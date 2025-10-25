Cận cảnh đại diện gần 70 quốc gia ký Công ước Hà Nội

Ngày 25-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) có chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" chính thức được khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường và sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện cho Việt Nam ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Ảnh: Hữu Hưng

Tham dự Lễ mở ký có hơn 2.000 đại biểu đến từ khoảng 110 quốc gia, 20 tổ chức quốc tế liên chính phủ và gần 200 tổ chức quốc tế khác, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao các nước như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Phó Tổng thống Ecuador, Phó Thủ tướng Campuchia, Phó Thủ tướng Ba Lan, Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan, nhiều Bộ trưởng các nước; cùng các chuyên gia, nhà khoa học, đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và thế giới.

Sau Phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký LHQ đã chứng kiến đại diện được ủy quyền của gần 70 quốc gia ký Công ước. Nghi lễ chính thức do Văn phòng Pháp lý LHQ (OLA) điều hành

Công ước sẽ tiếp tục được mở ký sau đó tại Trụ sở LHQ tại New York. Theo quy định, Công ước sẽ chính thức có hiệu lực nếu có hơn 40 nước ký kết phê chuẩn, hoàn thành thủ tục hiệu lực nội bộ. Sau khi có hiệu lực và được thực thi, Công ước hứa hẹn sẽ trở thành một "công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu" cho tất cả các quốc gia thành viên hợp tác phòng, chống tội phạm mạng.

Lễ mở ký Công ước là sự kiện đầu tiên mà Việt Nam đăng cai cùng LHQ và đánh dấu lần đầu tiên một địa danh của Việt Nam được gắn với công ước đa phương, minh chứng cho vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ Lễ mở ký diễn ra các chuỗi hoạt động chính: Phiên thảo luận cấp cao, Phiên ký, các phiên trao đổi bàn tròn cấp cao và các hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng, Gala dinner, Triển lãm về công nghệ, Triển lãm về Hành trình Công ước do Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký LHQ phối hợp tổ chức.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Các đại biểu tới dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Hữu Hưng

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện cho Việt Nam ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Ảnh: Hữu Hưng

Đại diện Liên minh Châu Âu ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Hữu Hưng

Đại diện Liên minh Châu Âu ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Hữu Hưng

Đại biện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Wang Qun ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Hữu Hưng

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hoà Czech ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Hữu Hưng

