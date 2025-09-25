Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng: Người dân có "cám ơn" một đồng cũng không được nhận

Ngày 25-9, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hoàng, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) số 9 (trực thuộc Trung tâm PTQĐ TP Đà Nẵng), chia sẻ thêm về một số công việc mà đơn vị thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Liên kết vùng miền Trung (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng).

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam chiều 24-9

Trước đó, tại buổi làm việc chiều 24-9, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã biểu dương cách làm việc linh động của Trung tâm PTQĐ TP Đà Nẵng, cụ thể là Chi nhánh số 9 và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (gọi tắt là Ban Giao thông Quảng Nam, trực thuộc UBND TP Đà Nẵng).

Những cách làm việc linh động, hiệu quả

Theo ông Hoàng, tại khu vực phía Đông tuyến đường dẫn vào cầu Trường Giang (thôn Vịnh Giang, xã Thăng Trường) có 2 hộ bị ảnh hưởng, phải giải tỏa để thực hiện dự án giao thông Liên kết vùng miền Trung.

Trong đó, trường hợp bà Nguyễn Thị Thiên đồng ý ký biên bản bàn giao mặt bằng trước ngày 25-9, nhưng bà yêu cầu phải chi trả trước cho mình số tiền gần 500 triệu đồng theo phương án đã được duyệt.

Trong khi đó, do UBND TP Đà Nẵng chưa ban hành quyết định chuyển chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng từ huyện Thăng Bình trước đây sang Chi nhánh TTPT quỹ đất số 9, nên chi nhánh chưa thể trực tiếp chi tiền cho bà Thiên.

Vì vậy, chi nhánh linh động bằng cách mượn trước số tiền này từ chủ đầu tư dự án là Ban Giao thông Quảng Nam để chi trả trước cho bà Thiên.

Ngoài ra, khi đến vận động gia đình bà Kiều Thị Nhung bàn giao mặt bằng, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ số 9 nhận thấy bà Nhung là gia đình chính sách, được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, hoàn cảnh rất khó khăn nên đã mạnh dạn xin ý kiến ông Nguyễn Minh Nam, Phó giám đốc Trung tâm PTQĐ TP Đà Nẵng - đề xuất chủ đầu tư chi hỗ trợ thêm 60 triệu đồng.

Trước hoàn cảnh gia đình chính sách khó khăn, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ số 9 linh động đề xuất chủ đầu tư dự án hỗ trợ thêm 60 triệu đồng cho gia đình bà Kiều Thị Nhung

"Lúc đó chưa xin ý kiến chủ đầu tư, với đề xuất như vậy, bà Nhung đồng ý ký vào biên bản bàn giao mặt bằng trước ngày 25-9. Tôi nói với anh Nam nếu chủ đầu tư không chấp nhận thì anh em mình "cưa đôi". Nói như vậy nhưng khi đề xuất thì Ban Giao thông Quảng Nam đã đồng ý với phương án này. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục hỗ trợ gia đình bà Nhung san lấp mặt bằng ở khu tái định cư để bà làm nhà mới" – ông Hoàng cho biết.

Biểu dương cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm

Tại cuộc họp chiều 24-9, khi nghe báo cáo nội dung này, ông Trần Nam Hưng đã dành lời khen cho Trung tâm PTQĐ TP Đà Nẵng và Ban Giao thông Quảng Nam

"Tôi rất thích cách làm việc như vậy, quyết liệt đến mức như thế, xuống thấy gia đình chính sách, có huân chương, bằng khen, nhà nghèo khổ đề xuất hỗ trợ thêm. Sự quyết đoán đó tôi cho là dám làm, dám chịu trách nhiệm" – ông Hưng nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khích lệ cán bộ cần có cách làm linh động, sáng tạo, quyết liệt với tinh thần không lo sợ trách nhiệm.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra dự án Liên kết vùng miền Trung

"Khi mình chi trực tiếp cho người dân nghèo khổ, gia đình chính sách như thế, hay mình chi trực tiếp cho người nông dân sản xuất trên mảnh ruộng của họ, mình không mảy may việc gì cả, họ có cám ơn một đồng cũng không được nhận, thì biểu dương.

Với trách nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, tôi bảo vệ các đồng chí đến cùng, tôi có thể chịu kỷ luật thay cho các đồng chí. Tất nhiên là pháp luật không cho phép nhưng tôi nói đến mức như vậy để các đồng chí đừng có lo gì cả, cứ làm mạnh mẽ lên. Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo, tập thể UBND TP sẽ là chỗ cho các đồng chí dựa, để rồi làm cho nó mạnh mẽ" – ông Trần Nam Hưng kêu gọi.

Được biết, dự án Liên kết vùng miền Trung dài 31,5 km, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng. Dự án khởi công ngày 19-7-2023, sản lượng thực hiện đến nay đạt 38,67%. Dự án chậm tiến độ và không thể hoàn thành theo thời gian trong hợp đồng đến ngày 5-12-2025. Hiện nay đã được gia hạn tiến độ đến năm 2027.

Nguyên nhân dự án chậm tiến độ do gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay mới bàn giao được 15,7/31,48km (đạt 49,8%), nhưng mặt bằng không liên tục và còn nhiều hạ tầng điện, cáp quang chưa được di dời…