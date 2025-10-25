Cận cảnh đại diện gần 70 quốc gia ký Công ước Hà Nội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Cận cảnh đại diện gần 70 quốc gia ký Công ước Hà Nội

Dương Ngọc. Ảnh: Hữu Hưng

Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và các sự kiện liên quan diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 25, 26-10

Ngày 25-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) có chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" chính thức được khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường và sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres.

Cận cảnh đại diện gần 70 quốc gia ký Công ước Hà Nội - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện cho Việt Nam ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Ảnh: Hữu Hưng

Tham dự Lễ mở ký có hơn 2.000 đại biểu đến từ khoảng 110 quốc gia, 20 tổ chức quốc tế liên chính phủ và gần 200 tổ chức quốc tế khác, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao các nước như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Phó Tổng thống Ecuador, Phó Thủ tướng Campuchia, Phó Thủ tướng Ba Lan, Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan, nhiều Bộ trưởng các nước; cùng các chuyên gia, nhà khoa học, đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và thế giới.

Sau Phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký LHQ đã chứng kiến đại diện được ủy quyền của gần 70 quốc gia ký Công ước. Nghi lễ chính thức do Văn phòng Pháp lý LHQ (OLA) điều hành

Công ước sẽ tiếp tục được mở ký sau đó tại Trụ sở LHQ tại New York. Theo quy định, Công ước sẽ chính thức có hiệu lực nếu có hơn 40 nước ký kết phê chuẩn, hoàn thành thủ tục hiệu lực nội bộ. Sau khi có hiệu lực và được thực thi, Công ước hứa hẹn sẽ trở thành một "công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu" cho tất cả các quốc gia thành viên hợp tác phòng, chống tội phạm mạng.

Lễ mở ký Công ước là sự kiện đầu tiên mà Việt Nam đăng cai cùng LHQ và đánh dấu lần đầu tiên một địa danh của Việt Nam được gắn với công ước đa phương, minh chứng cho vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ Lễ mở ký diễn ra các chuỗi hoạt động chính: Phiên thảo luận cấp cao, Phiên ký, các phiên trao đổi bàn tròn cấp cao và các hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng, Gala dinner, Triển lãm về công nghệ, Triển lãm về Hành trình Công ước do Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký LHQ phối hợp tổ chức.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Cận cảnh đại diện gần 70 quốc gia ký Công ước Hà Nội - Ảnh 2.

Các đại biểu tới dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Hữu Hưng

Cận cảnh đại diện gần 70 quốc gia ký Công ước Hà Nội - Ảnh 3.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện cho Việt Nam ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Ảnh: Hữu Hưng

Cận cảnh đại diện gần 70 quốc gia ký Công ước Hà Nội - Ảnh 4.

Đại diện Liên minh Châu Âu ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Hữu Hưng

Cận cảnh đại diện gần 70 quốc gia ký Công ước Hà Nội - Ảnh 5.

Đại diện Liên minh Châu Âu ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Hữu Hưng

Cận cảnh đại diện gần 70 quốc gia ký Công ước Hà Nội - Ảnh 6.

Đại biện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Wang Qun ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Hữu Hưng

Cận cảnh đại diện gần 70 quốc gia ký Công ước Hà Nội - Ảnh 7.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hoà Czech ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Hữu Hưng

Cận cảnh đại diện gần 70 quốc gia ký Công ước Hà Nội - Ảnh 8.

Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Hữu Hưng

 

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Công ước Hà Nội khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng

Chủ tịch nước: Công ước Hà Nội khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với sự tham dự của Tổng Thư ký Antonio Guterres.

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với sự tham dự của Tổng Thư ký Antonio Guterres

Hôm nay đại diện hơn 100 quốc gia dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

(NLĐO)- Theo Bộ Ngoại giao, khoảng 110 nước, hơn 10 tổ chức quốc tế tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

Liên Hợp Quốc tội phạm mạng Công ước Hà Nội Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo