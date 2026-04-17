Thời sự Đô thị

Cận cảnh hàng chục căn nhà “mọc” trên đất người khác ở TPHCM và nỗi lòng người lỡ mua

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Khu đất 6.400 m² có 48 căn nhà trái phép ở phường Tân Khánh (TPHCM) hiện vẫn có người sinh sống, chờ di dời

Chiều 16-4, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy các hộ dân tại khu đất hơn 6.400 m² ở phường Tân Khánh (TPHCM) vẫn sinh sống, sinh hoạt bình thường.

Khu đất này liên quan vụ ông Lê Văn Hoàng bị khởi tố với cáo buộc chiếm dụng đất của người khác để xây 48 căn nhà trái phép rồi bán cho nhiều người.

Hiện khu vực này vẫn được nhiều hộ dân sử dụng để ở và sinh hoạt như một khu dân cư ổn định.

Theo ghi nhận, nhiều hộ dân đã chuyển đến sinh sống từ nhiều năm trước. Một số căn nhà được cho thuê lại làm phòng trọ, phục vụ người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, phần lớn cư dân chưa nắm rõ tình trạng pháp lý của khu đất cũng như các căn nhà đang ở, hoặc chỉ biết thông tin qua giao dịch giấy tay trước đó.

Dù tòa án đã có phán quyết buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép và trả lại đất cho chủ sử dụng hợp pháp, đến nay hiện trạng khu đất vẫn chưa có nhiều thay đổi. Các công trình vẫn tồn tại, chưa bị cưỡng chế tháo dỡ.

Nhiều người dân bày tỏ lo lắng trước thông tin có thể phải di dời trong thời gian tới, song chưa nhận được thông báo chính thức về thời điểm thực hiện.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc, lập bản vẽ hiện trạng, chụp ảnh toàn bộ khu đất và 48 công trình nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ quá trình hình thành cũng như trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

Xây nhà trên đất người khác: Có thể bị khởi tố hình sự

(NLĐO) - Nhiều trường hợp cố tình xây nhà trên đất người khác gây bức xúc trong dư luận, việc này cần áp dụng nghiêm các biện pháp để răn đe, phòng ngừa chung

Công an TPHCM bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng trong vụ xây hàng chục căn nhà trên đất người khác

(NLĐO)- Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng để điều tra hành vi xây gần 50 căn nhà trên đất người khác rồi bán cho nhiều người dân

Công an TPHCM khám xét 2 căn nhà, bắt 3 người

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã khám xét 2 căn nhà và bắt 3 người có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng

