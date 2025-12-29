Cận cảnh làn đường "đặc biệt" trên đại lộ Mai Chí Thọ: Xe máy "lớ ngớ" đi vào sẽ bị phạt

Xe máy lưu thông vào làn đường dành riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức cũ) có thể bị xử phạt theo quy định.

Trao đổi với báo Người Lao Động sáng 29-12, ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, cho biết phần làn xe đạp được cải tạo trên vỉa hè sẽ được lắp đặt biển báo cấm xe máy. Trường hợp xe máy đi vào làn này có thể bị xử phạt.

Đối với các đoạn làn xe đạp bố trí dưới lòng đường, chủ yếu tại những vị trí qua cầu, đơn vị thi công sẽ sơn vạch màu đỏ, kẻ vạch đứt, giúp các phương tiện dễ nhận biết, hình thành thói quen ưu tiên cho xe đạp khi tham gia giao thông.

Cận cảnh làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ chuẩn bị hoàn thành:

Cận cảnh làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ chuẩn bị hoàn thành - CLIP: NGỌC QUÝ

Sáng 28-12, ghi nhận trên vỉa hè cả hai chiều đại lộ Mai Chí Thọ, làn đường dành cho xe đạp đã cơ bản hoàn thiện, được thảm nhựa và kẻ vạch sơn đỏ

Theo ông Đoàn Văn Tấn, tuyến Mai Chí Thọ được lựa chọn do đủ điều kiện về hạ tầng để triển khai làn xe đạp

Việc bố trí làn riêng vừa bổ sung hạ tầng giao thông, vừa đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu đạp xe ngày càng tăng của người dân tại các khu đô thị

Làn xe đạp có chiều dài khoảng 5,8 km, kéo dài từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, với kinh phí đầu tư hơn 12,7 tỉ đồng

Mặt cắt làn rộng 2 m, chiếm khoảng 1/3 chiều rộng vỉa hè

Tại các đoạn giao với đường dân sinh, mặt đường được sơn đỏ để tăng khả năng nhận diện

Ở những đoạn qua cầu, do vỉa hè hẹp, một phần lòng đường được tổ chức làm làn xe đạp, sơn đỏ và kẻ vạch tách biệt với làn xe cơ giới

Làn đường uốn lượn dưới hàng cây xanh trên vỉa hè, sau đó dẫn xuống lòng đường, tách biệt hoàn toàn với ô tô và xe máy

Trải nghiệm đạp xe trên tuyến làn mới vào sáng sớm, chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1999, ngụ phường An Khánh) cho biết rất vui khi TPHCM có một tuyến đường dành riêng cho xe đạp.“Đạp xe buổi sáng sớm dưới làn cây xanh rất thoải mái. Người dân mong mô hình này sẽ được nhân rộng” – chị Dung chia sẻ

Sau giai đoạn thí điểm, TP HCM dự kiến trong năm 2026 sẽ kéo dài làn xe đạp trên Mai Chí Thọ đến đường Võ Nguyên Giáp, kết nối trực tiếp với ga metro An Phú

Đồng thời, đường Nguyễn Cơ Thạch sẽ được cải tạo để tổ chức làn xe đạp hai chiều, từ giao lộ Mai Chí Thọ đến công viên bờ sông Sài Gòn

Đại lộ Mai Chí Thọ là một trong những tuyến đường lớn nhất TPHCM, dài khoảng 7 km, rộng 10–14 làn xe, kết nối khu trung tâm thành phố với cửa ngõ phía Đông, nút giao An Phú và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây



