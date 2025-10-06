Số phận loạt dự án "đất vàng" ven biển Nha Trang

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Số phận loạt dự án "đất vàng" ven biển Nha Trang

Bài và ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Hàng loạt đất vàng ven đường biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với nhiều sai phạm đang được đề nghị xử lý, tháo gỡ nhằm tránh lãng phí

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành 4 kết luận thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hàng loạt dự án sử dụng quỹ đất "vàng" ven biển Nha Trang bộc lộ hàng loạt sai phạm.

Đất vàng bỏ hoang

Cụ thể, một trong những điểm nóng là khu đất số 70 đường Trần Phú (TP Nha Trang) – vị trí đắc địa nhưng bỏ hoang nhiều năm do vướng mắc hai dự án BT. Cụ thể, đó là Dự án trụ ăng ten Đài PT-TH Khánh Hòa (diện tích 5.414 m², vốn 90 tỉ đồng) và Dự án trụ sở làm việc của Đài (diện tích hơn 23.303 m², vốn 136 tỉ đồng), do liên danh Công ty CP Xây dựng đô thị Phương Đông và Công ty CP Tập đoàn Cotana làm chủ đầu tư.

Nguồn vốn hoàn trả cho nhà đầu tư là quỹ đất cũ của Đài PT-TH tại số 70 Trần Phú. Tuy nhiên, hợp đồng BT ký từ năm 2014 không phù hợp với quy định pháp luật, trong khi đến năm 2015, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg quy định cơ chế thanh toán BT bằng quỹ đất.

Như vậy, việc UBND tỉnh sử dụng cơ sở đất đai tại số 70 Trần Phú để thanh toán cho nhà đầu tư không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dù về hình thức lại "ăn khớp" với quyết định sau đó.

Số phận loạt dự án "đất vàng" ven biển Nha Trang - Ảnh 1.

Khu đất Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Khánh Hòa (cũ) số 70 Trần Phú bỏ hoang nhiều năm nay

Thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh giai đoạn 2013 – 2016, Sở Tài chính (2013 – 2018) cùng nhiều cá nhân liên quan. Ngoài ra, hợp đồng BT Trụ sở Đài PT-TH ký năm 2018 cũng bị chỉ ra vi phạm: UBND tỉnh giao đất xây dựng chưa phù hợp quy hoạch, không nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của TP Nha Trang. Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cá nhân có liên quan.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND Khánh Hòa phải chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất phương án đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời thực hiện quyết toán dự án để thanh toán cho nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

"Ấn định" giá

Dự án BT xây dựng Trường Cao đẳng nghề Nha Trang tại xã Phước Đồng (diện tích 7,4 ha, tổng vốn 295,6 tỉ đồng) được ký với Công ty CP Vinaminco Khánh Hòa năm 2015.

Theo hợp đồng BT, nhà đầu tư được hoàn vốn bằng trụ sở cũ của trường tại số 32 Trần Phú – một lô đất mặt tiền biển có giá trị cao được chủ đầu tư dự kiến xây dựng dự án Sunshine Marina Nha Trang. Dự án này ấn định giá đất ở khu đất 32 Trần Phú là hơn 271 tỉ đồng.

Qua thanh tra, Sở Tài chính tham mưu sử dụng các cơ sở nhà, đất vị trí cũ để thanh toán Dự án BT chưa tuân thủ theo quy định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, công tác công bố danh mục dự án chưa phù hợp với thời gian công bố danh mục dự án theo quy định.

Nội dung hợp đồng BT tại khoản 5.2 Điều 5 "Giá trị quyền sử dụng đất của Khu đất và quyền đầu tư thực hiện Dự án khác được ấn định là 271.738.000.000 đồng...". Đến thời điểm thanh tra vẫn chưa giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, do đó việc thực hiện khoản 5.2 của Hợp đồng hiện nay chưa phù hợp quy định Luật đất đai.

Số phận loạt dự án "đất vàng" ven biển Nha Trang - Ảnh 2.

Khu đất số 32 Trần Phú – một lô đất mặt tiền biển có giá trị cao được chủ đầu tư dự kiến xây dựng dự án Sunshine Marina Nha Trang

Với hàng loạt sai phạm và vướng mắc, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan tham mưu giải pháp tháo gỡ theo hướng dẫn Ban Chỉ đạo 751 và chờ Nghị quyết Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho các dự án BT.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án BT, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan tham mưu thực hiện việc giao đất cho nhà đầu tư, xác định giá đất cụ thể khu đất dự kiến thanh toán công trình BT theo quy định pháp luật; việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện theo nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của bộ ngành trung ương.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện kết luận thanh tra báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đồng gửi Thanh tra tỉnh để theo dõi kết quả thực hiện kết luận, xử lý sau thanh tra trước ngày 30-10-2025.

28 dự án đình chỉ thanh tra

Trong 4 kết luận thanh tra nói trên có tổng 28 dự án nằm ngoài phạm vi thanh tra (đình chỉ thanh tra). Trong đó có các dự án "đất vàng" đường biển khác như: Khu phức hợp thương mại, khách sạn, căn hộ Tropicana Nha Trang (dự án Tropicana Nha Trang) số 40 đường Trần Phú; dự án khách sạn Starcity mặt tiền đường biển (số 72-74 Trần Phú); khách sạn Horizon Nha Trang đường biển Phạm Văn Đồng...

Số phận loạt dự án "đất vàng" ven biển Nha Trang - Ảnh 3.

Khu phức hợp thương mại, khách sạn, căn hộ Tropicana Nha Trang (dự án Tropicana Nha Trang) số 40 đường Trần Phú "bỏ hoang" 5 năm nay.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh cùng các sở ngành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà dự án đang bị ách tắc, kịp thời khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Tin liên quan

Nhiều vi phạm tại dự án "rùa" khu đô thị Hoàng Long Nha Trang

Nhiều vi phạm tại dự án "rùa" khu đô thị Hoàng Long Nha Trang

(NLĐO)- Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa công bố 4 kết luận liên quan các dự án ở Khánh Hòa, trong đó có dự án khu đô thị Hoàng Long kéo dài hơn 15 năm qua

Vụ đề xuất trưng dụng Lầu Bảo Đại Nha Trang: Kỷ luật 2 lãnh đạo

NLĐO) – Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa

Nha Trang: Lầu Bảo Đại sau 11 năm "để không" hoang phế ra sao?

(NLĐO) - Di tích Biệt thự Lầu Bảo Đại ở Nha Trang trở nên hoang phế dù tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi, còn việc trùng tu đang gặp vướng mắc

tỉnh Khánh Hòa Nha Trang kết luận thanh tra quyền sử dụng đất đài phát thanh vị trí đắc địa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo