Bạn đọc

Hình ảnh Quốc lộ 1 đoạn qua Lâm Đồng có nơi ngập từ 0,5 đến 1m, xe cộ tê liệt

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Nước sông Lũy dâng cao trong sáng 28-10 khiến đoạn Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng ngập từ 0,5 đến 1m, xe cộ không thể di chuyển

Sáng 28-10, do mưa lớn kéo dài kết hợp xả lũ từ hồ thủy lợi, nước sông Lũy dâng cao, khiến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập nặng, giao thông tê liệt.

Quốc lộ 1 ngập sâu, xe cộ tê liệt vì nước sông Lũy dâng cao - Ảnh 1.

Nước ngập sâu trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn 

Quốc lộ 1 ngập sâu, xe cộ tê liệt vì nước sông Lũy dâng cao - Ảnh 2.

Nhiều xe cộ không thể lưu thông qua Quốc lộ 1

Nước lũ tràn từ sông Lũy vào khu dân cư, ngập sâu. Trong đó, tuyến Quốc lộ 1 đoạn gần cầu Ông Vạt dài hàng trăm mét chìm trong nước sâu từ 0,5 - 1m 

CLIP: Nước lũ dâng cao chia cắt Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng 

Các phương tiện buộc phải dừng lại chờ nước rút. Lực lượng chức năng xã Lương Sơn đã có mặt để chặn xe qua vùng ngập, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo đường ven biển xã Hòa Thắng.

Đến 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tuyến đường vẫn ngập sâu, xe cộ chưa thể lưu thông. 

Hàng trăm hộ dân và diện tích hoa màu tại xã Lương Sơn cũng bị ảnh hưởng nặng do nước tràn về từ đêm qua.

Lâm Đồng ngập Quốc lộ 1 nước lũ
