Cận cảnh diễn tập đón Đoàn Tổng thống Nga Putin

Sáng 19-6, thực hiện phương án diễn tập giả định, dàn môtô đặc chủng của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội phối hợp cùng các lực lượng thuộc Bộ Công an đã thực hiện đón, dẫn đường đoàn khách quốc tế từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) về trung tâm thành phố. Công tác diễn tập được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản trong các tình huống.



30 siêu môtô Honda Goldwing 2023 được dẫn đoàn

Theo lộ trình, đội dẫn đoàn xuất phát từ sân bay Nội Bài đi qua đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân rồi tiến vào trung tâm thành phố. Đội dẫn đoàn triển khai theo hình mũi tên gồm 3 xe đi trước, 4 xe đi sau cùng nhiều tốp xe khác theo đúng kịch bản.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 19 tới ngày 20-6-2024. Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của đoàn, Công an TP Hà Nội đã xây dựng phương án bảo vệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của Đoàn Tổng thống Liên bang Nga.

Dàn xe đặc chủng đi qua lăng Bác

Một trong những chiếc môtô Honda Goldwing 2023 tham gia dẫn đoàn

Những chiếc xe trong Đoàn Tổng thống Nga

Chiếc limousine siêu sang Aurus Senat, biểu tượng quan trọng của ngành công nghiệp ôtô Nga