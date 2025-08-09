HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine tuyên bố phá hủy khí tài đắt đỏ nhất của Nga, bác bỏ nhượng lãnh thổ

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Theo trang tin Defense Express ngày 9-8, tình báo quốc phòng Ukraine tuyên bố họ đã phá hủy hệ thống radar 98L6 Yenisei của Nga trên bán đảo Crimea.

Phía Ukraine tiết lộ chiến dịch tập kích trạm radar 98L6 Yenisei ở Crimea do đơn vị Prymary thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đảm nhận; với mục tiêu vô hiệu hóa các thành phần then chốt trong hệ thống phòng thủ Nga, những yếu tố đe dọa không phận Ukraine.

Ukraine tuyên bố phá hủy khí tài đắt đỏ nhất của Nga, bác bỏ nhượng lãnh thổ- Ảnh 1.

Hệ thống radar 98L6 Yenisei trên bán đảo Crimea (ảnh chụp từ video do tình báo Ukraine công bố)

Trước đó, Defense Express cho biết lực lượng tình báo quốc phòng Ukraine công bố đoạn video ghi lại loạt đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào radar và một tàu chiến Nga ở Crimea.

Hệ thống 98L6 Yenisei đóng vai trò then chốt trong hệ thống phòng không S-500 Prometheus - loại vũ khí mà Nga quảng bá là có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, máy bay, thậm chí cả mục tiêu ngoài không gian.

Ukraine công bố video ghi lại diễn biến tấn công hệ thống radar 98L6 Yenisei

Là một trong những thiết bị tối tân và đắt đỏ nhất của quân đội Nga, radar Yenisei còn có thể kết hợp với hệ thống S-400 Triumf, giúp tăng cường khả năng phòng không.

Giới chuyên gia quân sự cho rằng quân đội Nga sẽ đối mặt với hậu quả suy giảm năng lực phòng không khi radar Yenisei bị tiêu diệt, đặc biệt là khả năng phát hiện và tiêu diệt kịp thời mục tiêu trên không.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai bác bỏ thông tin Ukraine sẽ nhượng lại lãnh thổ khi đàm phán hòa bình với Nga. 

Bằng một bài đăng trên Telegram, ông Zelensky khẳng định toàn vẹn lãnh thổ Ukraine được ghi nhận trong hiến pháp.

Đồng thời, ông nhấn mạnh mọi giải pháp hòa bình lâu dài phải bao gồm "tiếng nói Ukraine" tại bàn đàm phán. 

"Ukraine sẽ không tặng Nga bất kỳ thứ gì. Người Ukraine không trao đất đai của họ cho ai khác" - Tổng thống Zelensky kiên quyết. 

Bên cạnh đó, người đứng đầu Ukraine bày tỏ lo ngại cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ làm suy yếu lợi ích của Kiev cũng như châu Âu. 

Kịch liệt phản đối cuộc gặp này, ông Zelensky cảnh báo tất cả thỏa thuận hòa bình không bao gồm "tiếng nói" từ Kiev đều không mang lại hiệu quả thiết thực trên thực tế.

Tổng thống Donald Trump chốt thời gian gặp Tổng thống Nga, bàn xung đột ở Ukraine

Tổng thống Donald Trump chốt thời gian gặp Tổng thống Nga, bàn xung đột ở Ukraine

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15-8 tới tại bang Alaska - Mỹ.

Tổng thống Donald Trump "ra tay", Armenia và Azerbaijan ký thỏa thuận hòa bình

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump thành công trong vai trò trung gian cho các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan ký thỏa thuận hòa bình hôm 8-8.

Điểm nóng xung đột ngày 9-8: Mỹ theo dõi tên lửa bí mật của Nga ở Bắc Cực

(NLĐO) - Mỹ đã bắt đầu thực hiện chuyến bay gần các căn cứ quân sự của Nga ở phía Tây Bắc nước này.

