồm quy mô, số lượng căn hộ, giá bán/thuê mua và thời gian phát hồ sơ ít nhất 30 ngày trước khi nhận hồ sơ.

Đồng thời, người dân được khuyến khích sử dụng hình thức đăng ký trực tuyến hoặc xếp hàng điện tử để giảm tình trạng chen lấn và hạn chế cơ hội cho "cò mồi".

Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng thu tiền giữ chỗ, rao bán "suất ngoại giao" nhà ở xã hội

Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng thu tiền giữ chỗ, rao bán “suất ngoại giao” nhà ở xã hội

(NLĐO) – Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng “suất ngoại giao”, môi giới trái phép trong mua bán nhà ở xã hội.

TPHCM: 160 dự án chưa xác định hình thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội

(NLĐO) - Trong giai đoạn 2016- 2025, TPHCM (trước sắp xếp) có 309 dự án nhà ở thương mại thực hiện nghĩa vụ điều tiết nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng TP Huế lên tiếng vụ chung cư nhà ở xã hội xây "lố" độ lùi

(NLĐO) - Dự án nhà ở xã hội chung cư Aranya vi phạm độ lùi công trình, thẩm quyền giải quyết "sổ hồng" cho người dân không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Huế.

    Thông báo