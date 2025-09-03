HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cận cảnh kẹt xe ngày đầu người dân TP HCM trở lại làm việc

Anh Vũ

(NLĐO) - Kẹt xe diễn ra nhiều nơi, người dân chật vật di chuyển trong ngày đầu quay lại làm việc sau lễ 2-9.

Ùn tắc giao thông ngày 3 - 9 tại TP HCM: Người dân chật vật trở lại làm việc - Ảnh 1.

Sáng 3-9, người dân bắt đầu đi làm, đi học trở lại sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày. Giao thông nhiều tuyến đường ở TP HCM xuất hiện cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Trong ảnh là khu vực cầu Bình Lợi.

Ùn tắc giao thông ngày 3 - 9 tại TP HCM: Người dân chật vật trở lại làm việc - Ảnh 2.

Tại nhiều tuyến đường giao thông ùn tắc, người dân chật vật di chuyển. Trong ảnh là cầu Chữ Y, hướng đi từ phường Chánh Hưng đi phường Chợ Quán.

Ùn tắc giao thông ngày 3 - 9 tại TP HCM: Người dân chật vật trở lại làm việc - Ảnh 3.

Lúc 7 giờ 30, giao thông nhiều tuyến đường bắt đầu ùn tắc, phương tiện nhích từng chút một trên Quốc lộ 13. Đây là một trong những "điểm đen" ùn tắc vào giờ cao điểm. Đặc biệt là từ khi điều chỉnh giao thông khu vực cầu Bình Triệu 1, 2 để thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1.

Ùn tắc giao thông ngày 3 - 9 tại TP HCM: Người dân chật vật trở lại làm việc - Ảnh 4.

Từ sáng sớm, lực lượng CSGT TP HCM đã có mặt tại các "điểm nóng" để điều tiết giao thông.

Ùn tắc giao thông ngày 3 - 9 tại TP HCM: Người dân chật vật trở lại làm việc - Ảnh 5.

Lối lên cầu vượt Bình Triệu chật kín xe máy, ô tô.

Ùn tắc giao thông ngày 3 - 9 tại TP HCM: Người dân chật vật trở lại làm việc - Ảnh 6.

Giao thông trên đường Phạm Văn Đồng ùn tắc nghiêm trọng.

Ùn tắc giao thông ngày 3 - 9 tại TP HCM: Người dân chật vật trở lại làm việc - Ảnh 7.
Ùn tắc giao thông ngày 3 - 9 tại TP HCM: Người dân chật vật trở lại làm việc - Ảnh 8.
Ùn tắc giao thông ngày 3 - 9 tại TP HCM: Người dân chật vật trở lại làm việc - Ảnh 9.

Người dân chật vật di chuyển trong ngày đầu quay lại TP HCM làm việc. 


Ùn tắc giao thông ngày 3 - 9 tại TP HCM: Người dân chật vật trở lại làm việc - Ảnh 10.

Cầu Bình Triệu đang bị cấm lưu thông để sửa chữa.

giao thông ùn tắc đường Phạm Văn Đồng
