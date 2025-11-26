HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng thu tiền giữ chỗ, rao bán “suất ngoại giao” nhà ở xã hội

Hải Định - Bích Vân

(NLĐO) – Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng “suất ngoại giao”, môi giới trái phép trong mua bán nhà ở xã hội.

Ngày 26-11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam vừa ký ban hành Công văn số 4174/UBND-ĐTĐT chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội (NOXH).

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án NOXH; đồng thời công khai đầy đủ thông tin về dự án ít nhất 30 ngày trước khi nhận hồ sơ gồm: quy mô, số lượng căn hộ, giá bán, giá thuê mua, thời gian – địa điểm phát hồ sơ, thời gian bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ.

Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng suất ngọai giao trong mua bán nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng "cò mồi", "suất ngoại giao" trái phép trong mua bán nhà ở xã hội

Việc công khai phải được thực hiện trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án và tối thiểu một lần trên cơ quan báo chí địa phương.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ đúng quy định để tránh phải bổ sung nhiều lần; chỉ đạo các cơ quan liên quan xác nhận đúng đối tượng, điều kiện về thu nhập, nhà ở theo biểu mẫu mới của Bộ Xây dựng; công khai danh sách người đủ điều kiện mua, thuê mua sau khi ký hợp đồng và cập nhật dữ liệu nhằm tránh trùng lặp đối tượng.

UBND thành phố yêu cầu lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, "cò mồi", thu tiền đặt chỗ, thu phí "bảo đảm trúng hồ sơ", rao bán "suất ngoại giao" trái quy định, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân tránh bị lừa đảo.

Đối với chủ đầu tư các dự án NOXH, thành phố yêu cầu tuân thủ nghiêm trình tự mua bán; công khai thông tin dự án trên trang thông tin của doanh nghiệp và gửi về cơ quan chức năng để đăng tải theo quy định.

Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng suất ngọai giao trong mua bán nhà ở xã hội - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng xuyên đêm chờ nộp hồ sơ mua NOXH An Trung 2

Khi nhận hồ sơ trực tiếp, chủ đầu tư phải bố trí nhiều điểm tiếp nhận, phân luồng theo thời gian hoặc khu vực dân cư, có biển hướng dẫn và nhân lực hỗ trợ để tránh tình trạng tập trung đông người. Trường hợp số lượng hồ sơ vượt quá khả năng tiếp nhận, chủ đầu tư phải kéo dài thời gian nhận hồ sơ và thông báo công khai để bảo đảm mọi người dân đều được tiếp nhận.

Đồng thời, UBND thành phố khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online nhằm giảm tải cho hình thức trực tiếp.

Công văn nêu rõ, người dân khi tham gia đăng ký mua, thuê mua NOXH phải chủ động tìm hiểu quy định pháp luật và thông tin dự án qua các kênh chính thống; làm việc trực tiếp với cán bộ - nhân viên của chủ đầu tư, không giao dịch qua "cò mồi hay tin vào "suất ngoại giao", "suất nội bộ". Kê khai trung thực và chỉ nộp hồ sơ tại một dự án, không nhờ người khác đứng tên hồ sơ.

Tin liên quan

Lối mở cho nhà ở xã hội

Lối mở cho nhà ở xã hội

Nhu cầu về chỗ ở của người dân thực sự rất lớn và ngày càng căng thẳng theo sự phát triển chung của nền kinh tế, nhất là tại các đô thị

Sở Xây dựng TP Huế lên tiếng vụ chung cư nhà ở xã hội xây "lố" độ lùi

(NLĐO) - Dự án nhà ở xã hội chung cư Aranya vi phạm độ lùi công trình, thẩm quyền giải quyết "sổ hồng" cho người dân không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Huế.

TPHCM: 160 dự án chưa xác định hình thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội

(NLĐO) - Trong giai đoạn 2016- 2025, TPHCM (trước sắp xếp) có 309 dự án nhà ở thương mại thực hiện nghĩa vụ điều tiết nhà ở xã hội.

mua nhà ở xã hội cò mồi nhà ở xã hội Đà Nẵng suất ngoại giao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo