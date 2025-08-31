HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Trải nghiệm lái máy bay "như thật" tại Triển lãm thành tựu đất nước

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cơ hội thử cảm giác cất cánh, hạ cánh như một phi công trong buồng lái mô phỏng, hay điều hành chuyến bay như kiểm soát viên không lưu.

Những ngày qua, phân khu "Khát vọng bầu trời" trong Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) sôi động, tấp nập chào đón công chúng đến tham quan, trải nghiệm, tương tác tại các gian hàng của các doanh nghiệp hàng không.

Trải nghiệm lái máy bay "như thật" tại Triển lãm thành tựu đất nước- Ảnh 1.

Mô hình mô phỏng Đài kiểm soát không lưu

Các gian hàng trưng bày các mô hình, trang thiết bị hiện đại của ngành hàng không, các mô hình mẫu vệ tinh; kết hợp là những ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hàng không dân dụng.

Bên cạnh đó, kết hợp những sản phẩm trải nghiệm cho du khách như buồng lái giả định, mô hình mô phỏng Đài kiểm soát không lưu (ATC Tower), công nghệ trải nghiệm máy quét 3D Avatar Booth, cho phép người tham gia thay đổi trang phục, lựa chọn bối cảnh và in ảnh lưu niệm tại chỗ...; các robot lễ tân (nhân lực AI) có hình thể vật lý hỗ trợ hội thoại trực tiếp bằng nhiều thứ tiếng.

Đặc biệt, với mô hình mô phỏng Đài kiểm soát không lưu của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), khách tham quan trải nghiệm thực tế các công đoạn quan trọng trong quy trình điều hành một chuyến bay - từ tiếp nhận kế hoạch bay, cất cánh, điều hành trên không cho đến hạ cánh an toàn.

Với buồng lái mô phỏng Airbus A320/321 của Vietnam Airlines, khách tham quan có cơ hội thử cảm giác cất cánh, hạ cánh như một phi công. Đây là buồng lái mô phỏng đầu tiên tại miền Bắc. Trung tâm huấn luyện bay của Vietnam Airlines ở TP HCM đang khai thác hệ thống buồng lái mô phỏng cho nhiều chủng loại máy bay hiện đại như Airbus A320, A321, A350 và Boeing 787 để huấn luyện và đào tạo phi công theo chuẩn quốc tế.

Trải nghiệm lái máy bay "như thật" tại Triển lãm thành tựu đất nước- Ảnh 2.

Buồng lái mô phỏng Airbus A320/321 cho khách tham quan cơ hội thử cảm giác cất cánh, hạ cánh như một phi công

Ngoài ra, các gian hàng trưng bày những sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị nội thất máy bay, linh kiện kỹ thuật và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa chuyên sâu…

Khu trưng bày của VATM giới thiệu nhiều sản phẩm công nghiệp hàng không "Made in Vietnam" do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) nghiên cứu, chế tạo như: Hệ thống đèn hiệu sân bay, các loại radar giám sát, thiết bị đo gió, đo tầm nhìn, hệ thống định vị vệ tinh, giải pháp quan trắc và dự báo khí tượng, cũng như công nghệ trải nghiệm bay mô phỏng 3D bằng Avatar Booth.

Các gian hàng hàng không mang đến nhiều hoạt động phong phú, tái hiện sinh động trải nghiệm tại sân bay. Tại khu check-in mô phỏng, khách tham quan được nhận thẻ lên máy bay, thử quy trình làm thủ tục, tìm hiểu chương trình khách hàng thân thiết và trải nghiệm dịch vụ phòng chờ Thương gia. Điểm nhấn là giao lưu, trải nghiệm thử làm tiếp viên, chụp ảnh 360 độ và nhận quà tặng ý nghĩa từ các đơn vị tham gia.

Trải nghiệm lái máy bay "như thật" tại Triển lãm thành tựu đất nước- Ảnh 3.

