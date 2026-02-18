HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Đền thờ vua Mai Hắc Đế - vị vua chiêu quân khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm phương Bắc, được xây dựng trên vùng đất nơi ông sinh ra tại Hà Tĩnh.

Clip: Cận cảnh ngôi đền thờ vua Mai Hắc Đế

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Đền thờ vua Mai Hắc Đế tọa lạc tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, trên vùng đất rộng hơn 0,7 ha

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Vua Mai Hắc Đế, tên thật là Mai Thúc Loan (670-723), quê gốc ở xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh.

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Lúc sinh thời, ông là một hào kiệt, thông minh, tài trí và dũng cảm hơn người. Trong giai đoạn đất nước loạn lạc, không cam chịu ách đô hộ của giặc xâm lược phương Bắc, ông đã chiêu mộ anh tài và quân 32 châu.

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Ông cũng liên kết với các nước Đông Nam Á thời bấy giờ như Lâm Ấp (vương quốc từ Quảng Bình đến Quảng Nam), Chân Lạp (Campuchia và một số tỉnh phía Nam Việt Nam ngày nay), Chà Và (Java tức Indonesia ngày nay), Kim Lân (Malaysia ngày nay) chống nhà Đường. (Trong ảnh là cận cảnh các họa tiết tinh xảo tại cổng chính vào ngôi đền).

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Sau khi đất nước được giải phóng, vua liền ban lệnh xóa bỏ những thứ thuế do chính quyền đô hộ áp đặt từ bấy lâu. Dưới sự trị vì của Mai Hắc Đế, nước ta đã giành được độc lập, tự chủ trong gần 10 năm (713-722).

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Năm 723, sau khi Mai Hắc Đế mất, để tưởng nhớ công ơn của ông cùng các tướng sĩ, nhân dân nhiều nơi trong nước đã lập đền thờ phụng, trong đó có Đền thờ Mai Hắc Đế tại quê nhà, nay là thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh.

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Trải qua những biến thiên lịch sử, ngôi đền xuống cấp. Đến năm 2016, đền thờ vua mới được tôn tạo, xây dựng khang trang, nằm giữa khu dân cư đông đúc như bấy giờ.

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 8.

Công trình tọa lạc trên một khu đất rộng hơn 7.000 m2, cạnh bãi biển ở xã Mai Phụ. Trong đó, diện tích xây dựng gần 1.000 m2 với các hạng mục chính như nghi môn theo dạng tứ trụ...

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 9.

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 10.

tả, hữu vu hình chữ nhật. 3 gian 2 chái: nền lát gạch bát, khung cột, vì kèo gỗ,

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 11.

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 12.

Mái lợp ngói mũi hài...

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 13.

được chạm, khắc vô cùng tinh xảo...

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 14.

Phía bên trong đền được gắn 7 bức hoành phi với nội dung: "Quê tổ linh thiêng", "Lừng lẫy uy linh", "Đức trạch trường tồn", "Công tích vĩ đại", "Non sông muôn thuở", "Võ công đại định", "Chí Trung Đại nghĩa" và bảy bức câu đối được sơn son thiếp vàng.

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 15.

Ông Cao Đình Thường, Trưởng ban lễ nghi đền vua Mai Hắc Đế cho hay hàng năm, vào các ngày 12, 13, 14 tháng Giêng, chính quyền và người dân xã Mai Phụ tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ công đức của vua.

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 16.

“Để chuẩn bị cho buổi lễ này, người dân địa phương sẽ cùng gói, nấu hàng nghìn chiếc bánh chưng, sau đó mang đến đền thờ cung tiến để cầu chúc cho quốc thái dân an, vạn sự may mắn” - ông Thường nói.

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 17.

Ngoài ra, trước cổng chính vào ngôi đền có 2 cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi, được người dân địa phương bảo vệ, gìn giữ bao đời nay. Năm 2015, hai cây đa được công nhận là cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam.

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 18.

Cổng phụ cũng được xây dựng rất độc đáo...

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 19.

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 20.

Cùng nhiều hạng mục tại đền được chạm, khắc tinh xảo...

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh - Ảnh 21.

Khu di tích đền thờ vua Mai Hắc Đế được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, theo Quyết định số 3423/ QĐ-UBND, ngày 25-10-2011.

Tin liên quan

Cần Thơ: Tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng

Cần Thơ: Tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng

(NLĐO) - Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với tất cả tấm lòng tri ân, thành kính, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Khánh thành đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương

Ngày 13-7, tại khu di tích quốc gia thành Tân Sở (xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), UBND huyện Cam Lộ tổ chức lễ khánh thành đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày Vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương kêu gọi hào kiệt, sĩ phu và nhân dân yêu nước đứng lên chống thực dân Pháp giành lại độc lập cho dân tộc (13.7.1885 - 13.7.2020).

Quảng Nam muốn xây dựng đền thờ Vua Hùng và các chí sĩ yêu nước

(NLĐO) – Quảng Nam đang nghiên cứu xây dựng đền thờ Vua Hùng và các chí sĩ yêu nước trên địa bàn theo hướng xã hội hóa.

Đông Nam Á văn hóa Việt Nam di tích lịch sử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo