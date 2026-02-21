HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Cận cảnh dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngọc Giang

(NLĐO)- Sau khi hoàn tất xây dựng, dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang chờ để đưa vào khai thác, góp phần giảm tải Quốc lộ 51

Cận cảnh dự án thành phần 3 đường cao tốc biên hòa - Vũng Tàu 2026 - Ảnh 1.

Sau thời gian tăng tốc hoàn thiện, dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TPHCM) đã cơ bản hoàn tất các hạng mục chính, sẵn sàng chờ ngày đưa vào khai thác. Từ một đại công trường ngổn ngang, tuyến cao tốc nay hiện lên khang trang, thẳng tắp, nổi bật giữa vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ.

VIDEO: Dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chờ ngày đón dòng xe đầu tiên

Cận cảnh dự án thành phần 3 đường cao tốc biên hòa - Vũng Tàu 2026 - Ảnh 2.

Dự án thành phần 3 giữ vai trò kết nối trực tiếp tuyến đường cao tốc với Vũng Tàu cùng hệ thống cảng biển, khu công nghiệp trọng điểm của khu vực. Tuyến đường được đầu tư đồng bộ với mặt đường rộng rãi, dải phân cách kiên cố, hệ thống chiếu sáng, biển báo và các hạng mục an toàn giao thông hoàn chỉnh.

Cận cảnh dự án thành phần 3 đường cao tốc biên hòa - Vũng Tàu 2026 - Ảnh 3.

Dọc tuyến, các cầu vượt và hầm chui dân sinh đã hoàn thiện, bảo đảm lưu thông liên tục và an toàn cho người dân khu vực. Các nút giao được thiết kế hiện đại, tạo thuận lợi cho phương tiện ra vào cao tốc, đồng thời kết nối thông suốt với mạng lưới giao thông hiện hữu. Toàn tuyến khoác lên diện mạo mới, thông thoáng và quy củ.

Cận cảnh dự án thành phần 3 đường cao tốc biên hòa - Vũng Tàu 2026 - Ảnh 4.

Việc hoàn thành dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51 - trục giao thông huyết mạch thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm và mùa du lịch. Khi chính thức khai thác, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM, Đồng Nai về Vũng Tàu, đồng thời nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Cận cảnh dự án thành phần 3 đường cao tốc biên hòa - Vũng Tàu 2026 - Ảnh 5.

Mới đây, đoàn công tác gồm Khu Quản lý đường bộ IV, Cục CSGT, Sở Xây dựng Đồng Nai, Ban Quản lý dự án 85 cùng các đơn vị liên quan đã kiểm tra thực địa và góp ý phương án tổ chức giao thông để khai thác tạm khoảng 35 km toàn dự án (cả dự án thành phần 2 tại Đồng Nai).

Cận cảnh dự án thành phần 3 đường cao tốc biên hòa - Vũng Tàu 2026 - Ảnh 6.

Tuy nhiên, sau khi rà soát hiện trường và đánh giá phương án tổ chức giao thông, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư thống nhất chưa khai thác tạm một chiều tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dự án thành phần 2 và 3) trước Tết Nguyên đán 2026.

Cận cảnh dự án thành phần 3 đường cao tốc biên hòa - Vũng Tàu 2026 - Ảnh 7.

Giữa bức tranh hạ tầng ngày càng hoàn thiện, dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện diện như một trục động lực mới. Tuyến đường đã sẵn sàng, chờ những thủ tục cuối cùng để chính thức đón dòng xe lăn bánh, mở ra hành trình kết nối nhanh hơn, an toàn hơn cho toàn vùng.