Bạn nhỏ trải nghiệm làm kiểm soát viên không lưu tại mô hình mô phỏng Đài kiểm soát không lưu

Gian trưng bày động cơ máy bay của Vietnam Airlines thu hút sự chú ý với hai mẫu động cơ tiêu biểu. Động cơ D-30 của máy bay Tupolev – biểu tượng giai đoạn đầu phát triển của hàng không Việt Nam – được sản xuất năm 1985 và dừng hoạt động vào năm 1995. Trong khi đó, động cơ Rolls-Royce Trent XWB trên máy bay Airbus A350 – hiện đại bậc nhất thế giới – sở hữu lực đẩy tối đa 84.000 pound-force, tiết kiệm nhiên liệu 25% và đã tích lũy hơn 10 triệu giờ bay an toàn.

Khu vực thiết bị mặt đất cũng giới thiệu các phương tiện phục vụ khai thác đồng bộ như xe thang, xe kéo đẩy máy bay, xe nâng và đặc biệt là xe tra nạp nhiên liệu nhiên liệu hàng không bền vững.

Tại không gian ngoài trời, 4 máy bay thực tế đại diện cho từng giai đoạn hình thành phát triển của ngành Hàng không Việt Nam, từ những ngày đầu thành lập nước, cho đến quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ và tiến đến giai đoạn khát vọng hình thành một nền công nghiệp hàng không của Việt Nam, bao gồm: 1 máy bay IL-14 từng được sử dụng làm chuyên cơ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1 máy bay Airbus A320 được trưng bày để thể hiện khả năng làm chủ công nghệ, khai thác, bảo dưỡng các loại máy bay hiện đại thế hệ mới; 1 máy bay hạng nhẹ TP-150 do doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, sản xuất; 1 máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và các hoạt động phục vụ kinh tế - xã hội, dịch vụ du lịch, tìm kiếm cứu nạn…

Triển lãm mở cửa miễn phí đến hết ngày 5-9-2025.

Một số hình ảnh: 

Trải nghiệm lái máy bay "như thật" tại Triển lãm thành tựu đất nước- Ảnh 4.

Tại triển lãm, VATM giới thiệu nhiều sản phẩm công nghiệp hàng không “Made in Vietnam” do ATTECH nghiên cứu, chế tạo

Trải nghiệm lái máy bay "như thật" tại Triển lãm thành tựu đất nước- Ảnh 5.

Tại triển lãm, VATM giới thiệu nhiều sản phẩm công nghiệp hàng không “Made in Vietnam” do ATTECH nghiên cứu, chế tạo

Trải nghiệm lái máy bay "như thật" tại Triển lãm thành tựu đất nước- Ảnh 6.

Các em nhỏ tại gian trưng bày động cơ máy bay

Trải nghiệm lái máy bay "như thật" tại Triển lãm thành tựu đất nước- Ảnh 7.

Không gian ngoài trời của phân khu "Khát vọng bầu trời"

Trải nghiệm lái máy bay "như thật" tại Triển lãm thành tựu đất nước- Ảnh 8.

Đông đảo người dân, du khách xếp hàng chờ trải nghiệm lái máy bay Airbus 320 ở Phân khu "Khát vọng bầu trời"

Trải nghiệm lái máy bay "như thật" tại Triển lãm thành tựu đất nước- Ảnh 9.

Không gian ngoài trời của phân khu "Khát vọng bầu trời"

Trải nghiệm lái máy bay "như thật" tại Triển lãm thành tựu đất nước- Ảnh 10.

25 máy bay của các hãng hàng không trong nước đang dừng bay dài ngày do thiếu động cơ

25 máy bay của các hãng hàng không trong nước đang dừng bay dài ngày do thiếu động cơ

(NLĐO)- Tổng số máy bay các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác tính đến ngày 4-8 là 254 chiếc, tăng 13 máy bay so với cùng kỳ năm 2024.

Ngành hàng không tăng chuyến, nâng chất lượng phục vụ cao điểm Lễ 2-9

(NLĐO) - Cục Hàng không chỉ đạo toàn ngành nỗ lực đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp "Ngày hội lớn của non sông".

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

