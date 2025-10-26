HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người xây nhà trên đất người khác bất ngờ có đơn tố giác tội phạm

Tr.Đức

(NLĐO)- Ông Đỗ Văn H. vừa gửi đơn tố giác nhóm môi giới có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và người bán đất cho ông có dấu hiệu "trốn thuế"

Sau khi có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo, ông Đỗ Văn H. (ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng), người xây nhầm nhà trên mảnh đất của gia đình bà Trần Thị Kim L. (46 tuổi, trú phường An Hải, TP Hải Phòng), bất ngờ có đơn tố giác nhóm môi giới có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và người bán đất cho ông có dấu hiệu "trốn thuế".

- Ảnh 1.

Ngôi nhà 2 tầng "xây nhầm" (ô khoanh đỏ) trên thửa đất của gia đình bà Trần Thị Kim L. Lô đất của ông Đỗ Văn H. cách đó chừng 20-30 m (ô khoanh vàng)

Trong đơn gửi Công an TP Hải Phòng, ông Đỗ Văn H. tố cáo 6 người liên quan tới các giao dịch, mua bán đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Theo ông H. trình bày, năm 2024, gia đình ông không có nơi ăn, chỗ ở nên đã nhờ một người phụ nữ tên N.T.H. (ở cùng địa phương) tìm mua giúp mảnh đất nhỏ để xây nhà ở. Tháng 8-2024, người phụ nữ này đã thông tin cho ông H. về việc có người rao bán lô đất 60 m2 tại thôn 7 với giá 550 triệu đồng, bao gồm thuế, phí theo quy định.

Ngay sau đó, bà N.T.H. đã thay ông H. chuyển 50 triệu tiền đặt cọc mua lô đất cho chủ sở hữu đất. Ông H. cho biết do không có chỗ ở, lại thiếu hiểu biết pháp luật nên ngay sau khi cọc tiền đã động thổ, xây nhà trên lô đất số 2 từ đầu ngách vào (vị trí nhà xây nhầm hiện tại).

Ông H. khẳng định trong một tháng thi công nhà, không có bất kỳ ai đến nhận lô đất thuộc sở hữu của họ, không có kiện tụng. Chính quyền địa phương cũng không ngăn cấm hay có biên bản thể hiện xây dựng trái phép và chủ đất cũng không có kiến nghị.

Đến cuối tháng 9-2024, một nhóm người đến thông báo ông H. xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim L. đã đặt cọc mua. Ít ngày sau, bà L. cùng nhóm người khác đã ra văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng lô đất mà ông H. đang xây nhà.

Biết thông tin này, ngày 26-9-2024, vợ chồng ông Đỗ Văn H. cũng ra văn phòng công chứng để làm thủ tục chuyển nhượng lô đất mà ông đã đặt cọc mua. Tuy nhiên, do tin tưởng môi giới và thời điểm đó vào cuối ngày nên vợ chồng ông không đọc kỹ hợp đồng và ký luôn để chuyển hồ sơ sang Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Thủy Nguyên cũ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Chỉ đến sau ngày 18-11-2024, khi UBND xã Kiền Bái mời ông H. lên làm việc với lý do ông xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim L., lúc này, vợ chồng ông H. mới "té ngửa" lô đất mình mua là thuộc sở hữu của vợ chồng ông N.C.H. (ở xã Kiền Bái cũ) mà không phải của nhóm môi giới, bán đất giới thiệu trước đó. Cùng lúc đó, ông H. cũng mới biết giá trị lô đất vợ chồng ông bỏ ra 550 triệu đồng để mua chỉ có giá trị 100 triệu đồng (giá trong hợp đồng chuyển nhượng đất).

- Ảnh 2.

Ngôi nhà 2 tầng mà ông Đỗ Văn H. xây nhầm trên mảnh đất của gia đình bà Trần Thị Kim L.

Ông H. cho rằng nhóm môi giới bán đất chiếm đoạt 450 triệu đồng tiền chênh lệch hợp đồng mua bán đất của ông và có dấu hiệu "trốn thuế" nộp ngân sách nhà nước. Do vậy, ông Đỗ Văn H. đã có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng tố giác tội phạm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 21-10, TAND TP Hải Phòng có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự liên quan vụ xây nhà trên đất người khác trên địa bàn phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Lý do, trong thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị đơn là ông Đỗ Văn H. (ở thôn 7, khu Kiền Bái, phường Thiên Hương - người xây nhầm nhà trên mảnh đất của gia đình bà Trần Thị Kim L. (46 tuổi, trú phường An Hải, TP Hải Phòng) đã có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo.

Như vậy, bản án ngày 11-8-2025 của TAND Khu vực 1 - Hải Phòng có hiệu lực pháp luật từ ngày 21-10-2025.

Theo bản án, ông H. phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng để trả lại đất cho nguyên đơn là bà Trần Thị Kim L..

Tại Bản án sơ thẩm số 08/2025/DS-ST ngày 11-8-2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP Hải Phòng đã tuyên buộc vợ chồng ông Đỗ Văn H. tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và trả lại mặt bằng cho gia đình bà Trần Thị Kim L..

Sau đó, ông Đỗ Văn H. không chịu tháo dỡ công trình và đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 - Hải Phòng.

Tin liên quan

Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: Tính phương án thuê "thần đèn" di dời

Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: Tính phương án thuê "thần đèn" di dời

(NLĐO)- Ông Đỗ Văn H., chủ ngôi nhà xây nhầm trên đất người khác ở Hải Phòng, đang chờ kết quả kháng cáo và tính đến phương án thuê "thần đèn" di dời nhà

Công an vào cuộc vụ "xây nhầm" nhà trên đất người khác ở Hải Phòng

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc vụ "xây nhầm" nhà trên đất người khác xảy ra tại phường Thiên Hương.

Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: Chủ lô đất đề nghị khởi tố vụ án

(NLĐO)- Gia đình bà L. đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vào cuộc xác minh, sớm khởi tố vụ án điều tra hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất.

lừa đảo chiếm đoạt tài sản tố giác tội phạm trốn thuế Xây nhà trên đất người khác xây nhầm nhà trên đất người khác
