Pháp luật

Cận cảnh hơn 200 cảnh sát khám xét khẩn cấp 28 địa điểm, bắt nhiều giám đốc

Như Quỳnh

(NLĐO) - Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 28 địa điểm, bắt giữ, triệu tập 36 người liên quan, trong đó có nhiều giám đốc.

Rạng sáng 24-3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cùng Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, và Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá án.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (người đeo kính), Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp chỉ huy phá án. Ảnh: Công an cung cấp

Các tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của nhiều doanh nghiệp; bắt giữ, triệu tập 36 người thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán. Các nhóm này bị xác định có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, từng gây bức xúc trong dư luận.

Lực lượng công an phong tỏa một địa điểm khám xét. Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng công an phong tỏa một ngôi nhà lớn

Cơ quan công an đọc lệnh khám xét, bắt giữ một đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 người cầm đầu gồm: Lý Văn Hai (50 tuổi); Nguyễn Văn Thức (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn); Lý Công Sinh (66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Lộc, đồng thời điều hành Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Thái); Nguyễn Thị Điệp (40 tuổi, kế toán Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn); Nguyễn Thị Hiệp (41 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng); Bùi Thị Sang (44 tuổi); Nguyễn Thị Hạnh (44 tuổi); Đàm Duy Khanh (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Cung ứng Vật tư BMV và Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Duy Khanh VP); Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi, kế toán hai công ty trên); Bùi Thị Thì (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại DV Minh Thùy).

Lực lượng công an phong tỏa trụ sở công ty. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan công an tiến hành khám xét một địa điểm. Ảnh: Công an cung cấp

Công an bắt giữ một đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Một đối tượng nữ bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan công an đọc lệnh khám xét, bắt giữ một đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Công an bắt giữ một đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình khám xét 28 địa điểm, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, sổ sách kế toán, giấy tờ nhà đất, hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, thu giữ 4 khẩu súng, 6 viên đạn găm bi, thuốc súng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Cơ quan công an bắt giữ một đối tượng trong đường dây. Ảnh: Công an cung cấp

Vũ khí thu giữ trong quá trình khám xét, bắt giữ các đối tượng trong chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân từng là nạn nhân của các nhóm trên chủ động phối hợp, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Hình ảnh cảnh sát khám xét và nhiều người đến "nghe ngóng" tại biệt phủ của bà chủ Mailisa

(NLĐO) - Chiều 13-11, hàng chục cảnh sát cùng lực lượng an ninh có mặt tại căn biệt phủ của bà Phan Thị Mai – chủ thẩm mỹ Mailisa ở khu dân cư Thới An, TP HCM.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

(NLĐO) - Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Bắt và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 1 nhân viên Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

(NLĐO) - Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an đã bắt giữ một nhân viên quản lý bảo vệ rừng ở Quảng Ngãi về hành vi mua bán ma túy.

