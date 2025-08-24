Gọi tên dàn vũ khí, khí tài hiện đại diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

(NLĐO) - Hàng loạt vũ khí, khí tài hiện đại của Việt Nam đã xuất hiện trên Quảng trường Ba Đình tối 21-8 khi tiến hành tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Tối nay 24-8, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng hợp luyện tại khu vực Quảng trường Ba Đình. Đây là lần thứ 2 diễn ra tổng hợp luyện nhiệm vụ A80 tại Quảng trường Ba Đình.
Trước đó, tối 21-8, tham gia tổng hợp luyện nhiệm vụ A80 đầu tiên có nhiều loại vũ khí gồm các tổ hợp tên lửa, các loại UAV... do Việt Nam thiết kế, sản xuất; khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an thu hút lớn sự quan tâm của nhân dân.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel cải tiến, hiện đại hóa. Phiên bản nâng cấp có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn, hiệu quả chiến đấu cao hơn. Khí tài thuộc khối xe Phòng không Không quân.
Một số dòng xe tăng đã được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa như T54B/T55. Ngoài ra còn có xe tăng T90S - dòng xe tăng hiện đại bậc nhất trên thế giới, trang bị pháo, súng máy phòng không và súng máy PKT 7,62 mm, với ưu thế hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, nạp đạn tự động, điều khiển hỏa lực nhanh, chính xác, đã xuất hiện tại Tổng hợp luyện lần 1 tại Quảng trường Ba Đình tối 21-8. Ảnh: Văn Duẩn
Theo kế hoạch, vào 20 giờ Chủ Nhật, ngày 24-8 sẽ diễn ra tổng hợp luyện (lần thứ hai) tại Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 sẽ chính thức diễn ra vào sáng 2-9.
