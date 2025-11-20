HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cận cảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi

Trường Nguyên

(NLĐO) - Vụ sạt lở khiến 50 m mặt đường đèo Mimosa bị trôi xuống vực sâu 30 m, giao thông qua hướng đèo này ngừng hoàn toàn để chờ khắc phục khẩn cấp.

CLIP: Hình ảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi

Hình ảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi - Ảnh 1.

Rạng sáng 20-11, đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt) đoạn qua Km226+500 gặp sạt lở nghiêm trọng khiến tuyến đường này ngừng lưu thông hoàn toàn.

Hình ảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi - Ảnh 2.

Thời điểm này có một xe khách lưu thông trên đèo may mắn dừng lại kịp khi phần đầu xe đã lọt xuống miệng hố sạt lở.

Hình ảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi - Ảnh 3.

Vụ sạt lở taluy dương đèo Mimosa đã cuốn trôi khoảng 100 m đường xuống vực sâu phía dưới khoảng 30 m

Hình ảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi - Ảnh 4.

Sau khi đèo Prenn sạt lở buộc phải cấm lưu thông ngày 17-11, phương tiện được phân luồng qua đèo Mimosa và đèo Sacom Tuyền Lâm. Sau đó, đèo Mimosa liên tiếp gặp sự cố sạt lở và đến nay sạt lở nghiêm trọng, buộc phải dừng lưu thông.

Hình ảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa đèo Mimosa và khẩn trương lên phương án khắc phục khẩn cấp.

Hình ảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi - Ảnh 7.

Lượng lớn đất đá từ điểm sạt lở đổ ập xuống vực bên dưới.

Hình ảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi - Ảnh 8.

Hiện lối vào Đà Lạt vẫn còn 2 tuyến đèo là đèo Sacom Tuyền Lâm và đèo Tà Nung.

Hình ảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi - Ảnh 9.

Ngoài đèo Mimosa sạt lở sáng nay, các tuyến đèo khác nối Đà Lạt với các địa phương khác đang cấm lưu thông gồm Khánh Lê, D'ran, Sông Pha, Prenn.

Xe khách kịp dừng bên miệng vực khi đèo Mimosa bị "đứt" hoàn toàn

Xe khách kịp dừng bên miệng vực khi đèo Mimosa bị "đứt" hoàn toàn

(NLĐO) - Xe khách của hãng Phương Trang may mắn kịp dừng bên miệng vực khi 2 bánh xe đã lọt xuống hố đèo Mimosa bị đứt gãy hoàn toàn

Đến lượt đèo Mimosa ở Đà Lạt sạt lở, người dân lưu thông cẩn trọng

(NLĐO) - Trong cơn mưa lớn, taluy dương đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ sạt lở nhưng may mắn không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Thuê xe cứu hộ túc trực 2 đèo Mimosa và Bảo Lộc dịp lễ 2-9

(NLĐO) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thống nhất phương án tổ chức giao thông ở đèo Mimosa và đèo Bảo Lộc trong dịp nghỉ lễ 2-9, áp dụng từ ngày 1 đến hết 4-9

