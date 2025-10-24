HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cận cảnh dự án Thủy Cung Hòn Ngưu của Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu

Ngọc Giang thực hiện

(NLĐO)- Dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy Cung Hòn Ngưu là dự án lấn biển quy mô lớn, được triển khai tại khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu

Cận cảnh dự án thủy cung Hòn Ngưu của Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra vừa khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu Đậu Thế Anh và 2 cá nhân về tội "Gây ô nhiễm môi trường" liên quan đến các sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy Cung Hòn Ngưu.

VIDEO: Cận cảnh dự án Thủy Cung Hòn Ngưu của Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu

Cận cảnh dự án thủy cung Hòn Ngưu của Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu - Ảnh 2.

Dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy Cung Hòn Ngưu do Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư được triển khai trên khu vực biển Bãi Trước (phường Vũng Tàu, TP HCM). Đây là dự án lấn biển có quy mô khá lớn, từng dính nhiều lùm xùm khi triển khai, sau đó tạm ngưng và tiếp tục được chấp thuận thi công.

Cận cảnh dự án thủy cung Hòn Ngưu của Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu - Ảnh 3.

Dự án được thẩm định và có giấy phép xây dựng vào tháng 8-2019. Sau nhiều năm phải tạm ngưng do vấp phải phản ứng từ dư luận và tháng 5-2024, dự án được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chấp thuận việc tiếp tục thi công hạng mục để chắn sóng và san lấp mặt bằng.

Cận cảnh dự án thủy cung Hòn Ngưu của Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu - Ảnh 4.

Theo ghi nhận thực tế, dự án đã được san lấp trên diện tích rộng, hệ thống kè chắn sóng và một số hạng mục phụ trợ đang được triển khai

Cận cảnh dự án thủy cung Hòn Ngưu của Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu - Ảnh 5.

Tuy nhiên, gần đây trong quá trình triển khai, theo phản ánh dự án có dấu hiệu "Gây ô nhiễm môi trường" khi sử dụng chất thải rắn thông thường để san lấp.

Cận cảnh dự án thủy cung Hòn Ngưu của Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu - Ảnh 6.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Đậu Thế Anh, với vai trò Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt, quản lý việc mua và tiếp nhận hơn 15.062 tấn chất thải xây dựng thông thường để đổ, san lấp trên diện tích hơn 4.400 m² tại khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cận cảnh dự án thủy cung Hòn Ngưu của Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu - Ảnh 7.

Việc sử dụng chất thải này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Cận cảnh dự án thủy cung Hòn Ngưu của Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu - Ảnh 8.

Công ty niêm yết bảng thông tin dự án ngay tại khu vực thi công

Cận cảnh dự án thủy cung Hòn Ngưu của Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu - Ảnh 9.

Phối cảnh dự án Thủy Cung Hòn Ngưu

Cận cảnh dự án thủy cung Hòn Ngưu của Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu - Ảnh 10.

Dự án nằm ngay khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu, TP HCM

Tháo dỡ biệt thự không phép của Công ty Cáp Treo Vũng Tàu

Tháo dỡ biệt thự không phép của Công ty Cáp Treo Vũng Tàu

(NLĐO) – Công ty CP Cáp Treo Vũng Tàu đã tự tháo dỡ biệt thự trên núi Lớn (TP Vũng Tàu, tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu) sau khi bị xử phạt vì không có giấy phép xây dựng.

BR-VT: Thu hồi 10.169,4 m2 đất tại Núi Nhỏ của Công ty cáp treo Vũng Tàu

Cáp treo Bà Nà lãi lớn

(NLĐO)- Cáp treo Bà Nà ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 846 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm

cơ quan điều tra Bà Rịa - Vũng Tàu ô nhiễm môi trường lấn biển Cáp treo Vũng Tàu Thuỷ Cung Hòn Ngưu khởi tố công ty cáp treo
