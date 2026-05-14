Cận cảnh giải phóng mặt bằng các cây cầu bắc qua sông Hồng

Cùng với tiến độ thi công 4 cây cầu mới ở Hà Nội gồm Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi xây dựng vượt sông Hồng với tổng vốn hơn 55.000 tỉ đồng, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đang được các lực lượng chức năng và người dân phối hợp triển khai khẩn trương.



Công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai khẩn trương tại phố Vạn Kiếp

Những ngày đầu tháng 5, phố Vạn Kiếp (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) vốn đông đúc dân cư, buôn bán sầm uất nay hàng loạt căn nhà đã được tháo dỡ để phục vụ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Dọc tuyến phố, nhiều căn nhà chỉ còn trơ khung bê tông, tường gạch đổ sập, mái tôn bị bóc dỡ nằm la liệt. Hàng trăm hộ dân thuộc diện thu hồi đất đã chủ động tháo dỡ công trình, thu dọn đồ đạc, di dời tài sản đến nơi ở mới, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án trọng điểm của Thủ đô.

Gắn bó với khu phố này hàng chục năm, bà L.Th.H. (60 tuổi) cho biết nơi đây lưu giữ nhiều kỷ niệm của cả gia đình trong những năm tháng khó khăn. Bản thân bà và các con đều làm việc tại khu vực Hoàn Kiếm nên việc phải rời căn nhà gắn bó lâu năm khiến gia đình không khỏi chạnh lòng.

Theo bà H., người dân trong khu vực đều biết nơi đây nằm trong quy hoạch phục vụ công trình giao thông. Vì vậy, khi thành phố triển khai chủ trương, gia đình bà cũng như nhiều hộ dân đều đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sớm.

Hàng loạt căn nhà đã được tháo dỡ để phục vụ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

"Dù cuộc sống trước mắt có phần xáo trộn nhưng gia đình tôi ủng hộ chủ trương của thành phố, tất cả vì lợi ích chung và tương lai của Thủ đô. Chúng tôi chỉ mong sớm ổn định nơi ở để cuộc sống không bị ảnh hưởng kéo dài"- bà H. chia sẻ.

Theo UBND phường Hồng Hà, tổng diện tích thu hồi trên địa bàn phường là 44.486,8 m2, tương ứng 335 trường hợp. Đến nay, phường đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có tổng mức đầu tư khoảng 16.000 tỉ đồng.

Tương tự, tại ngõ 310 Nghi Tàm (phường Tây Hồ), công tác giải phóng mặt bằng diễn ra vô cùng khẩn trương, quyết liệt; hàng trăm hộ dân, xí nghiệp, cửa hàng đang di dời bàn giao đất, tạo đà để công trình trọng điểm sớm triển khai thi công dự án cầu Tứ Liên.

Tại xã Thiên Lộc, chính quyền cũng đã bàn giao đủ 100% mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.

Trên công trường cầu Trần Hưng Đạo, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng loạt, từ cọc khoan nhồi, bệ trụ đến cầu dẫn

Cầu Thượng Cát khởi công từ 8-10-2025, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Dự án được triển khai với điểm đầu tại Km3+504 trên đường Kỳ Vũ (phường Thượng Cát) và điểm cuối tại Km8+731, kết nối với quốc lộ 23B (xã Thiên Lộc)

Đến nay, chính quyền cũng đã bàn giao đủ 100% mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu

Cầu Tứ Liên - công trình vượt sông Hồng và sông Đuống - được khởi công trong năm 2025, có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỉ đồng, với chiều dài toàn tuyến khoảng 5,15 km.

Dự án bắt đầu từ đường Nghi Tàm (phường Hồng Hà) và kết thúc tại khu vực đường Trường Sa (địa bàn Đông Anh), tạo thêm một trục kết nối mới giữa khu vực nội đô với phía Bắc sông Hồng.

Cùng với thi công, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai khẩn trương tại khu vực ngõ 310 Nghi Tàm. Tổng diện tích thu hồi tại phường Hồng Hà lên tới gần 294.000m2, tương ứng 732 thửa đất, bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, khu bãi bồi và phần diện tích do các tổ chức quản lý.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đã giải phóng gần xong mặt bằng

Dự án cầu Ngọc Hồi - công trình cầu dây văng trọng điểm trên tuyến Vành đai 3,5, có tổng mức đầu tư 11.844 tỉ đồng, với chiều dài khoảng 7,5 km, kết nối khu vực Thanh Trì (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên).

Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng và dự kiến thông xe vào thời điểm diễn ra APEC năm 2027.