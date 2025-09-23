HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng điểm mặt loạt sai phạm tại các mỏ khoáng sản

B.Vân

(NLĐO) - Kết luận thanh tra cho thấy nhiều mỏ khoáng sản ở Đà Nẵng sai phạm từ khai thác vượt phép, báo cáo thiếu sản lượng đến chưa nộp đủ tài chính.

Ngày 23-9, Thanh tra TP Đà Nẵng công bố kết luận thanh tra đối với 4 mỏ khoáng sản gồm Trường Bản, Suối Mơ II, Hóc Già Hạnh và Hố Bạc 3. Kết quả cho thấy nhiều vi phạm trong việc gia hạn giấy phép, khai thác và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong số 4 mỏ bị thanh tra, có 3 doanh nghiệp xác định sản lượng khai thác không đúng quy định. Cụ thể, Công ty Trường Bản báo cáo sản lượng năm 2024 hơn 333.000 m³ nhưng thực tế chênh lệch thiếu gần 1.000 m³. Công ty Quang Hưng (mỏ Hóc Già Hạnh) khai báo thấp hơn 4.000 m³ so với thực tế, trong khi Công ty Miền Nam Đà Nẵng (mỏ Hố Bạc 3) xác định thiếu 5.000 m³ trong năm 2023.

Theo Thanh tra thành phố, việc khai báo sản lượng không đúng đã vi phạm Thông tư 17/2020/TT-BTNMT, làm giảm số thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường phải nộp.

Đà Nẵng phát hiện sai phạm nghiêm trọng tại các mỏ khoáng sản - Ảnh 1.

Khai thác khoáng sản tại mỏ Suối Mơ II

Ngoài ra, năm 2024 UBND TP cho phép một số doanh nghiệp nâng công suất khai thác dưới 15% để phục vụ công trình trọng điểm. Tuy nhiên, phần sản lượng tăng thêm tại các mỏ Trường Bản, Suối Mơ II, Hóc Già Hạnh và Hố Bạc 3 chưa được tính và nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác theo Luật Khoáng sản 2010.

Đáng chú ý, tại mỏ Trường Bản, Thanh tra kết luận việc tham mưu cho phép doanh nghiệp bóc 160.400 m³ đất tầng phủ để san lấp cho các dự án đã vượt quá trữ lượng được cấp phép nhưng không điều chỉnh giấy phép khai thác. Hành vi này vi phạm Nghị định 158/2016/NĐ-CP, trách nhiệm thuộc về Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cá nhân liên quan.

Thanh tra TP yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục sai phạm, điều chỉnh báo cáo sản lượng, kê khai và nộp đầy đủ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. Tổng số tiền phải nộp bổ sung hơn 270 triệu đồng, trong đó Công ty Trường Bản hơn 20,5 triệu đồng, Công ty Quang Hưng gần 161 triệu đồng (bao gồm năm 2023 và 2024), Công ty Miền Nam Đà Nẵng hơn 89 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 6 doanh nghiệp, trong đó có Trường Bản, Quang Hưng, Miền Nam Đà Nẵng và Quang – HT, phải nộp thêm gần 348 triệu đồng sau khi có quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác bổ sung.

Thanh tra TP kết luận trách nhiệm thuộc về các công ty khai thác, đồng thời chỉ rõ Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cá nhân liên quan có thiếu sót trong tham mưu, giám sát. Các đơn vị liên quan được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo và gửi chứng từ nộp ngân sách theo quy định.

Lập hồ sơ đấu giá khoáng sản sai thẩm quyền

Thanh tra cho biết, quá trình đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất san lấp số 3 (xã Hòa Liên và Hòa Ninh cũ) do Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Thái Anh Đà Nẵng trúng đấu giá được tổ chức đúng quy định.

Tuy nhiên, hồ sơ mời đấu giá lại do Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia – Chi nhánh Đà Nẵng lập, thay vì Sở Nông nghiệp và Môi trường. Việc này không đúng quy định tại khoản 1, Điều 15 Nghị định 22/2012/NĐ-CP.


Tin liên quan

Một khách sạn tại Đà Nẵng bị phạt nặng, liên quan xử lý chất thải nguy hại

Một khách sạn tại Đà Nẵng bị phạt nặng, liên quan xử lý chất thải nguy hại

(NLĐO) – Khách sạn TMS Hotel Đà Nẵng bị UBND thành phố xử phạt hành chính vì vi phạm về xử lý chất thải nguy hại.

Ban Quản lý lên tiếng vụ clip bảo vệ dắt xe máy xuống bãi cát ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Clip ghi cảnh bảo vệ dắt xe máy xuống bãi cát tại bãi biển Mỹ An - Đà Nẵng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Lý do một phường ở Đà Nẵng đề xuất không phạt 331 trẻ chưa đăng ký thường trú

(NLĐO) – Phường ở Đà Nẵng cho rằng có thể do hệ thống phần mềm nên trẻ em có giấy khai sinh, thẻ BHYT nhưng không có tên trong danh sách nhân khẩu thường trú.

Đà Nẵng khoáng sản Khai thác
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo