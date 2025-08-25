Cận cảnh cống kiểm soát triều 285 tỉ đồng tại TP HCM

(NLĐO) - Cống kiểm soát triều rạch Bình Nhâm ngăn lũ, triều cường và xả lũ hồ Dầu Tiếng để chống ngập cho toàn bộ vùng ven sông Sài Gòn
Dự án Xây dựng cống kiểm soát triều rạch Bình Nhâm, tại phường Lái Thiêu, TP HCM (trước đây là phường Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), do Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp Bình Dương quản lý. Tổng mức đầu tư của dự án gần 285 tỉ đồng.
Hiện nay, Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp Bình Dương kiến nghị Sở Xây dựng TP HCM xem xét tiếp tục triển khai 4 cống kiểm soát triều còn lại trên địa bàn các phường Lái Thiêu, Thuận An và Thủ Dầu Một để hoàn thiện hệ thống chống ngập úng ven sông Sài Gòn.
Ông Vũ Tiến Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp Bình Dương, cho biết Dự án Xây dựng cống kiểm soát triều rạch Bình Nhâm cùng với Dự án nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai (gần 6.000 tỉ đồng) là 2 dự án chống ngập quan trọng của tỉnh Bình Dương cũ. Sau khi hợp nhất với TP HCM, 2 dự án này cũng được đưa vào danh sách 30 dự án trọng điểm của TP HCM.
