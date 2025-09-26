HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Cận cảnh loạt mỏ khoáng sản dính sai phạm bị Thanh tra Đà Nẵng bêu tên

B.Vân

(NLĐO) - Bốn mỏ khoáng sản được cấp phép khai thác đá gồm Trường Bản, Suối Mơ II, Hóc Già Hạnh và Hố Bạc 3 ở Đà Nẵng có nhiều vi phạm

Kết luận của Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố, yêu cầu chủ doanh nghiệp của 4 mỏ khoáng sản Trường Bản, Suối Mơ II, Hóc Già Hạnh và Hố Bạc 3 khắc phục thiếu sót, báo cáo đúng sản lượng khai thác thực tế đồng thời nộp đủ thuế, phí bảo vệ môi trường.

Các mỏ này chủ yếu có vi phạm trong việc báo cáo sản lượng khai thác, chênh lệch so với thực tế. Tại mỏ Trường Bản của Công ty TNHH Xây dựng Trường Bản (xã Hòa Sơn cũ, nay là phường Hòa Khánh), báo cáo sản lượng năm 2024 là hơn 333.000 m3 nhưng thực tế khai thác gần 334.000 m3, thiếu gần 1.000 m3.

Cận cảnh sai phạm tại mỏ khoáng sản Đà Nẵng: Thanh tra chỉ rõ vi phạm - Ảnh 1.

Thanh tra còn kết luận, bản đồ hiện trạng của mỏ Trường Bản không có thông tin về trữ lượng của khoáng sản đi kèm. Năm 2024, mỏ Trường Bản được nâng công suất khai thác để phục vụ công trình trọng điểm của thành phố nhưng phần khối lượng này chưa được tính và nộp tiền bổ sung cấp quyền theo quy định của Luật khoáng sản, với hơn 26.400 m3 đá nguyên khối

Cận cảnh sai phạm tại mỏ khoáng sản Đà Nẵng: Thanh tra chỉ rõ vi phạm - Ảnh 2.

Thanh tra cũng xác định năm 2022, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố cho phép Công ty TNHH Xây dựng Trường Bản được bóc tầng phủ 160.400 m3 đất nguyên khối, vượt trên 15% so với công suất và chưa phù hợp với trữ lượng khoáng sản đưa vào thiết kế khai thác của mỏ nhưng không thực hiện điều chỉnh giấy phép

Cận cảnh sai phạm tại mỏ khoáng sản Đà Nẵng: Thanh tra chỉ rõ vi phạm - Ảnh 3.

Cũng như mỏ Trường Bản, mỏ đá Suối Mơ 2 của Công ty CP Quang - HT (xã Hòa Nhơn cũ, nay là xã Bà Nà) chưa tính phần khối lượng tăng thêm và nộp bổ sung tiền cấp quyền đối với gần 9.000 m3 đá nguyên khối để phục vụ công trình trọng điểm trong năm 2024

Cận cảnh sai phạm tại mỏ khoáng sản Đà Nẵng: Thanh tra chỉ rõ vi phạm - Ảnh 4.

Trong hồ sơ xin gia hạn khai thác mỏ đá Suối Mơ II vào năm 2020 có sự chênh lệch số liệu trữ lượng, chỉ ghi một nửa (314.000 m3) so với báo cáo. Khi trả hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu lý do nộp trễ 29 ngày, mà không yêu cầu công ty giải trình sự chênh lệch hay bổ sung hồ sơ, là chưa đúng quy định tại Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

Cận cảnh sai phạm tại mỏ khoáng sản Đà Nẵng: Thanh tra chỉ rõ vi phạm - Ảnh 5.

Nằm cạnh Suối Mơ 2, mỏ đá Hố Bạc 3 của Công ty Xây dựng miền Nam Đà Nẵng cũng có vi phạm về báo cáo sản lượng, số báo cáo thấp hơn khoảng 5.700 m3 so với khai thác thực tế

Cận cảnh sai phạm tại mỏ khoáng sản Đà Nẵng: Thanh tra chỉ rõ vi phạm - Ảnh 6.

Mỏ Hố Bạc 3 khai thác gần 12.000 m3 đá nguyên khối phục vụ công trình trọng điểm trong năm 2024. Tuy nhiên, phần sản lượng này chưa được tính và nộp bổ sung tiền cấp quyền

Cận cảnh sai phạm tại mỏ khoáng sản Đà Nẵng: Thanh tra chỉ rõ vi phạm - Ảnh 7.

Tại mỏ Hóc Già Hạnh của Công ty TNHH Quang Hưng (nằm ở xã Hòa Sơn cũ, nay thuộc phường Hòa Khánh), bản đồ hiện trạng khu vực khai thác không thể hiện đầy đủ thông tin về hạng mục xây dựng, trữ lượng, công trình phụ trợ... Mỏ này báo cáo báo khai thác gần 37.000 m3 nhưng sản lượng thực tế hơn 41.500 m3

Cận cảnh sai phạm tại mỏ khoáng sản Đà Nẵng: Thanh tra chỉ rõ vi phạm - Ảnh 8.

Mỏ Hố Bạc 3 cũng chưa tính phần sản lượng tăng thêm đối với hơn 3.159 m3 đá phục vụ công trình trọng điểm

Thanh tra Đà Nẵng cho biết việc kê khai sản lượng khai thác không đúng thực tế để giảm nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên là hành vi vi phạm Thông tư 17/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Ba doanh nghiệp vi phạm phải nộp bổ sung hơn 270 triệu đồng, trong đó Công ty Trường Bản hơn 20,5 triệu đồng, Công ty Quang Hưng gần 161 triệu đồng (bao gồm năm 2023 và 2024), Công ty Miền Nam Đà Nẵng hơn 89 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 6 doanh nghiệp, trong đó có Trường Bản, Quang Hưng, Miền Nam Đà Nẵng và Quang – HT, phải nộp thêm gần 348 triệu đồng sau khi có quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác bổ sung.

Thanh tra TP kết luận trách nhiệm thuộc về các công ty khai thác, đồng thời chỉ rõ Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cá nhân liên quan có thiếu sót trong tham mưu, giám sát. Các đơn vị liên quan được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo và gửi chứng từ nộp ngân sách theo quy định.

Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng: Người dân có "cám ơn" một đồng cũng không được nhận

Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng: Người dân có "cám ơn" một đồng cũng không được nhận

Đà Nẵng điểm mặt loạt sai phạm tại các mỏ khoáng sản

(NLĐO) - Kết luận thanh tra cho thấy nhiều mỏ khoáng sản ở Đà Nẵng sai phạm từ khai thác vượt phép, báo cáo thiếu sản lượng đến chưa nộp đủ tài chính.

Đà Nẵng: Lãnh đạo trường tiểu học lên tiếng việc học sinh ngã xuống đất giờ ngủ trưa

(NLĐO) - Mạng xã hội ở Đà Nẵng lan truyền vụ việc học sinh ngã trong giờ bán trú, nhà trường đã lên tiếng giải thích và nhận trách nhiệm

Đà Nẵng điểm mặt loạt sai phạm tại các mỏ khoáng sản

(NLĐO) - Kết luận thanh tra cho thấy nhiều mỏ khoáng sản ở Đà Nẵng sai phạm từ khai thác vượt phép, báo cáo thiếu sản lượng đến chưa nộp đủ tài chính.

