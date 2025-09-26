Cận cảnh loạt mỏ khoáng sản dính sai phạm bị Thanh tra Đà Nẵng bêu tên

(NLĐO) - Bốn mỏ khoáng sản được cấp phép khai thác đá gồm Trường Bản, Suối Mơ II, Hóc Già Hạnh và Hố Bạc 3 ở Đà Nẵng có nhiều vi phạm
Kết luận của Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố, yêu cầu chủ doanh nghiệp của 4 mỏ khoáng sản Trường Bản, Suối Mơ II, Hóc Già Hạnh và Hố Bạc 3 khắc phục thiếu sót, báo cáo đúng sản lượng khai thác thực tế đồng thời nộp đủ thuế, phí bảo vệ môi trường.
Các mỏ này chủ yếu có vi phạm trong việc báo cáo sản lượng khai thác, chênh lệch so với thực tế. Tại mỏ Trường Bản của Công ty TNHH Xây dựng Trường Bản (xã Hòa Sơn cũ, nay là phường Hòa Khánh), báo cáo sản lượng năm 2024 là hơn 333.000 m3 nhưng thực tế khai thác gần 334.000 m3, thiếu gần 1.000 m3.
Thanh tra Đà Nẵng cho biết việc kê khai sản lượng khai thác không đúng thực tế để giảm nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên là hành vi vi phạm Thông tư 17/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Ba doanh nghiệp vi phạm phải nộp bổ sung hơn 270 triệu đồng, trong đó Công ty Trường Bản hơn 20,5 triệu đồng, Công ty Quang Hưng gần 161 triệu đồng (bao gồm năm 2023 và 2024), Công ty Miền Nam Đà Nẵng hơn 89 triệu đồng.
Bên cạnh đó, 6 doanh nghiệp, trong đó có Trường Bản, Quang Hưng, Miền Nam Đà Nẵng và Quang – HT, phải nộp thêm gần 348 triệu đồng sau khi có quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác bổ sung.
Thanh tra TP kết luận trách nhiệm thuộc về các công ty khai thác, đồng thời chỉ rõ Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cá nhân liên quan có thiếu sót trong tham mưu, giám sát. Các đơn vị liên quan được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo và gửi chứng từ nộp ngân sách theo quy định.
