Hàng ngàn xe kẹt cứng trên cầu Bình Lợi sáng nay

CLIP: Khu vực cầu Bình Lợi xảy ra ùn tắc giao thông.

Sáng 3-9, sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày, người dân TP HCM bắt đầu đi làm, đi học trở lại khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng.

Sáng nay, ghi nhận lượng xe tăng đột biến trên Quốc lộ 13 (TP Thủ Đức cũ)

Lúc 8 giờ, tại khu vực cầu Bình Lợi, ghi nhận ô tô, xe máy chen chúc, nhích từng chút một.

Cộng thêm trước đó, chiều 27-8, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP HCM) đã điều chỉnh giao thông khu vực cầu Bình Triệu 1, 2 để thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1.

Ô tô bị cấm qua cầu Bình Triệu 1, xe máy chạy bình thường. Lộ trình thay thế ô tô là qua cầu Bình Triệu 2 hoặc các tuyến Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí – Phạm Văn Đồng.

Do đó, sáng nay, lượng phương tiện đông đã gây tắc nghẽn giao thông.

Ở đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, Quốc lộ 13 cũng ghi nhận tình trạng ùn tắc, người dân chật vật di chuyển.

Ô tô, xe máy chen chúc.

Hàng dài xe chật vật lưu thông qua khu vực cầu Bình Lợi.

Giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí các xe phải mất 15 phút để qua khu vực này.

Khu vực cầu Bình Triệu các xe chật vật di chuyển.

Các xe xếp hàng dài dưới chân cầu Bình Lợi.

Các xe nhích từng chút.





