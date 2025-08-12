HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Cận cảnh gà lôi trắng - loài động vật mà một nông dân vừa bị kết án tù vì mua bán

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Nhiều gà lôi trắng - động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB theo Nghị định 84/2021 - được máy bẫy ảnh ghi lại ở rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Gà lôi trắng kiếm ăn trong rừng đặc dụng, được máy bẫy ảnh ghi lại. CLIP: Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Ngày 12-8, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết trong lâm phần đơn vị quản lý có hàng chục loài gà quý hiếm đang sinh sống. Trong đó, gà lôi trắng (tên khoa học là Lophura nycthemera) là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB theo Nghị định 84/2021. 

Liên quan gà lôi trắng, vừa qua, tại phiên xét xử sơ thẩm, một nông dân ở tỉnh Nghệ An đã lĩnh án 6 năm tù vì mua bán loài gà nguy cấp, quý, hiếm này.

Dưới đây là những hình ảnh về loài gà lôi trắng được máy bẫy ảnh kỹ thuật số ghi lại trong lâm phần Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị quản lý:

Cận cảnh loài gà lôi trắng mà một nông dân vừa bị kết án tù vì nuôi, mua bán- Ảnh 1.

Gà lôi trắng là một loài chim lớn, dài khoảng 125 cm. Khi còn nhỏ, gà trống và gà mái đều có lông màu nâu, ngoài ra có những dải lông màu đen. Gà mái giữ nguyên màu lông này, còn gà trống lớn lên sẽ bắt đầu thay lông sang màu trắng.

Cận cảnh loài gà lôi trắng mà một nông dân vừa bị kết án tù vì nuôi, mua bán- Ảnh 2.

Cận cảnh loài gà lôi trắng mà một nông dân vừa bị kết án tù vì nuôi, mua bán- Ảnh 3.

Cận cảnh loài gà lôi trắng mà một nông dân vừa bị kết án tù vì nuôi, mua bán- Ảnh 4.

Thông thường, phải gần 2 năm tuổi, lông gà lôi trống mới thay màu. Đuôi gà trống khá dài (40 – 80 cm). Trong khi đó, mặt của gà lôi trắng có màu đỏ nhung với 2 dải mào phủ kín, chân có màu đỏ tía.

Cận cảnh loài gà lôi trắng mà một nông dân vừa bị kết án tù vì nuôi, mua bán- Ảnh 5.

Gà lôi trắng sống ở các khu vực rừng miền núi tại Đông Nam Á và Trung Quốc.

Cận cảnh loài gà lôi trắng mà một nông dân vừa bị kết án tù vì nuôi, mua bán- Ảnh 6.

Cận cảnh loài gà lôi trắng mà một nông dân vừa bị kết án tù vì nuôi, mua bán- Ảnh 7.

Ngoài gà lôi trắng, danh lục động vật của Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị còn ghi nhận hàng chục loài gà qúy hiếm, như: Gà tiền mặt vàng, Trĩ sao, Gà lôi hông tía, Gà so ngực gụ, Gà so họng hung… Ảnh: Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cung cấp

Ngày 3-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam ông Thái Khắc Thành (SN 1980, trú tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo khoản 2, Điều 244 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó một ngày, lực lượng chức năng kiểm tra tại đường DH07, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) thì phát hiện một ô tô đang vận chuyển 10 con vật nghi là gà lôi trắng. Tài xế khai chở số động vật này theo yêu cầu của ông Thái Khắc Thành.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Thành, cơ quan điều tra thu giữ thêm 3 con gà lôi trắng. Theo kết quả điều tra, tổng cộng ông Thành đã nuôi, vận chuyển, mua bán 13 con gà lôi trắng.

Vừa qua, TAND khu vực 5 - Hưng Yên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt ông Thái Khắc Thành 6 năm tù về tội danh nêu trên.


loài gà lôi trắng gà lôi trắng Bộ gà Việt Nam Nghị định 84 rừng đặc dụng loài gà quý hiếm tỉnh Quảng trị tỉnh Nghệ An
