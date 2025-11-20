Sở Xây dựng TP Huế lên tiếng vụ chung cư nhà ở xã hội xây "lố" độ lùi

Ngày 20-11, Sở Xây dựng TP Huế đã có văn bản trả lời Báo Người Lao Động liên quan đến việc chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội chung cư Aranya tại lô đất CHC1 thuộc khu A- Khu Đô thị mới An Vân Dương, phường Vỹ Dạ (TP Huế) vi phạm chỉ giới đường đỏ, ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà (sổ hồng) của người dân.

Tòa nhà CT3 dự án nhà ở Aranya vi phạm độ lùi so với đường quy hoạch phía Bắc.

Theo đó, Sở Xây dựng TP Huế cho biết dự án này được cấp giấy phép xây dựng lần đầu ngày 29-7-2014 với 4 khối nhà chung cư CT1, CT2, CT3, CT4. Tại giấy phép xây dựng điều chỉnh ngày 20-5-2020, các khối nhà CT3, CT4 được nhập thành một khối nhà là CT3, khoảng lùi xây dựng cũng được điều chỉnh. Cụ thể là 6,67 m so với chỉ giới đường đỏ đường quy hoạch phía Bắc, 3,2 m so với đường quy hoạch phía Tây, 8,25 m đường phía Đông.

Nhiều căn hộ ở mặt tiếp giáp đường quy hoạch phía Bắc đang bị từ chối cấp "sổ hồng" vì vi phạm độ lùi xây dựng.

Đơn vị này khẳng định, qua số liệu đo đạc của Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế, thực tế xây dựng các công trình tại dự án Aranya có sai khác về khoảng lùi xây dựng so với đường quy hoạch phía Bắc mà giấy phép xây dựng đã cấp. Tuy nhiên việc này không ảnh hưởng đến chỉ giới đường đỏ các tuyến đường giao thông bao quanh dự án.

Đối với các tuyến đường quy hoạch còn lại, các công trình xây dựng thực tế phù hợp quy định về chỉ giới xây dựng của Quy hoạch phân khu Khu A - Đô thị mới An Vân Dương. Đồng thời, nội dung xây dựng sai khoảng lùi xây dựng không ảnh hưởng đến kết cấu công trình, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Hiện trạng xây dựng của dự án không sai phạm về chỉ giới xây dựng, do đó không phát sinh yêu cầu điều chỉnh. Hiện nay, người dân chưa được cấp "sổ hồng" do thực tế có sai khác về khoảng lùi xây dựng so với giấy phép xây dựng. Nội dung này thuộc quy định pháp luật về đất đai, không thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng TP Huế.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, mới đây Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế từ chối cấp "sổ hồng" cho một số căn hộ ở CT3 do công trình này vi phạm độ lùi xây dựng so với giấy phép. Cụ thể, dù độ lùi so với chỉ giới đường đỏ đường quy hoạch phía Bắc khu đất là 6,67 m nhưng qua đo đạc chỉ lùi 4,86 m. Việc cấp "sổ hồng" cho các trường hợp bị trả lại hồ sơ chỉ có thể tiến hành sau khi cơ quan có thẩm quyền về xây dựng đưa ra ý kiến xử lý đối với phần công trình vi phạm.