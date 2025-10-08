Cận cảnh hiện trạng siêu dự án khiến loạt cựu lãnh đạo Đồng Nai "ngã ngựa"

(NLĐO)-Loạt cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã bị khởi tố để điều tra về các hành vi vi phạm liên quan đến siêu dự án King Bay 125 ha
Trong cuộc họp báo của Bộ Công an mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đã khởi tố bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai để điều tra tội nhận hối lộ.
Bà Thanh bị cáo buộc có sai phạm liên quan siêu dự án Khu dân cư xã Long Tân (tên thương mại là King Bay) có quy mô 125 ha, tọa lạc tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch cũ (nay là xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Chủ đầu tư là Công ty CP Free Land.
Cùng vụ án, C03 khởi tố ông Đinh Quốc Thái, Cao Tiến Dũng, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Thanh Nhuận, cựu Trưởng Phòng đầu tư của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Free Land.
Các bị can trên bị khởi tố để điều tra tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Hiện trạng dự án King Bay khiến loạt cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai "ngã ngựa"
(NLĐO) - Chính quyền đứng ra cưỡng chế thu hồi đất đối với nhiều hộ dân tại Dự án King Bay khi chưa thỏa thuận đền bù xong, nhưng lại cho rằng không có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hợp đồng dân sự.
