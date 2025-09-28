Cận cảnh cây cầu cao nhất thế giới, "chuẩn từng milimet” của Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cận cảnh cây cầu cao nhất thế giới, "chuẩn từng milimet” của Trung Quốc

Cao Lực

(NLĐO) - Cây cầu cao nhất thế giới đã chính thức thông xe vào sáng 28-9 (giờ địa phương) tại tỉnh Quý Châu - Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã.

Bắc qua hẻm núi Hoa Giang - nơi được mệnh danh là "vết nứt của Trái Đất", công trình này cao 625 mét và dài 2.890 mét.

Sau 3 năm xây dựng, cây cầu giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua hẻm núi sâu từ 2 giờ xuống chỉ còn 2 phút.

Đây là hạng mục mới nhất trong mạng lưới hạ tầng đang mở rộng nhanh chóng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

"Cây cầu mới, giúp tăng cường đáng kể khả năng kết nối khu vực, là một dự án mang tính biểu tượng thể hiện sự đổi mới của Trung Quốc" - ông Trương Dẫn, Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Quý Châu, cho biết.

Cận cảnh cây cầu cao nhất thế giới, "chuẩn từng milimet” của Trung Quốc- Ảnh 1.

Công trình cao 625 mét và dài 2.890 mét giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua hẻm núi sâu từ 2 giờ xuống chỉ còn 2 phút. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cầu đạt được nhiều đột phá công nghệ trong thiết kế chống gió và xây dựng ở độ cao lớn, đồng thời sở hữu 21 bằng sáng chế.

Một số đổi mới công nghệ của dự án đã được đưa vào tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng cầu, ông Trương bổ sung.

Từ khi khởi công, đội ngũ xây dựng đã vượt qua vô vàn thách thức do hẻm núi khổng lồ gây ra.

Cận cảnh cây cầu cao nhất thế giới, "chuẩn từng milimet” của Trung Quốc- Ảnh 2.

Cầu thông xe vào ngày 28-9 sau 3 năm xây dựng. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhờ áp dụng hàng loạt công nghệ mới, bao gồm định vị vệ tinh, máy bay không người lái, hệ thống giám sát thông minh và vật liệu siêu bền, họ đã đạt được độ chính xác ở mức milimet trong xây dựng trên cao, biến một rào cản tưởng chừng không thể vượt qua thành hành lang giao thông.

Nhiều năm qua, Quý Châu - một trong những tỉnh kém phát triển nhất Trung Quốc - đã xây dựng hơn 30.000 cây cầu trên địa hình núi non.

Tỉnh này hiện sở hữu gần 50% trong tổng số 100 cây cầu cao nhất thế giới

Tổng chiều dài các cây cầu đang tồn tại và xây dựng tại Quý Châu hiện vượt 5.400 km, gần bằng khoảng cách Bắc – Nam của Trung Quốc.

Cận cảnh cây cầu cao nhất thế giới, "chuẩn từng milimet” của Trung Quốc- Ảnh 3.

Cầu đạt được nhiều đột phá công nghệ trong thiết kế chống gió và xây dựng ở độ cao lớn, đồng thời sở hữu 21 bằng sáng chế. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cận cảnh cây cầu cao nhất thế giới, "chuẩn từng milimet” của Trung Quốc- Ảnh 4.

Đây là hạng mục mới nhất trong mạng lưới hạ tầng đang mở rộng nhanh chóng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tin liên quan

Trung Quốc xây cầu cao nhất thế giới ẩn sâu trong hẻm núi

(NLĐO) - Cầu Huajiang Grand Canyon ở phía Tây Nam tỉnh Quý Châu - Trung Quốc đang được xây dựng và đây được xem là cây cầu cao nhất thế giới, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2025.

Ấn Độ xây cầu cao hơn tháp Eiffel

(NLĐO) – Các kỹ sư Ấn Độ đang khảo sát dãy Himalayas để lên kế hoạch xây dựng cây cầu đường sắt cao nhất thế giới, nhỉnh hơn 35 m so với tháp Eiffel (Pháp).

Khánh thành cây cầu treo được tháp Eiffel

(NLĐO) - Tổng thống Mexico Felipe Calderon hôm 5-1 đã khánh thành cây cầu cao nhất thế giới - 403 m.

Trung Quốc công nghệ mới UAV thông xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo