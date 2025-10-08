HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cận cảnh hiện trạng siêu dự án khiến loạt cựu lãnh đạo Đồng Nai "ngã ngựa"

Uyên Châu

(NLĐO)-Loạt cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã bị khởi tố để điều tra về các hành vi vi phạm liên quan đến siêu dự án King Bay 125 ha

Trong cuộc họp báo của Bộ Công an mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đã khởi tố bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai để điều tra tội nhận hối lộ.

Bà Thanh bị cáo buộc có sai phạm liên quan siêu dự án Khu dân cư xã Long Tân (tên thương mại là King Bay) có quy mô 125 ha, tọa lạc tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch cũ (nay là xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Chủ đầu tư là Công ty CP Free Land.

Cùng vụ án, C03 khởi tố ông Đinh Quốc Thái, Cao Tiến Dũng, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Thanh Nhuận, cựu Trưởng Phòng đầu tư của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Free Land.

Các bị can trên bị khởi tố để điều tra tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu lãnh đạo Đồng Nai ngã ngựa vì siêu dự án King Bay 125 ha - Ảnh 2.

Dự án King Bay 125 ha ngay cầu Nhơn Trạch (Vành đai 3-TP HCM) đã thông xe nối Đồng Nai với TP HCM. Dự án được chia thành 4 phân khu, gồm các loại hình nhà ở như nhà phố vườn, nhà phố thương mại, biệt thự ven sông. Ngoài ra, dự án còn có nhiều tiện ích được quy hoạch như bến du thuyền, công viên bờ sông, trung tâm thương mại, trường học từ mầm non đến THPT...

Hiện trạng dự án King Bay khiến loạt cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai "ngã ngựa"

Cựu lãnh đạo Đồng Nai ngã ngựa vì siêu dự án King Bay 125 ha - Ảnh 3.

Tháng 9-2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết tuyến đường Vành đai 3-TP HCM. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận đầu tư tuyến Tân Vạn - Nhơn Trạch, một dự án thành phần của Vành đai 3. Tổng kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án tuyến đường Tân Vạn - Nhơn Trạch là 624 tỉ đồng. Để có vốn đối ứng, năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp phép quy hoạch dự án King Bay, giao cho Công ty CP Ngũ Long Tân làm chủ đầu tư.

Cựu lãnh đạo Đồng Nai ngã ngựa vì siêu dự án King Bay 125 ha - Ảnh 4.

Giai đoạn 2016-2017, các thủ tục pháp lý của dự án như chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Công ty CP Ngũ Long Tân đổi tên thành Công ty CP Free Land.

CLIP: Hiện trạng siêu dự án khiến loạt cựu lãnh đạo Đồng Nai 'ngã ngựa' - Ảnh 1.

Năm 2018, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định về việc giao đất và cho Công ty CP Free Land thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư khu dân cư theo quy hoạch.

Cựu lãnh đạo Đồng Nai ngã ngựa vì siêu dự án King Bay 125 ha - Ảnh 6.

Tháng 3-2021, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản với nội dung xác nhận điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với khu dân cư A2, diện tích hơn 19 ha trong dự án của Công ty CP Free Land. Mấy tháng sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai lại có công văn về việc hủy bỏ văn bản trên, tức hủy điều kiện mở bán.

Cựu lãnh đạo Đồng Nai ngã ngựa vì siêu dự án King Bay 125 ha - Ảnh 7.

Nhiều khách hàng mua nhà tại dự án King Bay đã gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và TP HCM. Họ cho biết đã thanh toán từ 85% đến 95% giá trị nền đất nhưng Công ty CP Free Land không thực hiện các cam kết như hợp đồng mua bán và bàn giao đất đã ký.

Cựu lãnh đạo Đồng Nai ngã ngựa vì siêu dự án King Bay 125 ha - Ảnh 8.

Con đường bên ngoài dự án

Cựu lãnh đạo Đồng Nai ngã ngựa vì siêu dự án King Bay 125 ha - Ảnh 9.

Cựu lãnh đạo Đồng Nai ngã ngựa vì siêu dự án King Bay 125 ha - Ảnh 10.

Cựu lãnh đạo Đồng Nai ngã ngựa vì siêu dự án King Bay 125 ha - Ảnh 11.

Cựu lãnh đạo Đồng Nai ngã ngựa vì siêu dự án King Bay 125 ha - Ảnh 13.

Cây cối ùm tùm tại dự án

CLIP: Hiện trạng siêu dự án khiến loạt cựu lãnh đạo Đồng Nai 'ngã ngựa' - Ảnh 2.

Cựu lãnh đạo Đồng Nai ngã ngựa vì siêu dự án King Bay 125 ha - Ảnh 14.

Một số căn nhà mẫu tại dự án

    Thông báo