Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

Sáng 28-8, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) và mở cửa miễn phí đến hết ngày 5-9.

Xe tăng, xe thiết giáp tại triển lãm

Đây là sự kiện văn hóa - chính trị quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9. Triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; 28 bộ, ngành; cùng hơn 230 gian hàng của doanh nghiệp.

Không gian được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số như 3D mapping, thực tế ảo, hologram và trí tuệ nhân tạo, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho công chúng.

Nội dung trưng bày khắc họa hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế - giáo dục, văn hóa - thể thao - du lịch và chuyển đổi số.

Đặc biệt, tại khu vực ngoài trời, các khí tài quân sự như tên lửa, ngư lôi, xe tăng, xe thiết giáp… đã thu hút đông đảo người dân tham quan, tìm hiểu.

Dưới đây là hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận:

Tại khu vực ngoài trời của triển lãm, các khí tài quân sự như tên lửa, ngư lôi, xe tăng, xe thiết giáp… đã thu hút đông đảo người dân tham quan, tìm hiểu

Tên lửa được trưng bày khu vực ngoài trời

Xe bệ phóng do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, sản xuất

Tên lửa do Viettel nghiên cứu sản xuất

Một tên lửa khác được trưng bày tại triển lãm

Dàn ngư lôi

Xe tăng

Xe thiết giáp

Xe chiến đấu bộ binh

Tổ hợp tên lửa



