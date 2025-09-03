Hàng ngàn xe kẹt cứng trên cầu Bình Lợi sáng nay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Hàng ngàn xe kẹt cứng trên cầu Bình Lợi sáng nay

Anh Vũ

(NLĐO) - Sáng nay, ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ, khu vực cầu Bình Lợi xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

CLIP: Khu vực cầu Bình Lợi xảy ra ùn tắc giao thông.

Sáng 3-9, sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày, người dân TP HCM bắt đầu đi làm, đi học trở lại khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng.

Ùn tắc giao thông TP HCM nghiêm trọng tại cầu Bình Lợi ngày đầu trở lại làm việc - Ảnh 1.

Sáng nay, ghi nhận lượng xe tăng đột biến trên Quốc lộ 13 (TP Thủ Đức cũ)

Lúc 8 giờ, tại khu vực cầu Bình Lợi, ghi nhận ô tô, xe máy chen chúc, nhích từng chút một.

Cộng thêm trước đó, chiều 27-8, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP HCM) đã điều chỉnh giao thông khu vực cầu Bình Triệu 1, 2 để thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1.

Ô tô bị cấm qua cầu Bình Triệu 1, xe máy chạy bình thường. Lộ trình thay thế ô tô là qua cầu Bình Triệu 2 hoặc các tuyến Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí – Phạm Văn Đồng.

Do đó, sáng nay, lượng phương tiện đông đã gây tắc nghẽn giao thông.

Ở đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, Quốc lộ 13 cũng ghi nhận tình trạng ùn tắc, người dân chật vật di chuyển.

Ùn tắc giao thông TP HCM nghiêm trọng tại cầu Bình Lợi ngày đầu trở lại làm việc - Ảnh 2.

Ô tô, xe máy chen chúc.

Ùn tắc giao thông TP HCM nghiêm trọng tại cầu Bình Lợi ngày đầu trở lại làm việc - Ảnh 3.

Hàng dài xe chật vật lưu thông qua khu vực cầu Bình Lợi.

Ùn tắc giao thông TP HCM nghiêm trọng tại cầu Bình Lợi ngày đầu trở lại làm việc - Ảnh 4.

Giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí các xe phải mất 15 phút để qua khu vực này.

Ùn tắc giao thông TP HCM nghiêm trọng tại cầu Bình Lợi ngày đầu trở lại làm việc - Ảnh 5.
Ùn tắc giao thông TP HCM nghiêm trọng tại cầu Bình Lợi ngày đầu trở lại làm việc - Ảnh 6.
Ùn tắc giao thông TP HCM nghiêm trọng tại cầu Bình Lợi ngày đầu trở lại làm việc - Ảnh 7.

Khu vực cầu Bình Triệu các xe chật vật di chuyển.

Ùn tắc giao thông TP HCM nghiêm trọng tại cầu Bình Lợi ngày đầu trở lại làm việc - Ảnh 8.

Các xe xếp hàng dài dưới chân cầu Bình Lợi.

Ùn tắc giao thông TP HCM nghiêm trọng tại cầu Bình Lợi ngày đầu trở lại làm việc - Ảnh 9.

Các xe nhích từng chút.



Tin liên quan

Chiều nay, CSGT ra quân đảm bảo người dân quay trở lại TP HCM an toàn

Chiều nay, CSGT ra quân đảm bảo người dân quay trở lại TP HCM an toàn

(NLĐO) - Từ 14 giờ ngày 2-9, các Đội, Trạm thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM đã đồng loạt ra quân.

Khung cảnh khó tin khi người dân quay trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ

(NLĐO) - Từ chiều 2-9, một lượng lớn phương tiện bắt đầu quay trở lại TP HCM, song không gây ùn ứ nghiêm trọng.

Phường Vũng Tàu tung "chiêu" chống ùn tắc cuối tuần

(NLĐO)- Trước tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng vào dịp cuối tuần, phường Vũng Tàu, TP HCM đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm lập lại trật tự

ùn tắc giao thông kỳ nghỉ lễ giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo