Kinh tế

Cận cảnh cống kiểm soát triều 285 tỉ đồng tại TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Cống kiểm soát triều rạch Bình Nhâm ngăn lũ, triều cường và xả lũ hồ Dầu Tiếng để chống ngập cho toàn bộ vùng ven sông Sài Gòn

Dự án Xây dựng cống kiểm soát triều rạch Bình Nhâm, tại phường Lái Thiêu, TP HCM (trước đây là phường Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), do Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp Bình Dương quản lý. Tổng mức đầu tư của dự án gần 285 tỉ đồng.

Cống kiểm soát ngập 285 tỉ đồng tại TP HCM: Giải pháp chống ngập hiệu quả - Ảnh 1.

Dự án có nhiều mục tiêu quan trọng như ngăn lũ, triều cường và xả lũ hồ Dầu Tiếng để chống ngập cho toàn bộ vùng hưởng lợi rộng 2.690 ha (bao gồm khoảng 800 ha cây ăn trái đặc sản). Riêng lưu vực của cống Bình Nhâm là 540,98 ha đất tự nhiên.

Cống kiểm soát ngập 285 tỉ đồng tại TP HCM: Giải pháp chống ngập hiệu quả - Ảnh 2.

Tiếp nhận và tiêu thoát nước từ lưu vực của dự án trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn, với diện tích 1.596 ha. Đồng thời, cung cấp nước chủ động cho khoảng 286 ha đất sản xuất và sinh hoạt tại phường Bình Nhâm.

Cống kiểm soát ngập 285 tỉ đồng tại TP HCM: Giải pháp chống ngập hiệu quả - Ảnh 3.

Về quy mô kỹ thuật, cống chính có tổng bề rộng thông nước 40 m, chia làm 2 khoang, mỗi khoang rộng 20 m. Cửa van bằng thép không gỉ được đóng mở tự động bằng hệ thống xi lanh thủy lực nhập khẩu từ Hà Lan, sản xuất theo công nghệ Đức và điều khiển bằng hệ thống Scada. Cống phụ có 2 cống hộp (B=2×2 m) điều tiết bằng cửa van tự động. Cầu trên cống dài 89,07 m, rộng 18 m, có 4 nhịp với tải trọng HL93. Đường dẫn lên cầu dài tổng cộng 518,17 m, rộng 18 m, kết cấu bằng bê tông nhựa nóng

Cống kiểm soát ngập 285 tỉ đồng tại TP HCM: Giải pháp chống ngập hiệu quả - Ảnh 4.

Dự án này được khởi công từ tháng 9-2020 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2022. Tuy nhiên, đến tháng 4-2022, công trình đạt 87,55% giá trị hợp đồng thì phải tạm ngưng do vướng giải phóng mặt bằng 8 trường hợp. Sau khi thực hiện xong giải phóng mặt bằng, việc thi công tiếp tục từ tháng 9-2022 và hoàn thành các hạng mục chính (gồm cống, cửa van, kênh dẫn và khu quản lý) vào 1 năm sau đó.

Cống kiểm soát ngập 285 tỉ đồng tại TP HCM: Giải pháp chống ngập hiệu quả - Ảnh 5.

Các hạng mục cầu giao thông, đường dẫn lên cầu và đường gom dân sinh được thi công từ tháng 4-2025 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 6-2025. Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp đã bàn giao các hạng mục cầu giao thông và đường dẫn cho UBND phường Bình Nhâm (nay là phường Lái Thiêu) quản lý vận hành từ ngày 27-6-2025

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp Bình Dương kiến nghị Sở Xây dựng TP HCM xem xét tiếp tục triển khai 4 cống kiểm soát triều còn lại trên địa bàn các phường Lái Thiêu, Thuận An và Thủ Dầu Một để hoàn thiện hệ thống chống ngập úng ven sông Sài Gòn.

Ông Vũ Tiến Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp Bình Dương, cho biết Dự án Xây dựng cống kiểm soát triều rạch Bình Nhâm cùng với Dự án nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai (gần 6.000 tỉ đồng) là 2 dự án chống ngập quan trọng của tỉnh Bình Dương cũ. Sau khi hợp nhất với TP HCM, 2 dự án này cũng được đưa vào danh sách 30 dự án trọng điểm của TP HCM.

tỉnh Bình Dương sông Sài gòn TP HCM Ban Quản lý ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm
