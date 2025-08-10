HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM, người dân tất bật dọn dẹp

Anh Vũ

(NLĐO) - Cơn mưa đổ xuống khoảng 30 phút, hình ảnh sau đó là nước lênh láng - ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM

CLIP: Mưa gây ngập ở nhiều tuyến đường.

Chiều tối 10-8, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống nhiều phường, xã thuộc TP HCM. Sau khoảng 30 phút, một số tuyến đường tại TP HCM ngập sâu.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM , Người dân tất bật dọn dẹp sau cơn mưa lớn - Ảnh 1.

Mưa gây ngập ở đường Dương Văn Cam, phường Thủ Đức, TP HCM.

Hôm nay thời tiết ở TP HCM chủ yếu là nắng, nhiệt độ cao.

Tuy nhiên, hơn 17 giờ 30 phút, mưa bắt đầu xuất hiện song lượng mưa không lớn. Đến 18 giờ 20 phút, mưa bất ngờ nặng hạt.

Chỉ sau khoảng 30 phút cơn mưa đổ xuống, nhiều tuyến đường ở TP HCM, nhất là các tuyến đường ở khu vực TP Thủ Đức cũ bị ngập nước.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM , Người dân tất bật dọn dẹp sau cơn mưa lớn - Ảnh 2.

Người dân sống trên đường Dương Văn Cam, phường Thủ Đức dọn dẹp sau cơn mưa.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM , Người dân tất bật dọn dẹp sau cơn mưa lớn - Ảnh 3.

Đường Dương Văn Cam như ao nước lớn.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM , Người dân tất bật dọn dẹp sau cơn mưa lớn - Ảnh 4.
Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM , Người dân tất bật dọn dẹp sau cơn mưa lớn - Ảnh 5.
Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM , Người dân tất bật dọn dẹp sau cơn mưa lớn - Ảnh 6.

Đường Quốc Hương, phường An Khánh cũng xảy ra ngập.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM , Người dân tất bật dọn dẹp sau cơn mưa lớn - Ảnh 7.

Một quán nhậu trên đường Quốc Hương, phường An Khánh chưa kịp bán đã phải dọn dẹp do ngập.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM , Người dân tất bật dọn dẹp sau cơn mưa lớn - Ảnh 8.

Xe cộ chết máy trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM , Người dân tất bật dọn dẹp sau cơn mưa lớn - Ảnh 9.

Người dân dìu nhau qua cơn mưa lớn.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM , Người dân tất bật dọn dẹp sau cơn mưa lớn - Ảnh 10.

Cơn mưa đổ sầm xuống hơn 30 phút gây ngập.

Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM , Người dân tất bật dọn dẹp sau cơn mưa lớn - Ảnh 11.

Nước ngập đến gần cả bánh xe máy.

TP HCM mưa lớn kèm gió mạnh, đường sá có nơi ngập nước

TP HCM mưa lớn kèm gió mạnh, đường sá có nơi ngập nước

(NLĐO) - Từ chiều tối 10-8, nhiều nơi ở TP HCM xuất hiện mưa lớn và dự báo mưa tiếp tục diễn ra trong vài giờ tới, mở rộng sang các khu vực lân cận.

Công ty thoát nước Hà Nội: Đường Võ Chí Công bị ngập sâu, kéo dài do "lượng mưa tăng đột biến"

(NLĐO)- Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do lượng mưa tối 5-8 tăng đột biến nên đường Võ Chí Công xảy ra ngập úng, nghiêm trọng.

Mưa lớn bất ngờ đổ xuống TP HCM, nhiều tuyến đường đang ngập sâu, xe chết máy

(NLĐO) - Sáng và chiều nay (5-8), TP HCM nắng, nhiệt độ cao. Đến chiều tối thì xảy ra mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng.

