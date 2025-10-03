HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Đà Nẵng: "Ở đâu công việc bị chậm, một là do tác phong của cán bộ, hai là năng lực"

B.Vân

(NLĐO) - Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khẳng định sẽ rà soát, đào tạo, bố trí lại cán bộ để phục vụ tốt hơn.

Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Sơn Trà, An Hải và Thanh Khê ngày 3-10 của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn dành nhiều thời gian trao đổi về công tác cán bộ trong mô hình chính quyền hai cấp, chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp và sắp xếp trụ sở làm việc.

Về công tác cán bộ, ông Ấn thẳng thắn nhìn nhận trong quá trình triển khai chính quyền hai cấp, việc phân bổ nhân lực có nơi còn bất cập, một số cán bộ chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.

"Tinh thần chung là phải gần dân, sát dân, giải quyết công việc nhanh chóng. Nếu ở đâu đó mà giải quyết công việc lâu, chậm thì một là do tác phong của cán bộ, hai là năng lực. Thành phố sẽ theo dõi, giám sát và có biện pháp xử lý" - ông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nói về công tác cán bộ và chính sách nhà ở - Ảnh 1.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Theo ông Ấn, thành phố đang rà soát đội ngũ, đào tạo lại nghiệp vụ, đồng thời điều động cán bộ từ sở, ngành về các địa phương còn thiếu nguồn lực. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo sát sao nhằm bảo đảm chất lượng nhân sự. "Chúng tôi sẽ đánh giá cụ thể yêu cầu từng lĩnh vực quản lý để bố trí phù hợp, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp" - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

Về chính sách nhà ở, ông Ấn cho biết giá đất, giá nhà tăng cao đang tạo áp lực lớn cho người dân, nhất là nhóm thu nhập thấp. Thời gian qua, thành phố đã triển khai các chương trình nhà ở xã hội, hỗ trợ lãi suất cho người mua.

Ông nhấn mạnh, tới đây sẽ có chủ trương xây dựng nhà bằng nguồn ngân sách để cho thuê. Tuy nhiên, việc này cần có lộ trình, vì ngân sách vẫn phải ưu tiên cho đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông cũng cho rằng kiểm soát giá bất động sản là vấn đề rất phức tạp, sẽ tiếp tục được Trung ương và Quốc hội nghiên cứu. Về phía địa phương, thành phố sẽ tập trung mở rộng quỹ nhà ở xã hội, tìm cơ chế giúp người dân thu nhập thấp dễ tiếp cận nhà ở hơn.

Trả lời cử tri về xử lý trụ sở dôi dư, Chủ tịch UBND thành phố cho biết đang rà soát sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.

"Yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm trụ sở làm việc, vừa tránh lãng phí. Những trụ sở không sử dụng sẽ phải có hướng giải quyết, chuyển đổi công năng để phục vụ hiệu quả hơn" - ông Ấn nói. Thành phố sẽ thực hiện theo tinh thần sắp xếp gọn, tập trung, không manh mún, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cán bộ và phục vụ người dân.

Đây là lần đầu tiên ông Phạm Đức Ấn tiếp xúc cử tri của TP Đà Nẵng sau khi được Ban Bí thư điều động tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy và được HĐND thành phố bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 vào đầu tháng 9 vừa qua.

Tin liên quan

Đà Nẵng chỉ đạo "nóng" vụ Công ty Huy Hoàng "chôn trộm" hàng chục ngàn tấn rác

Đà Nẵng chỉ đạo "nóng" vụ Công ty Huy Hoàng "chôn trộm" hàng chục ngàn tấn rác

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm, đồng thời có giải pháp để hoạt động thu gom, xử lý rác không bị gián đoạn

China Southern Airlines mở đường bay Thâm Quyến - Đà Nẵng

(NLĐO) - China Southern Airlines khai thác 6 chuyến bay khứ hồi trong tháng 10 đối với đường bay Thâm Quyến - Trung Quốc

Doanh nghiệp Nhật tại Đà Nẵng viết tâm thư kêu cứu vì bị vu khống

(NLĐO) – Chủ đầu tư dự án Hiyori Garden Tower vừa gửi thư kêu cứu về những nội dung vu khống trên banner, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của mình.

cán bộ cử tri Đà Nẵng Phạm Đức Ấn
