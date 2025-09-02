HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Cận cảnh loạt UAV "make in Viet Nam" lần đầu trình làng tại triển lãm thành tựu đất nước

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Một trong những điểm nhấn thu hút khách tham quan Triển lãm thành tựu đất nước là khu trưng bày các thiết bị bay không người lái (UAV).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động ngày 1-9, hàng vạn người dân tiếp tục đổ về Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội). Sự kiện mở cửa miễn phí đến hết ngày 5-9.

Đây là sự kiện văn hóa - chính trị quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9. Triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

UAV Việt Nam đa năng, tầm xa

Một trong những điểm nhấn thu hút khách tham quan là khu trưng bày các thiết bị bay không người lái (UAV). Nổi bật là UAV đa năng, tầm xa do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phát triển.

Khám phá hàng loạt UAV 'make in Viet Nam' lần đầu trình làng tại triển lãm lớn nhất lịch sử - Ảnh 1.

UAV đa năng, tầm xa của Viettel. Ảnh: Thanh Long

Hàng loạt UAV được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Thanh Long - Lê Tỉnh

UAV đa năng, tầm xa này là dòng UAV cấp chiến lược, có thể thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin, tấn công mục tiêu nhờ khả năng mang đa tải.

Với đặc điểm vận hành liên tục trong thời gian dài và cự ly hoạt động lớn, dòng UAV này nổi bật ở khả năng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều loại khu vực địa hình - từ đất liền, biên giới đến các vùng biển, hải đảo và dưới các điều kiện khí tượng phức tạp.

UAV này có thể tải được quang điện tử, ra-đa, tác chiến điện tử, tên lửa, bom thông minh...

UAV của Viettel được thiết kế với sải cánh 17 m, chiều dài 8,5 m, trọng lượng cất cánh tối đa 1.500 kg, có thể mang tải trọng lên tới 500 kg. Nhờ vậy, UAV có khả năng bay liên tục trên 24 giờ, đạt độ cao tối đa 10 km và di chuyển với vận tốc hành trình 140 - 180 km/giờ.

Khám phá hàng loạt UAV 'make in Viet Nam' lần đầu trình làng tại triển lãm lớn nhất lịch sử - Ảnh 2.
Khám phá hàng loạt UAV 'make in Viet Nam' lần đầu trình làng tại triển lãm lớn nhất lịch sử - Ảnh 3.
Khám phá hàng loạt UAV 'make in Viet Nam' lần đầu trình làng tại triển lãm lớn nhất lịch sử - Ảnh 4.
Khám phá hàng loạt UAV 'make in Viet Nam' lần đầu trình làng tại triển lãm lớn nhất lịch sử - Ảnh 5.
Khám phá hàng loạt UAV 'make in Viet Nam' lần đầu trình làng tại triển lãm lớn nhất lịch sử - Ảnh 6.

Cận cảnh UAV đa năng, tầm xa. Ảnh: Thanh Long

Nhiều mẫu UAV khác của Viettel cũng được trưng bày ở trong các gian hàng tại Trung tâm triển lãm.

Khám phá hàng loạt UAV 'make in Viet Nam' lần đầu trình làng tại triển lãm lớn nhất lịch sử - Ảnh 7.

UAV-50 do Nhà máy Z113 chế tạo. Ảnh: Lê Tỉnh

UAV-50 do Nhà máy Z113 chế tạo, được thiết kế với khả năng phóng đạn, chữa cháy từ trên cao, giúp bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hỏa khi tiếp cận các khu vực nguy hiểm. Thiết bị có kích thước 2.500 × 2.500 × 600 mm, trọng lượng tối đa 50 kg, bán kính hoạt động 5 km, thời gian bay đủ tải 15 phút và tầm bắn hiệu quả khoảng 30 m.

Nhờ khả năng tiếp cận những vị trí cao, chật hẹp mà phương tiện chữa cháy thông thường khó hoạt động, UAV-50 phát huy hiệu quả trong dập lửa cũng như các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

Khám phá hàng loạt UAV 'make in Viet Nam' lần đầu trình làng tại triển lãm lớn nhất lịch sử - Ảnh 8.

UAV AV-BXL 01

Khám phá hàng loạt UAV 'make in Viet Nam' lần đầu trình làng tại triển lãm lớn nhất lịch sử - Ảnh 9.

Thông số kỹ thuật của UAV. Ảnh: Lê Tỉnh

UAV AV-BXL 01 cánh bằng do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát triển, có trọng lượng hơn 10 kg, thời gian bay tối đa 10 phút, trần bay 1.000 m, bán kính hoạt động 10 km và tốc độ tiếp cận mục tiêu 150 km/giờ.

Khám phá hàng loạt UAV 'make in Viet Nam' lần đầu trình làng tại triển lãm lớn nhất lịch sử - Ảnh 10.
Khám phá hàng loạt UAV 'make in Viet Nam' lần đầu trình làng tại triển lãm lớn nhất lịch sử - Ảnh 11.

UAV N630 có kích thước 2.063 x 1.631 x 774 mm, tải trọng tối đa 30 kg, tốc độ tối đa 9 m/giây. Khoảng cách điều khiển tối đa 15 km, thời gian bay tối đa 35 phút với độ kháng gió tới 12 m/giây. Ảnh: Lê Tỉnh

Đây là UAV N630, với nhiệm vụ hỗ trợ nghiệp vụ an ninh, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, đồng thời trợ giúp công tác vận chuyển hàng hóa thương mại.

Loại UAV này được Tổng Công ty Gtel - Bộ Công an phát triển và đang được trưng bày ở vị trí trung tâm trong không gian triển lãm của Bộ Công an.

Khám phá hàng loạt UAV 'make in Viet Nam' lần đầu trình làng tại triển lãm lớn nhất lịch sử - Ảnh 12.
Khám phá hàng loạt UAV 'make in Viet Nam' lần đầu trình làng tại triển lãm lớn nhất lịch sử - Ảnh 13.

UAV Horus. Ảnh: Lê Tỉnh

UAV Horus, mang biểu tượng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, là thiết bị bay quan sát tầm xa có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng. Máy bay nặng 10-12 kg, tải trọng tối đa một kg, phạm vi liên lạc 15-20 km, thời gian bay 1,5-2 giờ.

Với ưu thế cơ động và tầm hoạt động rộng, Horus thích hợp cho nhiệm vụ trinh sát, giám sát khu vực cũng như cứu hộ, cứu nạn.

img
img
img

UAV trực thăng MCH. Ảnh: Lê Tỉnh

UAV trực thăng đa nhiệm MCH được giới thiệu với khả năng cất hạ cánh linh hoạt, tốc độ tối đa 54 km/giờ, thời gian bay 40 phút trong phạm vi 15 km. Thiết bị phù hợp cho nhiệm vụ giám sát, bảo đảm an ninh và hỗ trợ cứu hộ ở không gian hẹp.

Khám phá hàng loạt UAV 'make in Viet Nam' lần đầu trình làng tại triển lãm lớn nhất lịch sử - Ảnh 16.

UAV cánh cứng viễn thám G13. Ảnh: Lê Tỉnh

UAV cánh cứng viễn thám G13, có tốc độ bay 21 m/giây, thời gian 90 phút và tầm bay tối đa 50 m.

