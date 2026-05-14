Cận cảnh giải phóng mặt bằng các cây cầu bắc qua sông Hồng

Cùng với tiến độ thi công 4 cây cầu mới ở Hà Nội gồm Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi xây dựng vượt sông Hồng với tổng vốn hơn 55.000 tỉ đồng, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đang được các lực lượng chức năng và người dân phối hợp triển khai khẩn trương.
Những ngày đầu tháng 5, phố Vạn Kiếp (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) vốn đông đúc dân cư, buôn bán sầm uất nay hàng loạt căn nhà đã được tháo dỡ để phục vụ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Dọc tuyến phố, nhiều căn nhà chỉ còn trơ khung bê tông, tường gạch đổ sập, mái tôn bị bóc dỡ nằm la liệt. Hàng trăm hộ dân thuộc diện thu hồi đất đã chủ động tháo dỡ công trình, thu dọn đồ đạc, di dời tài sản đến nơi ở mới, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án trọng điểm của Thủ đô.
Gắn bó với khu phố này hàng chục năm, bà L.Th.H. (60 tuổi) cho biết nơi đây lưu giữ nhiều kỷ niệm của cả gia đình trong những năm tháng khó khăn. Bản thân bà và các con đều làm việc tại khu vực Hoàn Kiếm nên việc phải rời căn nhà gắn bó lâu năm khiến gia đình không khỏi chạnh lòng.
Theo bà H., người dân trong khu vực đều biết nơi đây nằm trong quy hoạch phục vụ công trình giao thông. Vì vậy, khi thành phố triển khai chủ trương, gia đình bà cũng như nhiều hộ dân đều đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sớm.
"Dù cuộc sống trước mắt có phần xáo trộn nhưng gia đình tôi ủng hộ chủ trương của thành phố, tất cả vì lợi ích chung và tương lai của Thủ đô. Chúng tôi chỉ mong sớm ổn định nơi ở để cuộc sống không bị ảnh hưởng kéo dài"- bà H. chia sẻ.
Theo UBND phường Hồng Hà, tổng diện tích thu hồi trên địa bàn phường là 44.486,8 m2, tương ứng 335 trường hợp. Đến nay, phường đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra.
Tương tự, tại ngõ 310 Nghi Tàm (phường Tây Hồ), công tác giải phóng mặt bằng diễn ra vô cùng khẩn trương, quyết liệt; hàng trăm hộ dân, xí nghiệp, cửa hàng đang di dời bàn giao đất, tạo đà để công trình trọng điểm sớm triển khai thi công dự án cầu Tứ Liên.
Tại xã Thiên Lộc, chính quyền cũng đã bàn giao đủ 100% mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.
