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Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long

Ngọc Giang

(NLĐO) - Cầu Phước An, cây cầu nối TPHCM và Đồng Nai đang tăng tốc về đích với mục tiêu hợp long trước ngày 30-6.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long - Ảnh 1.

Ngày 10-6, Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam - đơn vị tham gia liên danh thực hiện gói thầu 39 cho biết đang tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án cầu Phước An.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long - Ảnh 2.

Trên công trường, các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thành những hạng mục cuối cùng, hướng đến mốc hợp long trước ngày 30-6.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long - Ảnh 3.

Được biết đây là gói thầu quan trọng bậc nhất của dự án do Liên danh Trungnam E&C – Trung Chính thực hiện. Gói thầu số 39 đã hoàn thành toàn bộ 30/30 khối dầm chính, đạt khoảng 90% khối lượng công việc. Hiện các nhà thầu đang tăng tốc thi công các hạng mục hoàn thiện để chuẩn bị cho thời khắc hợp long.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long - Ảnh 4.

Điểm hợp long nằm giữa trụ T38 và T39 - hai trụ cầu cao nhất toàn dự án. Khi hai nhịp cầu được nối liền, phần cầu chính vượt sông Thị Vải sẽ cơ bản hoàn chỉnh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng công trình.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long - Ảnh 5.

Gói thầu số 39 hiện đang vượt tiến độ đề ra. Trong khi đó, các gói thầu khác cũng được theo dõi sát sao để bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long - Ảnh 6.

Dự án cầu Phước An có tổng chiều dài gần 4,4 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,5 km. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với quy mô 6 làn xe cơ giới, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long - Ảnh 7.

Khi hoàn thành, cầu Phước An sẽ là cây cầu duy nhất bắc qua sông Thị Vải kết nối trực tiếp TP HCM và Đồng Nai. Công trình cũng được giới thiệu là cầu extradosed có nhịp lớn nhất châu Á, với tĩnh không thông thuyền 55 m, bảo đảm cho tàu trọng tải đến 30.000 tấn lưu thông bên dưới.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long - Ảnh 8.

Không chỉ góp phần rút ngắn thời gian kết nối giữa các khu công nghiệp của Đồng Nai với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cầu Phước An còn được kỳ vọng giảm áp lực cho Quốc lộ 51 và các tuyến giao thông hiện hữu trong khu vực.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long - Ảnh 9.

Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển logistics, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa và hoàn thiện chuỗi cung ứng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cận cảnh cầu Phước An trước ngày hợp long - Ảnh 10.

Những nhịp cầu đang từng ngày vươn ra giữa dòng Thị Vải không chỉ cho thấy tiến độ tích cực của dự án, mà còn báo hiệu thời điểm hoàn thành một công trình hạ tầng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của khu vực đang đến gần.

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tổng mức đầu tư vận tải hàng hóa cầu Phước An sông Thị Vải Trung Nam TPHCM
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