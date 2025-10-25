HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Dương Ngọc. Ảnh: Hữu Hưng

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với sự tham dự của Tổng Thư ký Antonio Guterres

Sáng 25-10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề "Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai".

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Hữu Hưng

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và lãnh đạo, đại diện cấp cao khoảng 110 nước và nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm các cơ quan thuộc hệ thống LHQ, các tổ chức khu vực, định chế tài chính, cùng đông đảo chuyên gia, học giả trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp lý quốc tế.

Trước phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón chính thức và chụp ảnh chung cùng các Trưởng đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước LHQ về chống tội phạm mạng; và cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện giới thiệu về đất nước, con người và thành tựu phát triển của Việt Nam, những đóng góp tích cực của Việt Nam vào các hoạt động của LHQ, cũng như quan hệ Việt Nam - LHQ.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres có các bài phát biểu khai mạc và tiếp đó đại diện của 60 nước tham gia ký Công ước Hà Nội tại nghi lễ chính thức do Văn phòng Pháp lý LHQ (OLA) điều hành.

Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng được LHQ khởi xướng từ năm 2019, xuất phát từ nhu cầu cấp bách xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn diện để giải quyết các thách thức toàn cầu về an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Sau 5 năm đàm phán, Đại hội đồng LHQ đã chính thức đồng thuận thông qua vào ngày 24-12-2024.

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới dự sự kiện. Ảnh: Hữu Hưng

Công ước gồm 9 chương, 71 điều khoản, đưa ra cách tiếp cận toàn diện nhằm ngăn ngừa và đấu tranh với vấn nạn tội phạm mạng toàn cầu cũng như bảo đảm các nguyên tắc về quyền con người. Văn kiện này giải quyết những thách thức kỹ thuật và pháp lý bằng cách điều chỉnh các phương thức điều tra hình sự truyền thống cho phù hợp với môi trường công nghệ thông tin và truyền thông, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế.

Suốt quá trình xây dựng Công ước, Việt Nam đã phát huy vai trò chủ động, thể hiện qua việc tổ chức nhiều hội thảo quốc tế, quy tụ các chuyên gia từ Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC) để định hình nội dung Công ước, tập trung vào các lĩnh vực như an ninh mạng, bảo vệ môi trường và xóa đói, giảm nghèo. Các sáng kiến Việt Nam đề xuất như cơ chế hỗ trợ các nước kém phát triển và lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, góp phần hình thành văn kiện mang tính toàn cầu.

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cùng lãnh đạo, đại biểu cấp cao khoảng 110 nước và nhiều tổ chức quốc tế dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Hữu Hưng

Việc LHQ lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội là dấu ấn quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và gần 50 năm quan hệ đối tác Việt Nam - LHQ. Lần đầu tiên một địa điểm của Việt Nam được ghi danh và gắn với một điều ước đa phương toàn cầu liên quan đến một lĩnh vực được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm. Lựa chọn này phản ánh vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của đất nước trong việc tích cực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tham gia dẫn dắt quá trình xây dựng và định hình các khuôn khổ quản trị số toàn cầu, bảo đảm an ninh mạng và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, tạo tiền đề triển khai thành công chiến lược chuyển đổi số để đưa đất nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước LHQ về chống tội phạm mạng - "Công ước Hà Nội" có Phiên thảo luận toàn thể do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đồng điều hành; cùng với đó là các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao, chuỗi sự kiện thảo luận bên lề về các chủ đề "Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số"; "Hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến"; "Triển khai Công ước LHQ về chống tội phạm mạng: Nâng cao năng lực là trụ cột của hợp tác toàn cầu"; "Chia sẻ kinh nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiền", và nhiều hoạt động khác.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức và chụp ảnh chung cùng các Trưởng đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước LHQ về chống tội phạm mạng sáng 25-10:

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 4.

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 5.

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 6.

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 7.

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 8.

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 9.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đón các đại biểu

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 10.

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 11.

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 12.

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 13.

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 14.

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 15.

Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh 16.

 

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres Tổng thư ký Antonio Guterres Chủ tịch nước Lương Cường Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng
