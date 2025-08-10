Cận cảnh ngập ở một số tuyến đường tại TP HCM, người dân tất bật dọn dẹp

CLIP: Mưa gây ngập ở nhiều tuyến đường.
Chiều tối 10-8, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống nhiều phường, xã thuộc TP HCM. Sau khoảng 30 phút, một số tuyến đường tại TP HCM ngập sâu.
Hôm nay thời tiết ở TP HCM chủ yếu là nắng, nhiệt độ cao.
Tuy nhiên, hơn 17 giờ 30 phút, mưa bắt đầu xuất hiện song lượng mưa không lớn. Đến 18 giờ 20 phút, mưa bất ngờ nặng hạt.
Chỉ sau khoảng 30 phút cơn mưa đổ xuống, nhiều tuyến đường ở TP HCM, nhất là các tuyến đường ở khu vực TP Thủ Đức cũ bị ngập nước.
Đường Quốc Hương, phường An Khánh cũng xảy ra ngập.
Bình luận (0)