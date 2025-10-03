HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Đô thị

Đà Nẵng dự định xây 5 đảo nhân tạo, người dân lo lắng

B.Vân

(NLĐO) - Người dân cho rằng không gian vịnh Đà Nẵng quá nhỏ, dễ bị phá vỡ cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nếu xây 5 đảo nhân tạo.

Chiều 3-10, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã tổ chức tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Nhiều ý kiến cử tri tập trung vào các vấn đề quy hoạch, an ninh trật tự và chính sách an sinh.

Cử tri Nguyễn Bá Lào, phường Hoà Khánh, bày tỏ lo ngại trước thông tin thành phố nghiên cứu quy hoạch 5 hòn đảo nhân tạo tại vịnh Đà Nẵng. Ông cho rằng vịnh có diện tích hạn hẹp, dài khoảng 10 km, không phù hợp cho việc đặt các dự án quy mô lớn như vậy.

"Không gian của vịnh Đà Nẵng quá nhỏ, dễ bị phá vỡ cảnh quan. Nếu xây đảo, sẽ phải hút hàng chục triệu mét khối cát, đá, gây nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển và đời sống người dân. Đường Nguyễn Tất Thành hiện nay rất đẹp, là trục phát triển quan trọng, nếu đặt thêm dự án lớn có thể phá vỡ tầm nhìn tương lai của thành phố" - ông Lào nói.

Theo ông Lào, thay vì đầu tư đảo nhân tạo, thành phố nên định hướng về phía Nam, dọc sông Cổ Cò nối Đà Nẵng – Hội An. 

"Ở không gian này, chúng ta có thể xây dựng một siêu đô thị quốc tế với diện tích lên đến 100 km², quy hoạch trung tâm tài chính quốc tế, đô thị công nghệ cao, trung tâm triển lãm, hội nghị, giống như mô hình Dubai. Đây sẽ là hướng đi bền vững và mang tầm quốc tế cho Đà Nẵng trong 30 – 50 năm tới" - ông Lào đề xuất.

Cử tri Đà Nẵng lo ngại về 5 đảo nhân tạo ảnh hưởng đến môi trường - Ảnh 1.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Phản hồi ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết thành phố đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung, đặc biệt sau khi hợp nhất không gian phát triển với Quảng Nam.

"Đà Nẵng sẽ kéo giãn đô thị về phía Nam, gắn với 2 sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai. Riêng sân bay Chu Lai sẽ được phát triển thành cảng hàng không quốc tế và trung tâm logistics, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 10 tỉ USD" - ông Ấn thông tin.

Về quy hoạch đảo nhân tạo, ông khẳng định thành phố sẽ nghiên cứu kỹ, lấy ý kiến nhiều chiều trước khi quyết định. 

Trong đó sẽ xem xét rất nhiều khía cạnh, kể cả an ninh quốc phòng, đánh giá tác động môi trường, có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia. 

"Thành phố sẽ cân nhắc ưu, nhược điểm để lựa chọn phương án phù hợp, phát triển Đà Nẵng thành một trung tâm tài chính quốc tế, một đô thị đáng sống và đáng sống hơn" - ông Ấn nói.

Đà Nẵng cử tri tiếp xúc cử tri vịnh Đà Nẵng đảo nhân tạo
