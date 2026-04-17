HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cận cảnh giao thông hỗn loạn tại trạm thu phí Lái Thiêu, TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Tại Trạm thu phí Lái Thiêu (TPHCM), nhiều xe máy chạy ngược chiều, băng ngang Quốc lộ 13, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Video cận cảnh xe máy cắt mặt ô tô tại Trạm thu phí Lái Thiêu.

Sau buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình giao thông tại khu vực Trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13, trưa 17-4, phóng viên ghi nhận thực tế tại khu vực giao lộ dẫn vào cầu Phú Long cho thấy tình hình giao thông vẫn khá phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Khu vực Trạm thu phí Lái Thiêu (phường Lái Thiêu, TPHCM) là điểm giao giữa Quốc lộ 13, đường Cách Mạng Tháng Tám và đường dẫn lên cầu Phú Long – tuyến giao thông kết nối TPHCM với Bình Dương trước đây nên lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn.

Theo quan sát của phóng viên, các phương tiện từ hướng cầu Phú Long khi ra Quốc lộ 13 chỉ được phép rẽ phải. Những xe muốn di chuyển về hướng Thủ Dầu Một phải tiếp tục đi thêm một đoạn rồi quay đầu tại giao lộ Quốc lộ 13 – Vĩnh Phú 42, cách đó khoảng 200 m.

Tuy nhiên, do quãng đường quay đầu khá xa và lượng xe đông, không ít người đi xe máy vẫn chọn cách chạy ngược chiều hoặc băng ngang qua dòng xe đang lưu thông trên Quốc lộ 13 để rẽ vào đường Cách Mạng Tháng Tám hoặc khu vực chợ Lái Thiêu.

Đáng chú ý, tại khu vực cách trạm thu phí khoảng 50 m xuất hiện một khoảng hở rộng khoảng 2 m ở dải phân cách. Nhiều người điều khiển xe máy tận dụng vị trí này để băng qua đường.

Nhiều người điều khiển xe máy tận dụng vị trí này để băng qua đường.

Theo ghi nhận, mỗi khi có xe máy băng qua, các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 13 phải giảm tốc độ, thậm chí dừng lại nhường đường, gây ảnh hưởng đến dòng xe đang di chuyển và làm giao thông khu vực trở nên hỗn loạn.

Một số tài xế cho rằng vị trí này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, đặc biệt vào thời điểm đông xe.

Trước đó, tại buổi họp báo chiều 16-4, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM), cho biết Trạm thu phí Lái Thiêu do Tập đoàn Becamex đầu tư và quản lý, được xây dựng ngay tại khu vực giao lộ dẫn vào cầu Phú Long – Quốc lộ 13.

Do giao lộ này đã bị đóng để hạn chế tai nạn giao thông, các phương tiện từ cầu Phú Long muốn rẽ trái vào Quốc lộ 13 buộc phải rẽ phải và quay đầu tại giao lộ Vĩnh Phú 42.

Trạm thu phí đầu đường Cách Mạng Tháng Tám có gắn biển cấm đi ngược chiều, nhưng người dân vượt qua được tấm biển này sẽ trở thành đi đúng chiều.

Xe máy nối đuôi nhau đi vào đường 1 chiều.

Nhiều xe máy di chuyển ngược chiều vào đường Cách Mạng Tháng 8.

Cơ quan chức năng cũng đã lắp đặt biển cấm rẽ trái và cấm quay đầu xe trong khung giờ từ 6 giờ đến 22 giờ nhằm hạn chế xung đột giao thông. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn xuất hiện nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành hệ thống biển báo, gây mất an toàn giao thông.

Ông Hải Nguyên (45 tuổi), chạy xe dịch vụ tại khu vực này, cho hay nhiều năm qua ông đã chứng kiến không ít vụ va chạm giao thông xảy ra tại giao lộ. “Có nhiều người lần đầu đi qua khu vực này thấy giao thông khá rối nên dừng lại hỏi đường. Khi được chỉ dẫn, họ cũng tỏ ra e ngại vì phương tiện qua lại rất đông” - ông Nguyên nói.

Trong thời gian chưa mở lại giao lộ, Sở Xây dựng sẽ đề nghị Công an TPHCM tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lưu thông sai quy định tại khu vực Quốc lộ 13 – Vĩnh Phú 42 và lối dẫn cầu Phú Long.

Xe ben va chạm xe máy trên Quốc lộ 13, cô gái tử vong tại chỗ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo