Hơn 200 cảnh sát tham gia phá chuyên án lớn, bắt nhiều giám đốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hơn 200 cảnh sát tham gia phá chuyên án lớn, bắt nhiều giám đốc

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá án, bắt giữ, triệu tập 36 người.

Sáng 25-3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá thành công một chuyên án đặc biệt lớn, thu giữ 4 khẩu súng, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 người.

- Ảnh 1.

Cơ quan công an khám xét một địa điểm trong chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp

Với chủ trương quyết tâm xây dựng địa bàn Phú Thọ mới trong sạch, không để tội phạm "xã hội đen" núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội, ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát địa bàn, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.

Rạng sáng 24-3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cùng Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, và Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá án.

Các tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của nhiều doanh nghiệp; bắt giữ, triệu tập 36 người thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán. Các nhóm này bị xác định có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, từng gây bức xúc trong dư luận.

- Ảnh 2.

Cơ quan công an bắt giữ một đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 người cầm đầu gồm: Lý Văn Hai (50 tuổi); Nguyễn Văn Thức (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn); Lý Công Sinh (66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Lộc, đồng thời điều hành Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Thái); Nguyễn Thị Điệp (40 tuổi, kế toán Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn); Nguyễn Thị Hiệp (41 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng); Bùi Thị Sang (44 tuổi); Nguyễn Thị Hạnh (44 tuổi); Đàm Duy Khanh (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Cung ứng Vật tư BMV và Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Duy Khanh VP); Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi, kế toán hai công ty trên); Bùi Thị Thì (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại DV Minh Thùy). 

Ngoài ra, lực lượng chức năng triệu tập 26 người liên quan để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.

- Ảnh 3.

Cơ quan công an khám xét một địa điểm trong chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình khám xét 28 địa điểm, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, sổ sách kế toán, giấy tờ nhà đất, hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, thu giữ 4 khẩu súng, 6 viên đạn găm bi, thuốc súng cùng nhiều vật chứng liên quan.

- Ảnh 4.

Cơ quan công an thu giữ nhiều khẩu súng khi bắt giữ các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân từng là nạn nhân của các nhóm trên chủ động phối hợp, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định,

Tin liên quan

Bắt giám đốc của 2 công ty

Bắt giám đốc của 2 công ty

(NLĐO) - Bán gần 39.000 sản phẩm giả mạo trên trang thương mại điện tử Shopee, giám đốc của 2 công ty bị bắt giữ.

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Profit

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt Giám đốc Công ty Profit cùng 2 người khác do có nhiều hành vi trái pháp luật

Công an Cần Thơ bắt Giám đốc Công ty Tây Đô

(NLĐO) – Tin lời vị giám đốc, nhiều người đã chuyển tiền đặt cọc, góp vốn hơn 10 tỉ đồng nhưng đã bị chiếm đoạt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo