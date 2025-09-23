Ngày 23-9, Thanh tra TP Đà Nẵng công bố kết luận thanh tra đối với 4 mỏ khoáng sản gồm Trường Bản, Suối Mơ II, Hóc Già Hạnh và Hố Bạc 3. Kết quả cho thấy nhiều vi phạm trong việc gia hạn giấy phép, khai thác và thực hiện nghĩa vụ tài chính.



Trong số 4 mỏ bị thanh tra, có 3 doanh nghiệp xác định sản lượng khai thác không đúng quy định. Cụ thể, Công ty Trường Bản báo cáo sản lượng năm 2024 hơn 333.000 m³ nhưng thực tế chênh lệch thiếu gần 1.000 m³. Công ty Quang Hưng (mỏ Hóc Già Hạnh) khai báo thấp hơn 4.000 m³ so với thực tế, trong khi Công ty Miền Nam Đà Nẵng (mỏ Hố Bạc 3) xác định thiếu 5.000 m³ trong năm 2023.

Theo Thanh tra thành phố, việc khai báo sản lượng không đúng đã vi phạm Thông tư 17/2020/TT-BTNMT, làm giảm số thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường phải nộp.

Khai thác khoáng sản tại mỏ Suối Mơ II

Ngoài ra, năm 2024 UBND TP cho phép một số doanh nghiệp nâng công suất khai thác dưới 15% để phục vụ công trình trọng điểm. Tuy nhiên, phần sản lượng tăng thêm tại các mỏ Trường Bản, Suối Mơ II, Hóc Già Hạnh và Hố Bạc 3 chưa được tính và nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác theo Luật Khoáng sản 2010.

Đáng chú ý, tại mỏ Trường Bản, Thanh tra kết luận việc tham mưu cho phép doanh nghiệp bóc 160.400 m³ đất tầng phủ để san lấp cho các dự án đã vượt quá trữ lượng được cấp phép nhưng không điều chỉnh giấy phép khai thác. Hành vi này vi phạm Nghị định 158/2016/NĐ-CP, trách nhiệm thuộc về Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cá nhân liên quan.

Thanh tra TP yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục sai phạm, điều chỉnh báo cáo sản lượng, kê khai và nộp đầy đủ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. Tổng số tiền phải nộp bổ sung hơn 270 triệu đồng, trong đó Công ty Trường Bản hơn 20,5 triệu đồng, Công ty Quang Hưng gần 161 triệu đồng (bao gồm năm 2023 và 2024), Công ty Miền Nam Đà Nẵng hơn 89 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 6 doanh nghiệp, trong đó có Trường Bản, Quang Hưng, Miền Nam Đà Nẵng và Quang – HT, phải nộp thêm gần 348 triệu đồng sau khi có quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác bổ sung.

Thanh tra TP kết luận trách nhiệm thuộc về các công ty khai thác, đồng thời chỉ rõ Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cá nhân liên quan có thiếu sót trong tham mưu, giám sát. Các đơn vị liên quan được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo và gửi chứng từ nộp ngân sách theo quy định.

Lập hồ sơ đấu giá khoáng sản sai thẩm quyền Thanh tra cho biết, quá trình đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất san lấp số 3 (xã Hòa Liên và Hòa Ninh cũ) do Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Thái Anh Đà Nẵng trúng đấu giá được tổ chức đúng quy định. Tuy nhiên, hồ sơ mời đấu giá lại do Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia – Chi nhánh Đà Nẵng lập, thay vì Sở Nông nghiệp và Môi trường. Việc này không đúng quy định tại khoản 1, Điều 15 Nghị định 22/2012/NĐ-CP.



