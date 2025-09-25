Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng: Người dân có "cám ơn" một đồng cũng không được nhận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng: Người dân có "cám ơn" một đồng cũng không được nhận

Trần Thường

(NLĐO) – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng nói sẵn sàng chịu kỷ luật thay cho cấp dưới nếu họ lỡ sai sót khi làm việc vì cái chung, không tư lợi.

Ngày 25-9, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hoàng, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) số 9 (trực thuộc Trung tâm PTQĐ TP Đà Nẵng), chia sẻ thêm về một số công việc mà đơn vị thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Liên kết vùng miền Trung (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng).

Lãnh đạo Đà Nẵng: "Tôi sẵn sàng chịu kỷ luật thay các đồng chí" vì cái chung- Ảnh 1.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam chiều 24-9

Trước đó, tại buổi làm việc chiều 24-9, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã biểu dương cách làm việc linh động của Trung tâm PTQĐ TP Đà Nẵng, cụ thể là Chi nhánh số 9 và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (gọi tắt là Ban Giao thông Quảng Nam, trực thuộc UBND TP Đà Nẵng).

Những cách làm việc linh động, hiệu quả

Theo ông Hoàng, tại khu vực phía Đông tuyến đường dẫn vào cầu Trường Giang (thôn Vịnh Giang, xã Thăng Trường) có 2 hộ bị ảnh hưởng, phải giải tỏa để thực hiện dự án giao thông Liên kết vùng miền Trung.

Trong đó, trường hợp bà Nguyễn Thị Thiên đồng ý ký biên bản bàn giao mặt bằng trước ngày 25-9, nhưng bà yêu cầu phải chi trả trước cho mình số tiền gần 500 triệu đồng theo phương án đã được duyệt.

Trong khi đó, do UBND TP Đà Nẵng chưa ban hành quyết định chuyển chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng từ huyện Thăng Bình trước đây sang Chi nhánh TTPT quỹ đất số 9, nên chi nhánh chưa thể trực tiếp chi tiền cho bà Thiên.

Vì vậy, chi nhánh linh động bằng cách mượn trước số tiền này từ chủ đầu tư dự án là Ban Giao thông Quảng Nam để chi trả trước cho bà Thiên.

Ngoài ra, khi đến vận động gia đình bà Kiều Thị Nhung bàn giao mặt bằng, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ số 9 nhận thấy bà Nhung là gia đình chính sách, được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, hoàn cảnh rất khó khăn nên đã mạnh dạn xin ý kiến ông Nguyễn Minh Nam, Phó giám đốc Trung tâm PTQĐ TP Đà Nẵng - đề xuất chủ đầu tư chi hỗ trợ thêm 60 triệu đồng.

Lãnh đạo Đà Nẵng: "Tôi sẵn sàng chịu kỷ luật thay các đồng chí" vì cái chung- Ảnh 3.

Trước hoàn cảnh gia đình chính sách khó khăn, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ số 9 linh động đề xuất chủ đầu tư dự án hỗ trợ thêm 60 triệu đồng cho gia đình bà Kiều Thị Nhung

"Lúc đó chưa xin ý kiến chủ đầu tư, với đề xuất như vậy, bà Nhung đồng ý ký vào biên bản bàn giao mặt bằng trước ngày 25-9. Tôi nói với anh Nam nếu chủ đầu tư không chấp nhận thì anh em mình "cưa đôi". Nói như vậy nhưng khi đề xuất thì Ban Giao thông Quảng Nam đã đồng ý với phương án này. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục hỗ trợ gia đình bà Nhung san lấp mặt bằng ở khu tái định cư để bà làm nhà mới" – ông Hoàng cho biết.

Biểu dương cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm

Tại cuộc họp chiều 24-9, khi nghe báo cáo nội dung này, ông Trần Nam Hưng đã dành lời khen cho Trung tâm PTQĐ TP Đà Nẵng và Ban Giao thông Quảng Nam

"Tôi rất thích cách làm việc như vậy, quyết liệt đến mức như thế, xuống thấy gia đình chính sách, có huân chương, bằng khen, nhà nghèo khổ đề xuất hỗ trợ thêm. Sự quyết đoán đó tôi cho là dám làm, dám chịu trách nhiệm" – ông Hưng nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khích lệ cán bộ cần có cách làm linh động, sáng tạo, quyết liệt với tinh thần không lo sợ trách nhiệm.

Lãnh đạo Đà Nẵng: "Tôi sẵn sàng chịu kỷ luật thay các đồng chí" vì cái chung- Ảnh 4.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra dự án Liên kết vùng miền Trung

"Khi mình chi trực tiếp cho người dân nghèo khổ, gia đình chính sách như thế, hay mình chi trực tiếp cho người nông dân sản xuất trên mảnh ruộng của họ, mình không mảy may việc gì cả, họ có cám ơn một đồng cũng không được nhận, thì biểu dương.

Với trách nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, tôi bảo vệ các đồng chí đến cùng, tôi có thể chịu kỷ luật thay cho các đồng chí. Tất nhiên là pháp luật không cho phép nhưng tôi nói đến mức như vậy để các đồng chí đừng có lo gì cả, cứ làm mạnh mẽ lên. Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo, tập thể UBND TP sẽ là chỗ cho các đồng chí dựa, để rồi làm cho nó mạnh mẽ" – ông Trần Nam Hưng kêu gọi.

Được biết, dự án Liên kết vùng miền Trung dài 31,5 km, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng. Dự án khởi công ngày 19-7-2023, sản lượng thực hiện đến nay đạt 38,67%. Dự án chậm tiến độ và không thể hoàn thành theo thời gian trong hợp đồng đến ngày 5-12-2025. Hiện nay đã được gia hạn tiến độ đến năm 2027.

Nguyên nhân dự án chậm tiến độ do gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay mới bàn giao được 15,7/31,48km (đạt 49,8%), nhưng mặt bằng không liên tục và còn nhiều hạ tầng điện, cáp quang chưa được di dời…

Tin liên quan

Đà Nẵng đầu tư hơn 149 tỉ đồng xây dựng “Dòng sông ánh sáng” trên sông Hàn

Đà Nẵng đầu tư hơn 149 tỉ đồng xây dựng “Dòng sông ánh sáng” trên sông Hàn

(NLĐO) - Dự án chiếu sáng nghệ thuật “Dòng sông ánh sáng” giai đoạn 1, kinh phí hơn 149 tỉ đồng, sẽ biến sông Hàn thành biểu tượng ánh sáng mới của thành phố.

Lãnh đạo Đà Nẵng: Đừng để đường ngàn tỉ làm xong 2-3 năm hư hỏng

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý về chất lượng công trình, cảnh báo nếu làm xong 2-3 năm mà đường hư thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm.

Đà Nẵng: Lãnh đạo trường tiểu học lên tiếng việc học sinh ngã xuống đất giờ ngủ trưa

(NLĐO) - Mạng xã hội ở Đà Nẵng lan truyền vụ việc học sinh ngã trong giờ bán trú, nhà trường đã lên tiếng giải thích và nhận trách nhiệm

Đà Nẵng giải phóng mặt bằng tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo