Thời sự

Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập

Anh Vũ

(NLĐO) - Cơn mưa lớn rạng sáng nay khiến nhiều tuyến đường TP HCM bị ngập sâu.

CLIP: Cơn mưa gây ngập kéo dài.

Sáng 21-8, cơn mưa kèm theo giông, sét bất ngờ đổ ập xuống nhiều phường, xã thuộc TP HCM khiến nhiều tuyến đường ngập nặng.

Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 1.

Mưa ngập trên đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, TP HCM.

Theo ghi nhận, lúc 1 giờ, mưa đã bắt đầu xuất hiện ở một số nơi thuộc TP Thủ Đức cũ. Đến 3 giờ, mưa trút xuống dữ dội nhiều nơi, một số tuyến đường ngập sâu.

Trận mưa kéo dài đến sáng cùng ngày, khiến nhiều tuyến đường như Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp cũ), Nguyễn Văn Quá (quận 12 cũ), chợ Thủ Đức... ngập sâu.

Tại đường Phan Huy Ích (phường Tân Sơn), nước ngập hơn nửa bánh xe.

Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 2.
Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 3.
Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 4.
Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 5.

Nước ngập lênh láng sau trận mưa.

Nước cũng cuốn nhiều rác thải, bùn đất... nổi lềnh bềnh. Một số xe chết máy đành dẫn bộ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, đến sáng 21-8, mưa to xuất hiện trên diện rộng, một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 100 mm. Dự báo mưa còn tiếp tục trong một vài ngày tới.

TP HCM hôm nay trời nhiều mây, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và giông.

Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 6.

Hàng quán chờ nước rút.

Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 7.

Xe chết máy đành dắt bộ.

Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 8.
Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 9.
Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 10.

Người dân dọn dẹp sau ngập.

Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 11.

Người dân "tạm tránh" chờ nước rút.

Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 12.
Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 13.
Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 14.
Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 15.

Mệt mỏi sau trận mưa lớn.

Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 16.

Người dân đi lại khó khăn.

Rạng sáng TP HCM mưa như trút nước, sáng nay vẫn còn ngập- Ảnh 17.

Xe máy vất vả "băng qua" nước.


mưa lớn TP HCM ngập
