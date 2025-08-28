Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố.

Sáng 28-8, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) và mở cửa miễn phí đến hết ngày 5-9.

Xe tăng, xe thiết giáp tại triển lãm

Đây là sự kiện văn hóa - chính trị quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9. Triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; 28 bộ, ngành; cùng hơn 230 gian hàng của doanh nghiệp.

Không gian được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số như 3D mapping, thực tế ảo, hologram và trí tuệ nhân tạo, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho công chúng.

Nội dung trưng bày khắc họa hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế - giáo dục, văn hóa - thể thao - du lịch và chuyển đổi số.

Đặc biệt, tại khu vực ngoài trời, các khí tài quân sự như tên lửa, ngư lôi, xe tăng, xe thiết  giáp… đã thu hút đông đảo người dân tham quan, tìm hiểu.

Dưới đây là hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận:

Tại khu vực ngoài trời của triển lãm, các khí tài quân sự như tên lửa, ngư lôi, xe tăng, xe thiết giáp… đã thu hút đông đảo người dân tham quan, tìm hiểu

Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 1.
Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 2.
Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 3.

Tên lửa được trưng bày khu vực ngoài trời

Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 4.
Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 5.
Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 6.
Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 7.

Xe bệ phóng do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, sản xuất

Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 8.
Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 9.

Tên lửa do Viettel nghiên cứu sản xuất

Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 10.
Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 11.
Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 12.
Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 13.

Một tên lửa khác được trưng bày tại triển lãm

Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 14.
Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 15.
Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 16.

Dàn ngư lôi

Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 17.

Xe tăng

Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 18.

Xe thiết giáp

Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 19.

Xe chiến đấu bộ binh

Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 20.

Tổ hợp tên lửa

Triển lãm 80 năm Độc lập: Xe tăng , xe thiết giáp và ngư lôi lần đầu xuất hiện - Ảnh 21.


Tin liên quan

Gọi tên dàn vũ khí, khí tài hiện đại diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

Gọi tên dàn vũ khí, khí tài hiện đại diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

(NLĐO) - Hàng loạt vũ khí, khí tài hiện đại của Việt Nam đã xuất hiện trên Quảng trường Ba Đình tối 21-8 khi tiến hành tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Ukraine tuyên bố phá hủy khí tài đắt đỏ nhất của Nga, bác bỏ nhượng lãnh thổ

(NLĐO) - Theo trang tin Defense Express ngày 9-8, tình báo quốc phòng Ukraine tuyên bố họ đã phá hủy hệ thống radar 98L6 Yenisei của Nga trên bán đảo Crimea.

VIDEO: Loạt khí tài hiện đại chuẩn bị cho diễu binh đại lễ 2-9

(NLĐO)- Nhiều khí tài hiện đại của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ tham gia lễ diễu binh, diễu hành thể hiện sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân.

xe tăng xe thiết giáp tên lửa ngư lôi triển lãm Thành tựu đất nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo