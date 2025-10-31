HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cận cảnh các vết nứt nguy hiểm trên đèo D'ran ở Lâm Đồng

Trường Nguyên

(NLĐO) - Một ngọn đồi trên đèo D'ran – cung đèo nối tỉnh Lâm Đồng với Khánh Hoà - xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Cận cảnh vết nứt nguy hiểm trên đèo D'ran của Lâm Đồng - Ảnh 1.

Ngày 31-10, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng các đơn vị liên quan đã khảo sát khu vực sạt lở trên đèo D'ran, phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Cận cảnh vết nứt nguy hiểm trên đèo D'ran của Lâm Đồng - Ảnh 2.

Đèo D'ran (Quốc lộ 20) dài khoảng 10 km thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt để đi xã D'ran. Từ đó nối với đèo Sông Pha để đi khu vực Phan Rang (cũ, nay là xã Lâm Sơn, Khánh Hòa). Lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường đất đá sạt lở xuống đường những ngày trước nhưng nơi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở nên chưa thể lưu thông.

Cận cảnh vết nứt nguy hiểm trên đèo D'ran của Lâm Đồng - Ảnh 3.

Báo cáo với đoàn khảo sát, lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết vị trí sạt lở là taluy dương cạnh khu vực Cầu Treo thuộc vị trí từ Km262+400 đến Km262+530.

Cận cảnh vết nứt nguy hiểm trên đèo D'ran của Lâm Đồng - Ảnh 4.

Một ngọn đồi tại đây (phần taluy dương) đang có nhiều vết nứt chạy dài, sâu hơn 1m, phía trên có nhiều cây thông lớn trên diện tích 3.500 m2, cao 30 m, khối lượng đất đá lớn có nguy cơ sạt lở, ước khoảng 60.000 m3.

Cận cảnh vết nứt nguy hiểm trên đèo D'ran của Lâm Đồng - Ảnh 5.

Ông Mười khẳng định đèo D'ran là cung đường huyết mạch nối liền Lâm Đồng với vùng biển Khánh Hòa, do vậy cần sớm khắc phục sạt lở để đảm bảo lưu thông.

Cận cảnh vết nứt nguy hiểm trên đèo D'ran của Lâm Đồng - Ảnh 6.

Độ chênh lệch giữa phần đất cũ ngọn đồi bên trái với phần đang bị nứt phía bên phải, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Ông Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị liên quan phong tỏa, cắt cử lực lượng túc trực, ngăn chặn người và phương tiện vào khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Cận cảnh vết nứt nguy hiểm trên đèo D'ran của Lâm Đồng - Ảnh 7.

Nếu tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi thì việc sạt lở trên đèo D'ran rất khó lường. Lãnh đạo tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để thực hiện các biện pháp xử lý sự cố; Sở Xây dựng đưa ra phương án khảo sát, thuê tư vấn, chuyên gia đánh giá tất cả các khả năng sạt trượt để sớm có phương án khắc phục.

Hai lộ trình thay thế đèo D'ran

Để đảm bảo an toàn và khắc phục sạt lở, Sở Xây dựng tỉnh Lâm đồng đã thông báo cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí Km262+400 đến Km262+530 từ 16 giờ ngày 30-10 cho đến khi cơ quan chức năng có thông báo mới.

Cận cảnh vết nứt nguy hiểm trên đèo D'ran của Lâm Đồng - Ảnh 8.

Trong sáng 30-10, nhiều người không nắm được việc cấm lưu thông nên chạy vào đèo D'ran, sau đó phải mất thời gian "quay xe" với chiều dài hàng chục km.

Người dân và du khách lưu thông theo 2 hướng Lâm Đồng – Khánh Hòa có thể chọn lộ trình khác thay thế gồm:

Đối với phương tiện di chuyển theo hướng từ tỉnh Khánh Hòa lên Đà Lạt có thể đi theo hướng Quốc lộ 27 đến ngã ba Phi Nôm thì rẽ phải vào Quốc lộ 20 để đi đường đèo Prenn đến trung tâm Đà Lạt.

Đối với phương tiện di chuyển theo hướng từ Đà Lạt đến xã D'ran để xuống Khánh Hòa, có thể chọn đi Quốc lộ 20 qua đèo Prenn hoặc đèo Mimosa, khi đến ngã ba Phi Nôm rẽ trái vào Quốc lộ 27 để di chuyển về tỉnh Khánh Hòa.

sạt lở Lâm Đồng Lâm Đồng ông Hồ Văn Mười đèo D'ran
